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A execução com 25 tiros, Meta paga R$ 19 mil e Lamborghini é leiloada por R$ 3 milhões

Confira a coluna na íntegra

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 13 de abril de 2026 às 05:00

A morte da líder quilombola Mãe Bernadete foi marcada por extrema violência. Segundo as investigações, ela foi atingida por 25 disparos de arma de fogo, em um ataque descrito como execução. O crime ocorreu no Quilombo Pitanga dos Palmares, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador.

De acordo com o Ministério Público da Bahia, o assassinato deve ser analisado dentro de um contexto de disputa territorial, uma vez que, a líder quilombola se opunha à permanecia do Bonde do Maluco (BDM) na comunidade.

Dois integrantes da facção são julgados nesta segunda-feira (13) pelo crime. A forma como o ataque foi conduzido, com múltiplos tiros, reforça que a ação premeditada e direcionada.

Mãe Bernadete estava sofrendo ameaças
Mãe Bernadete estava sofrendo ameaças Crédito: Reprodução

Acusados por morte de Mãe Bernadete vão a júri nesta segunda

Mãe Bernadete por Reprodução
Mãe Bernadete estava sofrendo ameaças por Reprodução
Morte de Mãe Bernadete tem repercussão internacional por Arte sobre foto de Walisson Braga/Conaq
Caso Mãe Bernadete: filho de líder quilombola lamenta a remarcação do júri por Bruno Wendel/CORREIO
Caso Mãe Bernadete: promotor garante que acusados serão condenados por Bruno Wendel/CORREIO
Caso Mãe Bernadete: promotor garante que acusados serão condenados por Bruno Wendel/CORREIO
Caso Mãe Bernadete: advogado da família da líder quilombola questiona adiamentoento do júri por Bruno Wendel/CORREIO
Caso Mãe Bernadete: filho de líder quilombola lamenta a remarcação do júri por Bruno Wendel/CORREIO
Caso Mãe Bernadete: Movimentos sociais protestam contra o adiamento do júri por Bruno Wendel/CORREIO
Caso Mãe Bernadete: advogado da família da líder quilombola questiona adiamento por Bruno Wendel/CORREIO
Josevan é suspeito de matar Mãe Bernadete por Reprodução
“Café” teria auxiliado no plano de execução de Mãe Bernadete por Divulgação/SSP-BA
Maquinista atuou como mandante e mentor da morte de Mãe Bernadete por Divulgação
Ato em Copacabana pediu justiça por Mãe Bernadete por Tomaz Silva/Agência Brasil
Jurandir Pacífico, filho de Mãe Bernadete, e Lucas Dantas, um dos advogados da família por Millena Marques/CORREIO
Wellington, neto de Mãe Bernadete, que estava com ela no momento do criem por Arisson Marinho/CORREIO
Jurandyr Wellington, filho de Mãe Bernadete por Arisson Marinho/CORREIO
Família de Mãe Bernadete falou durante missa por Arisson Marinho/CORREIO
Corpo de Mãe Bernadete é sepultado na Quinta dos Lázaros por Ana Lúcia Albuquerque/ CORREIO
Filho de Mãe Bernadete durante velório por Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO
Enterro de Mãe Bernadete aconteceu sob forte comoção por Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO
Filho de Mãe Bernadete, Wellington Pacífico por Ana Albuquerque/CORREIO
Quilombola de Pitanga dos Palmares, em Simões Filho, onde Mãe Bernadete foi executada por Ana Albuquerque/CORREIO
Mãe Bernadete por Reprodução
Lula lamenta morte de Mãe Bernardete por Agência Brasil / Redes sociais
Advogado David Mendez representa a família de Mãe Bernadete por Ana Albuquerque/CORREIO
Wellington Pacífico, filho de Mãe Bernadete por Ana Albuquerque/CORREIO
BDM ameaça shouw de MC po por Reprodução
Ipiaú: BDM determina 'toque de recolher' e eleva tensão entre PCC e CV por Reprodução
A Baixa do Riachinho, em Mar Grande, é BDM por Arisson Marinho/CORREIO
A Baixa do Riachinho, em Mar Grande, é BDM por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
O BDM domina 90% de Mar Gande por Arisson Marinho/CORREIO
Traficante do BDM é preso em área do TCP no Rio por Reprodução
Traficante do BDM é preso em área do TCP no Rio por Reprodução
Traficante do BDM é preso em área do TCP no Rio por Reprodução
Traficante do BDM é preso em área do TCP no Rio por Reprodução
Geleia é um dos líderes do BDM por Reprodução
Geleia é um dos líderes do BDM por Reprodução
Geleia é um dos líderes do BDM por Reprodução
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Alef Passos Lacerda era conhecido como Pastor do BDM por Reprodução
Alef Passos Lacerda era conhecido como Pastor do BDM por Reprodução
Alef Passos Lacerda era conhecido como Pastor do BDM por Reprodução
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Vereador foi preso em operação contra o BDM por Reprodução
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Veja quem é o por Reprodução
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BDM: estatuto impõe respeito, proíbe estupros e mata quem trai por Reprodução
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Coruja é líder do BDM por Reprodução
STF quase põe na rua liderança do BDM para cuidar de filho autista por Reprodução
STF quase põe na rua liderança do BDM para cuidar de filho autista por Reprodução
STF quase põe na rua liderança do BDM para cuidar de filho autista por Reprodução
STF quase põe na rua liderança do BDM para cuidar de filho autista por Reprodução
STF quase põe na rua liderança do BDM para cuidar de filho autista por Reprodução
STF quase põe na rua liderança do BDM para cuidar de filho autista por SSPBA
TF quase põe na rua liderança do BDM para cuidar de filho autista por SSPBA
TF quase põe na rua liderança do BDM para cuidar de filho autista por SSPBA
TF quase põe na rua liderança do BDM para cuidar de filho autista por SSPBA
TF quase põe na rua liderança do BDM para cuidar de filho autista por SSPBA
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BDM e TCP têm aliança em Salvador por Reprodução
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Líderes do BDM tinham mordomias dentro da PLB por Reprodução
Líderes do BDM tinham mordomias dentro da PLB por Reprodução
Líderes do BDM tinham mordomias dentro da PLB por Reprodução
Líderes do BDM tinham mordomias dentro da PLB por Reprodução
Líderes do BDM tinham mordomias dentro da PLB por Reprodução
Líderes do BDM tinham mordomias dentro da PLB por Reprodução
Líderes do BDM tinham mordomias dentro da PLB por Reprodução
Líderes do BDM tinham mordomias dentro da PLB por Reprodução
Líderes do BDM tinham mordomias dentro da PLB por Reprodução
Líderes do BDM tinham mordomias dentro da PLB por Reprodução
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Fusão entre o TCP e o BDM deve agravar a segurança pública na Bahia por Reprodução
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Mãe Bernadete por Reprodução

