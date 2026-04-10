Morte de líder quilombola teria relação com disputa por áreas estratégicas, diz MP

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Bruno Wendel
Publicado em 10 de abril de 2026 às 11:00
O Ministério Público da Bahia (MP-BA) aponta que a atuação criminosa na região Quilombo Pitanga dos Palmares, em Simões Filho, estaria relacionada a uma lógica de controle territorial. Segundo a denúncia, a presença do tráfico estaria associada à exploração de atividades ilícitas e à manutenção de domínio sobre áreas consideradas estratégicas.
Nesse contexto, a atuação de Mãe Bernadete aparece, na narrativa da acusação, como um elemento de resistência. Ainda conforme o MP, sua postura contrária à presença do tráfico pode ter contribuído para o agravamento das tensões que antecederam o crime. Os acusados pela morte da líder quilombola serão julgados nesta segunda-feira (13).
Acusados por morte de Mãe Bernadete vão a júri nesta segunda
“Este júri representa um marco no enfrentamento à impunidade e um passo importante para a reparação histórica às vítimas de violência”, afirmou o secretário de Justiça e Direitos Humanos da Bahia, Felipe Freitas.
Para o MP-BA, o assassinato deve ser compreendido dentro de um cenário mais amplo, envolvendo disputa por território e influência, com atuação de grupos criminosos no entorno do quilombo.
“Honrar a memória de Mãe Bernadete é assegurar a proteção de defensores de direitos humanos, garantir a titulação das terras tradicionais e responsabilizar os autores do crime nos termos da lei”, declarou o secretário.