OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sábado (15/3); veja previsões para seu signo

Data estelar: Mercúrio inicia aproximação à Terra.

Oscar Quiroga

Publicado em 15 de março de 2025 às 05:00

A aproximação da órbita de nossa nave Terra com a de outros planetas é vista no céu como a retrogradação desses, e os antigos interpretavam que isso seria um mau agouro, mas isso porque a vida dos antigos era tão difícil que era muito mais provável tudo dar errado do que dar certo. >

A retrogradação de um planeta não é mau agouro, ao contrário é o sinal de que, por aproximação, a potência cosmogônica que esse planeta canaliza nos impacta com maior força, mas, como sempre, os efeitos dependem de o quanto estamos preparados para matar a bola no peito e continuar o jogo com elegância e destreza.>

Na maior parte do tempo somos desleixados com a experiência de vida, existimos, inclusive, como se fosse um fardo, ansiosos por excitações banais enquanto a Vida de nossas vidas nos oferece glória.>

ÁRIES: À espera de um milagre, essa é a condição, que não é fantasiosa, porque milagres acontecem o tempo inteiro, feitos coincidências significativas que ajudam a alma a mudar o rumo dos acontecimentos. É assim.>

TOURO: Levando em consideração as condições gerais do mundo você perceberá com clareza a razão de seus interesses demorarem tanto para se realizarem. Está tudo de ponta-cabeça, é impossível não ser afetado por isso.>

GÊMEOS: Enquanto você preservar a clareza a respeito de suas pretensões, você também perceberá quais pessoas poderão ajudar de verdade para que tudo seja posto em prática. Sem a clareza, você se envolverá com as pessoas erradas.>

CÂNCER: As coisas se resolvem, pode ser que não do jeito que você imaginava, mas se resolvem mesmo assim. É hora de você confiar na experiência da vida e em seus mistérios, porque a lógica não ajuda neste momento.>

LEÃO: A esperança não é uma vontade ingênua de acreditar em que tudo dará certo. A esperança é a maneira com que o futuro conversa com a consciência humana, a motivando para continuar sua luta entre o céu e a terra.>

VIRGEM: Acordos e rompimentos, tudo junto e ao mesmo tempo, porque a trama dos relacionamentos sociais anda ficando mais complexa a cada dia que passa. Procure fazer a sua parte com desapego aos resultados, isso vai ajudar.>

LIBRA: As pessoas se unem, as pessoas se distanciam e fingem que têm coisas mais importantes para fazer do que continuar trabalhando pelos interesses que têm em comum. Não importa, continue fazendo trabalho de formiga.>

ESCORPIÃO: Entre as facilidades e as dificuldades sua alma terá de continuar andando, na tentativa de consolidar os interesses pelos quais luta. Cuide para não se deixar enganar com o glamour de certas propostas. Cabeça no lugar.>

SAGITÁRIO: Nem você, que nasceu neste signo, consegue se desapegar do passado com a velocidade que a alma requereria, porque as tradições e a vontade de pertencer à normalidade acabam pesando muito. O futuro é melhor.>

CAPRICÓRNIO: O passado também pode ser reinventado, porque você o interpreta sob outra ótica diferente da habitual. Afinal, é para isso mesmo que serve a terapia psicológica, para o passado ser reinventado. Em frente.>

AQUÁRIO: Se aquilo que você deseja de verdade, aquilo que faz seu coração arder, não encontra de jeito algum chance de se realizar, isso não significa que você deva desistir. Ao contrário, é o chamado para renovar os planos.>