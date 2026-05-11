OSCAR QUIROGA

Horóscopo de segunda (11/5); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua míngua em Peixes.

Oscar Quiroga

Publicado em 11 de maio de 2026 às 05:00

A individualidade é um conceito que precisa de revisão, para podermos aproveitar a utilidade fundamental dessa e, ao mesmo tempo, evitar embarcarmos na ilusão que a individualidade contém

Sua utilidade consiste em desfrutarmos de uma margem de manobra bastante ampla para tomarmos decisões íntimas e nos mantermos íntegros diante dos desafios existenciais que, em muitos casos, são tão desafiadores, valha a redundância, que ameaçam nos destruir.

A ilusão, tão arraigada que parece real, é imaginar que por sermos indivíduos não há nada que nos conecte às outras pessoas, semelhantes ou diferentes, e que, por isso, o que acontece aos outros não seja problema nosso. Essa é a ilusão da individualidade que nos isola e empobrece a cada instante existencial.

ÁRIES: Opte por tudo que brindar com mais conforto e segurança, nesta parte do caminho você não precisa se expor demais nem tampouco arrumar briga com ninguém, a não ser para se defender do que algumas pessoas fizerem.

TOURO: Agora é um bom momento para dinamizar os assuntos que andavam parados demais, ou estagnados como resultado da pouca ajuda que as pessoas ofereceram. Tome as iniciativas pertinentes a cada caso, dinamize.

GÊMEOS: Ainda que sua alma esteja cheia de receios quanto ao que seria melhor fazer diante das circunstâncias, procure continuar depositando um voto de confiança no mistério da vida, porque tudo indica que haverá soluções.

CÂNCER: A vida social tende a enriquecer muito sua percepção sobre o que anda acontecendo, e isso é muito importante, porque evita que sua alma fique engessada em pontos de vista que, provavelmente, não são mais pertinentes.

LEÃO: A maré está boa, mas o mar é sempre misterioso e profundo, portanto, faça seu jogo, mas não mostre todas suas cartas, apenas aproveite a boa onda que circula neste momento, sem pretender que, por si só, ela solucione tudo.

VIRGEM: Procure socializar o máximo possível nesta parte do caminho, porque as oportunidades mais interessantes surgirão, provavelmente, de conversas banais e que aparentemente não teriam nada a ver com o que você busca.

LIBRA: Para que as suspeitas sejam comprovadas, será necessário fazer uma investigação discreta para verificar se há mínima coerência entre o que as pessoas dizem e fazem. Conheça melhor as pessoas com que você se relaciona.

ESCORPIÃO: Procure seguir a linha proposta pelas pessoas mais representativas com que você se relaciona atualmente, porque mesmo que elas contradigam suas intenções, haveria algo de sábio em seguir suas propostas.

SAGITÁRIO: Evite querer se livrar das complicações o mais rapidamente possível, porque assim você deixaria de aproveitar o cenário para luzir sua habilidade de preservar o eixo quando todo o resto das pessoas perde a cabeça.

CAPRICÓRNIO: Procure aproveitar o momento para desfrutar de tudo que está ao seu alcance, todas essas coisas que ficam acumuladas sem uso e que, agora, podem servir para facilitar sua vida. Compartilhe o regozijo também.

AQUÁRIO: Ainda que as tarefas da rotina sejam inúmeras e eclipsem o bom momento que sua alma vive, procure aceitar essa condição, porque quanto mais você tentar se livrar dessa, muito provavelmente irá ficar mais forte ainda.