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Jogador preso em flagrante por agredir companheira com socos e pontapés é solto dois dias depois

Polícia aponta que atleta agrediu vítima durante discussão em Salvador

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 26 de maio de 2026 às 09:36

O jogador Alison Daniel Marques Ribeiro foi preso suspeito de agredir física e psicologicamente a companheira
O jogador Alison Daniel Marques Ribeiro foi preso suspeito de agredir física e psicologicamente a companheira Crédito: Reprodução/Redes sociais

O jogador Alison Daniel Marques Ribeiro, de 26 anos, da Jacuipense, foi colocado em liberdade provisória nesta segunda-feira (25), dois dias após ser preso em flagrante suspeito de agredir a companheira em Salvador.

Segundo informações do g1, o caso aconteceu no sábado (23), no bairro Jardim das Margaridas, onde o casal morava. A investigação aponta que os dois mantinham um relacionamento há cerca de quatro anos e que a mulher teria se mudado para a Bahia por conta da carreira profissional do atleta.

Ainda conforme a polícia, a discussão começou com ofensas verbais e xingamentos. Em seguida, Alison teria agredido a companheira com socos e pontapés. O jogador também é suspeito de quebrar um aparelho eletrônico utilizado pela vítima durante a briga.

Alison Daniel foi preso em flagrante por violência doméstica

Alison Daniel foi preso em flagrante por violência doméstica por Reprodução
Alison Daniel foi preso em flagrante por violência doméstica por Reprodução
Alison Daniel foi preso em flagrante por violência doméstica por Reprodução
Alison Daniel foi preso em flagrante por violência doméstica por Reprodução
Alison Daniel foi preso em flagrante por violência doméstica por Reprodução
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Alison Daniel foi preso em flagrante por violência doméstica por Reprodução

A Polícia Militar foi acionada e encaminhou o atacante para uma unidade policial da capital baiana, onde ele permaneceu preso até a audiência de custódia realizada nesta segunda-feira.

De acordo com o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), a defesa do atleta apresentou um pedido de relaxamento da prisão ainda no domingo (24), mas o requerimento não chegou a ser analisado durante o plantão judiciário. Após a audiência, a Justiça decidiu conceder liberdade provisória ao jogador.

Nesta temporada, Alison disputou 18 partidas pelo Jacuipense e marcou dois gols. Em nota, o clube informou que acompanha o caso e declarou repúdio a qualquer forma de violência, especialmente violência doméstica e contra a mulher.

“O Clube seguirá acompanhando o caso e, após a conclusão das apurações e análise dos elementos pertinentes, adotará as medidas eventualmente cabíveis”, afirmou a equipe em comunicado oficial.

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Tags:

Violência Doméstica Preso Alison Daniel Jogador da Jacuipense

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