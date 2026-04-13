OSCAR QUIROGA

Horóscopo de segunda (13/4); veja previsões para seu signo

Data estelar: Marte e Netuno em conjunção; Lua míngua em Peixes.

Oscar Quiroga

Publicado em 13 de abril de 2026 às 05:00

Neste dia de absoluta intensidade, em que a distância entre o céu e a terra se decide no íntimo do coração humano, isto é, a distância entre os ideais e a operação prática, dedico esta coluna a todas as almas leitoras que a acompanham, seja de forma sistemática ou eventual.

O tema do humanismo astrológico, ainda que não mereça ser levado a sério pelos acadêmicos, mesmo assim toca num nervo profundo de quem lê estas linhas, porque comprova haver algo maior para se almejar, uma Vida que preenche o Universo inteiro com sua presença, e na qual nós, os indivíduos, desempenhamos um papel dentro de nosso alcance.

Os quarenta anos que cumpro hoje assinando esta coluna imprimiram todas as nuances de ânimos individuais e coletivos, e como nossa humanidade é um organismo criativo, o tempo não esgotou todas as possibilidades.

ÁRIES: As reações são naturais, porém, você precisa ter um planejamento mínimo para que, diante das surpresas, essas reações sejam mais inteligentes e menos estabanadas. Tudo pode ser rápido, mas também com muita ordem.

TOURO: O tempo está ao seu favor, portanto, evite qualquer tipo de precipitação, porque se você tentar acelerar o curso dos acontecimentos, o que seria um objetivo de elevada qualidade se tornaria algo banal e decepcionante.

GÊMEOS: A vida em comunidade é uma necessidade humana, que o feroz individualismo proposto pela civilização moderna deturpa e mascara. Procure se congregar com pessoas de qualidade, que tenham espírito de solidariedade.

CÂNCER: É hora de você se expor mesmo que sinta pudor ou que ache que ainda não está com a alma pronta para os acontecimentos em curso. Aproveite este momento do destino para assumir mais domínio sobre o que acontece.

LEÃO: É importante expressar suas ideias e, também, você acreditar nessas visões muito loucas que, apesar de ser impossível as realizar de imediato, mesmo assim produzem um tipo de emoção que vale a pena experimentar.

VIRGEM: Abandone o quanto antes a vida como você a conheceu até aqui, e abra os braços para um futuro que ainda é desconhecido, mas que acena a você com imagens ideais que fazem seu coração arder de vontade de as realizar.

LIBRA: O que acontece a outrem é assunto seu também, porque essa história de que cada pessoa deve cuidar do seu terreiro não está com nada, tudo comprova que nossa humanidade existe em interdependência. Solidariedade é tudo.

ESCORPIÃO: Todos os ingredientes que você precisa para realizar suas pretensões estão disponíveis, mas se encontram espalhados em diversos âmbitos existenciais. Nada chega servido em bandeja, tudo precisa de garimpo.

SAGITÁRIO: Viver bem não é uma experiência individual, porque ser humano algum pode ser feliz em detrimento da felicidade das pessoas com que se relaciona. Portanto, faça felizes às pessoas do seu círculo e ganhará muito com isso.

CAPRICÓRNIO: Tudo está se acomodando direito, talvez diferente de como você esperava que as coisas fossem, mas se você transcender o quanto antes o ânimo atravessado que isso provoca, perceberá os benefícios envolvidos.

AQUÁRIO: A Vida continua brindando a você com inúmeras propostas e oportunidades, mas você precisa se lembrar que não dá para aceitar todas, já que o dia continua tendo a mesma medida de sempre, e não cabe tudo nele.