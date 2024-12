OSCAR QUIROGA

Horóscopo de segunda (16/12); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua míngua em Câncer.

Põe a mão no coração e reflete com sinceridade sobre qual seria tua reação se um Anjo se apresentasse a ti. Chorarias convulsivamente por verificar que tua vida se distanciou tragicamente da relação com o Divino? Ou te movimentarias com astúcia para prender o Anjo e o obrigar a satisfazer teus caprichos com seus poderes?