OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sábado (23/5); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua quarto crescente em Virgem.

Oscar Quiroga

Publicado em 23 de maio de 2026 às 05:00

Se não houver nada na tua rotina que te faça útil às pessoas com que te relacionas, lhes facilitando a vida de alguma maneira, então faz dessa busca uma prioridade, sem importar o tempo que levar até encontrares uma forma de que tua presença seja de ajuda para os outros.

Viver só para ti, excluindo o resto, é perder o precioso tempo da existência correndo atrás de caprichos, os quais podem até ser legítimas recompensas pelos teus esforços e sacrifícios, mas se não fores útil servindo aos teus semelhantes e diferentes de alguma maneira, na prática isso significa que todo o tempo gira em torno de ti.

O indivíduo egoísta é a toxina da civilização, o que trata as pessoas como presas de seus desejos que, satisfeitos, não trazem nada novo nem verdadeiro ou belo ao mundo.

ÁRIES: Cada coisa em seu devido lugar, tudo em ordem e de acordo aos planos acordados, e se houver distanciamento ou distorção do que tenha sido acordado, então valerá a pena intervir para fazer as reclamações pertinentes.

TOURO: Seus interesses serão consolidados na mesma medida em que você aja com discrição, de modo a que ninguém saiba suas verdadeiras intenções. O jogo há de ser estratégico e silencioso, paralelo ao que seja evidente.

GÊMEOS: A bola está com você, vale a pena iniciar o jogo e preservar o movimento que sirva ao propósito de unir as pessoas para atuarem em conjunto, porque só assim haverá avanços reais e substanciosos. Em frente com isso.

CÂNCER: Os eventuais sacrifícios que você tenha de fazer hão de ser desempenhados tendo em vista que sejam temporários, senão sua alma vai ficar amarrada a condições que, depois, minarão seus recursos e energia. Melhor não.

LEÃO: Nem todas as pessoas lhe são favoráveis, porém, nem todas são adversárias tampouco. Nesta parte do caminho é importante você saber distinguir direito quem são umas e outras, para costurar alianças valiosas.

VIRGEM: Uma coisa e somente uma é de fundamental importância neste momento de sua vida, que você não tema o medo que sente, para não se apequenar diante dos desafios que sua alma tem total capacidade de administrar.

LIBRA: Há questões que só podem dar certo se feitas em conjunto, combinando estratégias e movimentos. Este é um momento em que se pode colocar em ordem questões que vinham se arrastando, mas precisa haver jogo combinado.

ESCORPIÃO: Aquilo que foi dividido precisa ser unificado novamente, apesar de todas as resistências que as pessoas apresentarem. Só unificando tudo novamente sua alma poderá desfrutar dos benefícios da atualidade.

SAGITÁRIO: Valorizando a opinião diferente da sua e ouvindo com atenção, você criará um cenário mais receptivo para, depois, seus planos serem ouvidos e aceitos também. Este é um momento que requer diplomacia e estratégia.

CAPRICÓRNIO: Há momentos em que é melhor não esperar grandes coisas acontecendo, mas aproveitar o ensejo para arrumar os pequenos assuntos da vida cotidiana, normalmente relegados a uma categoria inferior. São importantes.

AQUÁRIO: No jogo da imaginação, os caprichos egoístas têm o mesmo peso do que os anseios legítimos do bem-viver. Por isso é importante desenvolver o discernimento, a capacidade mental de distinguir uns dos outros.