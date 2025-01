OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sábado (18/1); veja previsões para seu signo

Data estelar: Vênus e Saturno em conjunção.

Passa teus propósitos por uma peneira fina na tua mente, para que só restem aqueles que realmente sirvam de orientação para a construção do teu melhor destino, e para isso tu encontras no dia de hoje um excelente ambiente para fazer as devidas reflexões que te permitam distinguir entre os caprichos egoístas e os propósitos verdadeiros.