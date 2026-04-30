OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quinta (30/4); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua Vazia das 5h51 até 16h03 Hbr

Oscar Quiroga

Publicado em 30 de abril de 2026 às 05:00

Há muita mais Vida circulando através de tua alma e de teu corpo, assim como também através da malha de conexões interdependentes que chamas de relacionamentos, e muito provavelmente tua mente não está preparada para este tipo de evento, fato comprovado pela inquietação que sentes.

A Vida não é destrutiva nem irritante, mas como nossos organismos psíquicos ignoram que pertencem ao Cosmo e não são propriedades privadas, o resultado é que aquilo que poderia ser uma Graça pode se transformar numa desgraça, e o céu não tem como te proteger da ignorância.

Procura resgatar orações e meditações que te brindem com serenidade e, também, compreender que este não é um momento comum, portanto, que não comporta a existência habitual, pautada pela produtividade e pela satisfação de desejos que não trazem nada positivo ao mundo.

ÁRIES: A segurança e o conforto se traduzem de formas bastante criativas nesta parte do caminho, porque não se reduzem ao dinheiro ou ao lugar de moradia ou trabalho, mas se estendem às perspectivas com que sua alma sonha.

TOURO: Essa ideia de que tudo seria mais fácil não fosse a presença das pessoas com que você se relaciona, há de ser exorcizada, porque não há jeito de viver sem relacionamentos. Cuide para que o desejo não obstrua a necessidade.

GÊMEOS: Toda essa tensão que não se sabe de onde vem e para onde vai há de ser administrada com sabedoria por você, porque não se trata de uma profecia de algo que vai dar errado, há vida abundante circulando pela alma.

CÂNCER: Saber distinguir quem são as pessoas realmente favoráveis aos seus planos e quais são as que você deve evitar ou afastar, essa é a grande questão para você nesta parte do caminho. Parece fácil, mas não é. Claro que não.

LEÃO: A tensão beira o insuportável, mas você já passou por situações ainda piores do que a atual. A tensão não é um sinal de perigo à vista, mas o fiel retrato de tudo que está envolvido nesta parte do caminho. É assim.

VIRGEM: Sonhe alto, mas atue à altura dos seus sonhos, para que no futuro você não se depare com a decepção de ter sonhado demais e acontecido pouca coisa. Nós somos os instrumentos do destino, nós pensamos e realizamos.

LIBRA: Procure não permitir que a ansiedade, essa péssima conselheira que fala na mente o tempo inteiro, tenha voz e vez nesta parte do caminho, porque senão as boas coisas que você poderia fazer acabariam sendo distorcidas.

ESCORPIÃO: Se as pessoas realmente significassem o que afirmam quando dizem que não querem ter razão, mas ser felizes, então não haveria conflitos se alastrando sem solução por anos a fio. Ter razão não está com nada.

SAGITÁRIO: Aquiete seu coração e sua mente, procure não reagir de forma precipitada diante de qualquer acontecimento que fizer seu sangue ferver. Este é um momento que requer distanciamento e recolhimento de sua parte. Melhor assim.

CAPRICÓRNIO: Os relacionamentos humanos estão distorcidos e de ponta-cabeça, porque apesar de as pessoas tentarem dar continuidade à vida normal, acontecem coisas que não encaixam na normalidade. Isso afeta a todos.

AQUÁRIO: O futuro é tão real quanto o passado, e não adianta afirmar que o único tempo real é o presente, porque esse é apenas um sofisma, aparenta grandeza, mas oculta ignorância. Foque no futuro, idealize o objetivo ansiado.