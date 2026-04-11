OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sábado (11/4); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua míngua em Aquário.

Oscar Quiroga

Publicado em 11 de abril de 2026 às 05:00

Aquilo que chamamos de sistema é o somatório de entendimentos sociais que compõem a chamada normalidade, e esses não se encontram escritos em algum livro sagrado, são contratos subentendidos que circulam nos relacionamentos e são transmitidos através da educação, e refletidos na moralidade que determina o que é certo e errado.

O sistema, por isso, é invisível, mas completamente real, da mesma forma com que a alma humana também é invisível, mas muito real, e tudo que é real precisa de alimento, o sistema se alimenta de individualismo, de tecnologia e de competição, enquanto a alma se alimenta de verdade, bondade e beleza.

Tu decides, então, com que vais te nutrir ou se por essas coisas da inconsciência, se tu serás alimento do sistema.

ÁRIES: Alguém tem de colocar as coisas em movimento e é para isso que nascem almas neste signo, porque enquanto as pessoas continuam refletindo sobre o melhor caminho a seguir, você toma a dianteira e faz acontecer. É assim.

TOURO: Há uma força que cresce no seu interior e que faz seu coração arder de vontade de realizar. Essa força há de ser cultivada em silêncio por enquanto, porque do jeito que as coisas estão, expressar seria contraproducente.

GÊMEOS: Não importa que as pessoas que se sentem superiores desdenhem do que elas não conseguem compreender nem tampouco que isso afete seus sentimentos, o que importa é que você continue se agarrando às certezas inefáveis.

CÂNCER: A maior exposição que este momento requer pode até ser um tanto incômoda, mas contando com que o resultado dessa seria benéfico e traria prosperidade, provavelmente sua alma anda aceitando as condições, tudo para o bem.

LEÃO: Os ideais podem ser muito loucos, mas desenham perspectivas que,se bem trabalhadas na prática, podem servir para levar você a um futuro muito vibrante. É importante levar a sério os ideais, não desdenhando nada.

VIRGEM: Assumir riscos é necessário, porque só assim você sairá do atoleiro que nem foi você que inventou, foi produto da má vontade de outras pessoas. Agora é a sua alma que pode consertar tudo, com espírito de aventura.

LIBRA: Que algumas pessoas contestem seu posicionamento não é o fim do mundo, nem sequer que isso seja feito com tamanha carga emocional que você fique em dúvidas sobre suas certezas. O momento é intenso, só isso. Em frente.

ESCORPIÃO: Sua alma é feita para se envolver com intensidade até com as pequenas coisas do dia a dia, e isso, nesta parte do caminho, tende a ser uma vantagem, porque fazer qualquer coisa no automático seria contraproducente.

SAGITÁRIO: A intensidade perturba muita gente, que prefere se esconder por trás de máscaras pertinentes e adequadas. Porém, se você não pretende jogar para a plateia, mas continuar sendo uma alma sincera e aberta, em frente!

CAPRICÓRNIO: Aquilo que você deseja tanto, que arde nas entranhas, não será conquistado com um mapa do tesouro indicando o lugar exato, mas através de um processo constante de aproximação, com momentos vibrantes de encontro.

AQUÁRIO: Dizem que mente e coração raramente estão em sintonia, mas não leve essa afirmação tão a sério ao ponto de não comunicar com paixão suas ideias e anseios, porque é com emoção que se abre o caminho ansiado. Em frente.