Meta é condenada a pagar R$ 19 mil a advogado

Em decisão já transitada em julgado, ou seja, sem possibilidade de recurso, a Meta Platforms, Inc. foi condenada a pagar R$ 19 mil por manter no ar um perfil falso usado para aplicar golpes com a imagem do advogado Mateus Nogueira. A sentença, da Primeira Turma do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), foi proferida no dia 8 deste mês.

Do total, R$ 5 mil são por danos morais, R$ 10 mil por descumprimento de liminar e R$ 4 mil por perdas e danos. Segundo o processo, criminosos utilizaram os dados da vítima no chamado golpe do “falso advogado”, entrando em contato com clientes e cobrando valores sob a alegação de liberação urgente de dinheiro.

“Nenhum cliente caiu no golpe, pois nosso escritório só envia informações por e-mail ou presencialmente”, diz Mateus Nogueira.

A Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, está cortando 5% de sua força de trabalho
A Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, está cortando 5% de sua força de trabalho Crédito: Divulgação

Meta é condenada a pagar R$ 19 mil a advogado

Meta controla Instagram, Facebook e Whatsapp por Shutterstock
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Óculos da Meta por Reprodução
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Veja como reduzir a presença do Meta AI e manter sua privacidade no WhatsApp por Marcelo Casal Jr/Agência Brasil
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Brincadeira que nasceu no Facebook fez com que o apresentador do Domingo Legal fosse relacionado aos ataques às Torres Gêmeas em Nova York anualmente por Reprodução/Redes sociais
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Veja como reduzir a presença do Meta AI e manter sua privacidade no WhatsApp por Marcelo Casal Jr/Agência Brasil
Áudio de WhatsApp por Reprodução
É possível recuperar mensagem excluídas sem querer do WhatsApp por Imagem gerada por IA
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Transcrição está disponível no WhatsApp por Divulgação
[Edicase]A estratégia Click-To-WhatsApp está criando conexões mais eficientes e abrindo novas oportunidades de negócios (Imagem: Alex Photo Stock | Shutterstock) por Imagem: Alex Photo Stock | Shutterstock
WhatsApp por Shutterstock
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ChatGPT e Meta AI por ChatGPT
[Edicase]O WhatsApp pode ajudar na venda de produtos (Imagem: Antonio Salaverry | Shutterstock) por
Fã conversou com ladrão pelo WhatsApp por Reprodução
Whatsapp por Whatsapp
Captura de tela do aplicativo Whatsapp por Foto de Anton / Pexels
WhatsApp testa nova função por Foto: Reprodução
Logo Whatsapp por divulgação
Google e Meta por Reprodução
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Meta controla Instagram, Facebook e Whatsapp por Shutterstock

Lamborghini apreendida é leiloada por R$ 3 milhões

Símbolo de ostentação de um esquema de rifas ilegais na Bahia foi leiloado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em Santa Catarina. A Lamborghini Huracán Tecnica 2023 foi arrematada por R$ 3.050.000 em maio deste ano.

