Horóscopo de quinta (28/8); veja previsões para seu signo

Data estelar: Urano e Netuno em sextil.

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 05:00

O poder é uma droga ainda mais aditiva do que qualquer outra química que tenha ou que ainda venha a ser inventada, quem a experimenta uma vez nunca mais a consegue deixar, nem muito menos a dominar, o que é um paradoxo, porque aparentemente o poder faria as pessoas ter a sensação de que dominam o resto do mundo, mas, é assim que as drogas funcionam.

Não é mera coincidência que aqueles que, hoje em dia, dançam a coreografia do poder estejam em busca da imortalidade, porque ela, a morte, é a grande frustradora dos viciados em poder, e se a morte fosse pouco, tem ainda o esquecimento inevitável que advirá com o tempo.

Mas, de novo, assim são as drogas aditivas, nos enganam com que surfamos na crista da onda e que entendemos o que as outras pessoas ignoram, só para um dia termos de dar de cara com que somos mais um e nada mais.

ÁRIES: O que você colocar em marcha hoje adquirirá impulso e dinâmica que não poderá ser detida no futuro. Portanto, pense bem no que seria melhor aplicar esse benefício que está ao seu dispor no dia de hoje. Pense bem.

TOURO: Se tudo estivesse certo não haveria desafios que estimulassem sua alma a encarar novos desafios, e sem esse movimento você se converteria numa massa inerte, sem motivação alguma. Há males que vêm por bem, é assim.

GÊMEOS: Nesta parte do caminho há de ser você a pessoa que sirva de referência para todo mundo se congregar em torno de um objetivo em comum. Tenha em mente que esse movimento entusiasma, porém, não é de fácil realização.

CÂNCER: Evite pretender que tudo seja racional e compreensível, é melhor você aumentar a margem de tolerância quanto aos assuntos que fogem à sua compreensão e ameaçam com descontrole. Você verá que, mesmo sem controle, está tudo bem.

LEÃO: O bom entendimento entre as pessoas é fundamental, porque ainda que houver diferenças de opinião, isso garantiria que você pudesse acomodar suas pretensões da melhor maneira possível. Tenha isso em mente. É o que importa.

VIRGEM: Esses movimentos arriscados que você andou protelando adquirem no dia de hoje um impulso positivo, e se mostram mais fáceis do que em qualquer outro momento. Aproveitar ou não, isso é algo que fica com você.

LIBRA: Mesmo com todos os perrengues que você precisa administrar, ainda assim você verá avanços significativos, e não haverá muita margem para queixas. Porém, o cansaço é evidente, e você precisa fazer algo a respeito.

ESCORPIÃO: O cenário complexo não há de estressar você, porque mesmo que você não saiba atuar sem o domínio completo da situação, sobre a marcha perceberá que não ter o domínio não seria o inferno imaginado. Está tudo certo.

SAGITÁRIO: O combinado que você anda fazendo com as pessoas precisa ser revisto uma e outra vez, porque quando estiver tudo assinado e comprometido, você não terá essa chance. É agora que tudo precisa ficar claro.

CAPRICÓRNIO: Todas essas preocupações que você andava tendo como certas se mostram mais distantes de acontecer nesta parte do caminho. Talvez isso sirva de referência para, no futuro, você não se preocupar sem necessidade.

AQUÁRIO: Este é o melhor momento possível para você se dedicar a certas negociações que, de outra maneira, seriam mais difíceis e você tomaria a atitude de se distanciar delas. Adquira confiança e siga em frente. É agora.