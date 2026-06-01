OSCAR QUIROGA

Horóscopo de segunda (1/6); veja previsões para seu signo

Data estelar: Mercúrio ingressa em Câncer; Lua Cheia e Vazia.

Oscar Quiroga

Publicado em 1 de junho de 2026 às 05:00

Enquanto nossa humanidade continuar existindo sobre o convencimento de não haver qualquer relação de interdependência entre os reinos visíveis e invisíveis da natureza em nosso planeta, continuaremos todos vivendo em estado de carência, pressentindo que falta algo, uma falta que, além de ser um atributo que nutre o desejo, é também uma percepção realista de nos termos exilado artificialmente da Terra.

Durante as Luas Cheias a relação de interdependência fica exaltada, muito especialmente entre nosso reino e aquele que chamamos de espiritual, e por não ritualizarmos adequadamente o momento, na hora em que a Lua Cheia fica Vazia, como agora, em períodos longos, ficamos cheios de energia, porém, sem um objetivo nobre para investir essa energia, e como resultado, em vez de elevação deslizamos na direção da brutalidade.

ÁRIES: Pensando bem se chega longe, mas pensando bem e fazendo ainda melhor sua alma se torna imbatível. Sem precipitação, sem urgência, tome todo o tempo que seja necessário para amadurecer seus planos e intenções. Em frente.

TOURO: Toda e qualquer conversa que você considerar importante não há de ser tratada como urgente, mas amadurecida com a ajuda do tempo, sem precipitações, sem enfiar os pés pelas mãos, para não estragar o que seria bom.

GÊMEOS: As boas intenções hão de ser temperadas com atitudes práticas, para que não se cozinhem desentendimentos futuros. Faça a sua parte nesse sentido e cobre das pessoas o mesmo. Assim, você verá, haverá equilíbrio.

CÂNCER: A partir de agora e por um pequeno lapso de tempo fica sob sua responsabilidade tomar conta de todas essas pontas que foram ficando soltas nas semanas anteriores, nas conversas em suspense e nos gestos contidos.

LEÃO: Muitas coisas acontecem ao mesmo tempo, mas ainda sem as definições que sua alma receberia como alívio, porém, isso não há de ser considerado algo negativo, porque representa a perspectiva de as coisas se assentarem melhor.

VIRGEM: As pessoas certas estão todas por aí, porém, dispersas o suficiente para darem a impressão de que não se encontram disponíveis. Na hora que sua alma achar oportuno, procure tomar a iniciativa de as congregar.

LIBRA: Melhor fazer pouco e fazer bem do que sair atropelando tudo para colocar em dia o que andou sendo procrastinado. Nem sempre a procrastinação há de ser considerada negativa, às vezes é sinal de amadurecimento.

ESCORPIÃO: Aquilo que você der por garantido há de ser estudado novamente, para não incorrer no equívoco de abandonar a atenção necessária que a situação toda requer. Dormir em cima dos louros seria um erro.

SAGITÁRIO: Se você despertar com a corda toda, com a alma cheia de atitude, procure voltar a descansar e refletir melhor sobre o que faria, para não correr o risco de se precipitar e estragar o que poderia ser melhor.

CAPRICÓRNIO: Os acertos e combinados que foram feitos hão de ser revistos com tranquilidade, para não haver contratempos, porque as pessoas costumam prometer demais e fazer menos do que prometem. Cuide para isso não acontecer.

AQUÁRIO: Quando as pequenas coisas do dia a dia dão trabalho extra, em vez de funcionar como deveriam, é hora de fazer das tripas coração e tocar a bola para frente, sem gastar energia excessiva em queixas e lamentos.