O veículo foi apreendido na Operação Falsas Promessas e era de José Roberto Santos, o “Nanan Premiações”.

Ele é tido como figura central da organização que usava redes sociais para lavagem de dinheiro e sorteios fraudulentos.

Lamborghini apreendida de ‘Nanan Premiações’ leiloada por R$ 3 milhões
Lamborghini apreendida de ‘Nanan Premiações’ leiloada por R$ 3 milhões Crédito: Reprodução

Operação Falsas Promessas

Lamborghini apreendida de ‘Nanan Premiações’ leiloada por R$ 3 milhões por Reprodução
Lamborghini de ‘Nanan Premiações’ é leiloada por R$ 3 milhões por Reprodução
Lamborghini de ‘Nanan Premiações’ é leiloada por R$ 3 milhões por Reprodução
Lamborghini de ‘Nanan Premiações’ é leiloada por R$ 3 milhões por Reprodução
Lamborghini de ‘Nanan Premiações’ é leiloada por R$ 3 milhões por Reprodução
Lamborghini de ‘Nanan Premiações’ é leiloada por R$ 3 milhões por Reprodução
Lamborghini apreendida com rifeiro vai a leilão por Divulgação
Lamborghini apreendida com rifeiro vai a leilão por Divulgação
Lamborghini apreendida com rifeiro vai a leilão por Divulgação
Lamborghini apreendida com rifeiro baiano vai a leilão com lance inicial de mais de R$ 3 milhões por Divulgação
Operação Falsas Promessas por Reprodução
Operação Falsas Promessas por Reprodução
Operação Falsas Promessas por Reprodução
Operação Falsas Promessas por Reprodução
Operação Falsas Promessas por Reprodução
Operação Falsas Promessas por Reprodução
Operação Falsas Promessas por Reprodução
Ramhon foi baleado mas não corre risco de morte, segundo um amigo por Reprodução/ Redes Sociais
Ramhon Dias e Nanan Produções por Redes sociais
Com mais de 1 milhão de seguidores nas redes por Reprodução
Influenciador conhecido como Nanan Produções é apontado como um dos líderes do esquema por Reprodução/Redes sociais
Reprodução/Redes sociais por Reprodução/Redes sociais
Nanan e Gabriela foram presos em um condomínio de luxo por Reprodução
Gabriela Silva e Nanan por Reprodução
Nanan Premiações por Redes sociais
Esposa de Nanan via Instagram por Redes sociais
Nanan Premiações por Redes sociais
Ramhon Dias e Nanan Produções por Redes sociais
Instagam de Ramhon Dias por Instagram
Storie Ramhon Dias por Redes sociais
Ramhon Dias foi baleado na Estrada da Muriçoca por Reprodução/Redes sociais
Ramhon Dias foi baleado na Estrada da Muriçoca por Reprodução/Redes sociais
Franklin Reis, amigo de Ramhon por redes sociais
O influenciador e humorista Franklin Reis por Reprodução/ Redes Sociais
Josemário Lins foi preso em Juazeiro por Reprodução
Parte do material apreendido por Divulgação
Parte do material apreendido por Divulgação/PM
Operação contra grupo criminoso na Bahia por Divulgação
Operação contra grupo criminoso na Bahia por Divulgação
Operação contra grupo criminoso na Bahia por Divulgação
Operação contra grupo criminoso na Bahia por Divulgação
Operação foi realizada na Bahia e em São Paulo por Divulgação
Operação policial por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação/Ascom-PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Pedro Moraes/Ascom PCBA
Polícia Civil Divulgação por Polícia Civil
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil prendeu suspeito por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação/PC-BA
Polícia Civil da Bahia por PCBA/Divulgação
Polícia Civil por Divulgação/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/PC-BA
Polícia Civil por Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Militar por Shutterstock
Polícia Militar por Divulgação
Movimentação de policiais militares no bairro por Reprodução/ TV Bahia
Polícia Militar em Tancredo Neves por Arisson Marinho/CORREIO
Polícia Militar por Divulgação
Há nove investigados pela “Operação USG”, deflagrada pelo Draco por Ascom PCBA
Policiais do Draco em ação por Divulgação/Polícia Civil
Draco por Divulgação
Operação foi conduzida pelo Draco por Divulgação/Polícia Civil
O diretor do Draco, delegado Marcelo Sansão, com o major PM Jorge Paraíso por Foto: Alberto Maraux/SSP
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Lamborghini apreendida de ‘Nanan Premiações’ leiloada por R$ 3 milhões por Reprodução

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