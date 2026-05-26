CRIME

Jogador preso em flagrante por agredir companheira com socos e pontapés é solto dois dias depois

Polícia aponta que atleta agrediu vítima durante discussão em Salvador

Wendel de Novais

Publicado em 26 de maio de 2026 às 09:36

O jogador Alison Daniel Marques Ribeiro foi preso suspeito de agredir física e psicologicamente a companheira Crédito: Reprodução/Redes sociais

O jogador Alison Daniel Marques Ribeiro, de 26 anos, da Jacuipense, foi colocado em liberdade provisória nesta segunda-feira (25), dois dias após ser preso em flagrante suspeito de agredir a companheira em Salvador.

Segundo informações do g1, o caso aconteceu no sábado (23), no bairro Jardim das Margaridas, onde o casal morava. A investigação aponta que os dois mantinham um relacionamento há cerca de quatro anos e que a mulher teria se mudado para a Bahia por conta da carreira profissional do atleta.

Ainda conforme a polícia, a discussão começou com ofensas verbais e xingamentos. Em seguida, Alison teria agredido a companheira com socos e pontapés. O jogador também é suspeito de quebrar um aparelho eletrônico utilizado pela vítima durante a briga.

Alison Daniel foi preso em flagrante por violência doméstica 1 de 8

A Polícia Militar foi acionada e encaminhou o atacante para uma unidade policial da capital baiana, onde ele permaneceu preso até a audiência de custódia realizada nesta segunda-feira.

De acordo com o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), a defesa do atleta apresentou um pedido de relaxamento da prisão ainda no domingo (24), mas o requerimento não chegou a ser analisado durante o plantão judiciário. Após a audiência, a Justiça decidiu conceder liberdade provisória ao jogador.

Nesta temporada, Alison disputou 18 partidas pelo Jacuipense e marcou dois gols. Em nota, o clube informou que acompanha o caso e declarou repúdio a qualquer forma de violência, especialmente violência doméstica e contra a mulher.