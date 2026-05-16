OSCAR QUIRGOA

Horóscopo de sábado (16/5); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua Nova em Touro.

Oscar Quiroga

Publicado em 16 de maio de 2026 às 05:00

Todo ser humano precisa ter mínima segurança e conforto, porque a falta dessas condições provoca diversas patologias traumáticas, que minam a saúde física e psíquica e, por isso, é melhor evitar as críticas à "zona de conforto", como se essa fosse uma dimensão negativa.

Quando o humano desconhece a "zona de conforto" se torna hostil, porque precisa se defender o tempo inteiro de elementos que não sabe distinguir direito, mas que experimenta como perigos iminentes de destruição.

A "zona de conforto" não é apenas a dimensão onde nos sentimos seguros, também é o ponto de apoio que nos permite continuar em frente com as aventuras da vida, cientes de que teremos um lugar para descansar e recuperar energias. A crítica não deve ser endereçada à "zona de conforto", mas à pouca sabedoria com que a escolhemos.

ÁRIES: Apesar de haver margem para você relaxar e adotar uma postura segura diante dos desafios, sempre haverá por aí pessoas maliciosas o suficiente à espreita de qualquer vulnerabilidade sua que possa ser explorada.

TOURO: Tomar iniciativas será a melhor maneira de evitar que as pessoas tirem vantagens de tudo que você colocou sobre a mesa. Seja mais rápido que elas, em vez de esperar por condições melhores, tome agora as iniciativas.

GÊMEOS: De vez em quando dá uma espécie de desânimo que não é necessariamente sinal de que algo errado possa vir a acontecer. Às vezes o desânimo é uma maneira de a vida impedir que você enfie os pés pelas mãos.

CÂNCER: As pessoas se acostumam a viver isoladas, mas isso não é bom para ninguém, porque a realidade mais real de nossa humanidade é a interdependência entre todas as pessoas. Tudo para o bem de todos ou da maioria.

LEÃO: Cresça e apareça, agora é um bom momento para se expor um pouco mais, sem medo das críticas que eventualmente lhe forem endereçadas, porque se houver críticas será sinal de que você está tocando nos pontos certos.

VIRGEM: Abrir a mente significa ter flexibilidade suficiente para modificar os pontos de vista e adotar outra visão diferente da realidade. Essa é uma aventura intelectual que enriquece a alma e melhora os relacionamentos.

LIBRA: Agir com coragem não significa que você deixe de sentir medo, ao contrário, a atitude corajosa é a que transcende o medo, porque ele sempre estará por aí, espreitando para explorar alguma vulnerabilidade. Em frente.

ESCORPIÃO: As pessoas que se mostram excessivamente simpáticas não são as que você deve escolher. Elas só querem amarrar você para depois não entregarem nada do que prometem. É preciso saber distinguir direito as pessoas.

SAGITÁRIO: Nem sempre é possível encontrar uma utilidade para todas as pessoas com que você se relaciona. Algumas pessoas não apenas são inúteis como também agregam trabalho a você e, no entanto, são pessoas importantes.

CAPRICÓRNIO: Sempre será possível deixar passar em brancas nuvens as chances de regozijo que a vida oferece, porque a alma humana se apega a preocupações que não necessariamente são importantes em determinado momento.

AQUÁRIO: Sua alma está afiada neste momento, percebendo melhor a maneira de arrumar o espaço no qual passa a maior parte do tempo, porque isso dará como resultado mais conforto e dinamismo Dedique seu tempo a essa arrumação.