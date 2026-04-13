COLUNA BRUNO WENDEL

A execução com 25 tiros, Meta paga R$ 19 mil e Lamborghini é leiloada por R$ 3 milhões

Confira a coluna na íntegra

Bruno Wendel

Publicado em 13 de abril de 2026 às 05:00

A morte da líder quilombola Mãe Bernadete foi marcada por extrema violência. Segundo as investigações, ela foi atingida por 25 disparos de arma de fogo, em um ataque descrito como execução. O crime ocorreu no Quilombo Pitanga dos Palmares, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador.

De acordo com o Ministério Público da Bahia, o assassinato deve ser analisado dentro de um contexto de disputa territorial, uma vez que, a líder quilombola se opunha à permanecia do Bonde do Maluco (BDM) na comunidade.

Dois integrantes da facção são julgados nesta segunda-feira (13) pelo crime. A forma como o ataque foi conduzido, com múltiplos tiros, reforça que a ação premeditada e direcionada.



Mãe Bernadete estava sofrendo ameaças Crédito: Reprodução

Acusados por morte de Mãe Bernadete vão a júri nesta segunda 1 de 103

Meta é condenada a pagar R$ 19 mil a advogado

Em decisão já transitada em julgado, ou seja, sem possibilidade de recurso, a Meta Platforms, Inc. foi condenada a pagar R$ 19 mil por manter no ar um perfil falso usado para aplicar golpes com a imagem do advogado Mateus Nogueira. A sentença, da Primeira Turma do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), foi proferida no dia 8 deste mês.

Do total, R$ 5 mil são por danos morais, R$ 10 mil por descumprimento de liminar e R$ 4 mil por perdas e danos. Segundo o processo, criminosos utilizaram os dados da vítima no chamado golpe do “falso advogado”, entrando em contato com clientes e cobrando valores sob a alegação de liberação urgente de dinheiro.

“Nenhum cliente caiu no golpe, pois nosso escritório só envia informações por e-mail ou presencialmente”, diz Mateus Nogueira.

A Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, está cortando 5% de sua força de trabalho Crédito: Divulgação

Meta é condenada a pagar R$ 19 mil a advogado 1 de 38

Lamborghini apreendida é leiloada por R$ 3 milhões

Símbolo de ostentação de um esquema de rifas ilegais na Bahia foi leiloado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em Santa Catarina. A Lamborghini Huracán Tecnica 2023 foi arrematada por R$ 3.050.000 em maio deste ano.

O veículo foi apreendido na Operação Falsas Promessas e era de José Roberto Santos, o “Nanan Premiações”.

Ele é tido como figura central da organização que usava redes sociais para lavagem de dinheiro e sorteios fraudulentos.

Lamborghini apreendida de ‘Nanan Premiações’ leiloada por R$ 3 milhões Crédito: Reprodução