OSCAR QUIROGA

Horóscopo de segunda (25/5); veja previsões para seu signo

Data estelar: Marte e Plutão em quadratura.

Oscar Quiroga

Publicado em 25 de maio de 2026 às 05:00

Se preferes te apoiar somente na visão objetiva e factual da realidade, teu ponto de vista será parcial. Se preferes rejeitar a visão objetiva da realidade, porque essa seria uma ilusão e só a visão de dentro, subjetiva, poderia enxergar o que acontece, sinto informar, teu ponto de vista será parcial. E se por essas coisas do orientalismo aprendeste a que se pode transcender os opostos e se tornar indiferente a esses, te convencendo de que só assim se enxerga a realidade, teu ponto de vista também será parcial, ainda que grandioso.

O Universo é presença objetiva, imanência subjetiva e transcendência também, tudo ao mesmo tempo, portanto, se queres apreciar a realidade, terás de te esforçar para integrar as três visões e navegar por elas sintetizando o Cosmo inteiro em ti.

ÁRIES: Morder e assoprar nas doses sábias e certas é o que de melhor poderia ser feito neste momento, sem exagerar na mordida nem tampouco na soprada que você der depois dessa. Uma diplomacia dessas, não é todo dia!

TOURO: Certa dose de firmeza será importante, porém, mais importante ainda será você controlar essa dose, porque se exagerar sequer um pouquinho tocará em nervos expostos e aí a coisa toda ficará fora de controle.

GÊMEOS: Nem tudo está ao seu alcance e isso é perturbador, porque a alma tem certa urgência de colocar ponto final nos assuntos que se arrastam há tempo demais. Algo poderá ser feito, mas não pretenda concluir tudo. Melhor não.

CÂNCER: Ao acontecerem as hostilidades, sejam essas gratuitas ou com razão, procure se conter para não reagir de imediato, porque nada interessante resultaria disso. Ao contrário, emudeça e espere para revidar.

LEÃO: Há coisas que você precisa fazer contando com sua força e a demonstrando com vigor, porém, há outras que só poderiam ser feitas contando com a ajuda das pessoas envolvidas. Esse equilíbrio é muito delicado.

VIRGEM: Procure levar à prática o mais rapidamente possível as brilhantes ideias que ocorrerem, porque essa será a prova dos nove, que evitará se envolver em narrativas teóricas que só fariam você perder um precioso tempo.

LIBRA: A paciência está bem curta e não será difícil perder as estribeiras, mas se isso acontecer, cuide para que passe o mais rapidamente possível, porque voltando ao juízo as coisas se acertarão melhor.

ESCORPIÃO: Do jeito que as pessoas andam nervosas, para não dizer desesperadas, é bastante fácil que surjam hostilidades desnecessárias. Você não precisa responder a cada uma dessas, continue em frente com seus planos.

SAGITÁRIO: Quando há boa vontade, mesmo os assuntos complicados ficam administráveis. Porém, quando acontece o contrário, e a má vontade toma as rédeas do destino, tudo se complica sem necessidade. Cuide para isso não acontecer.

CAPRICÓRNIO: É totalmente possível você fazer tudo do seu jeito e fazer com que sua vontade prevaleça, porém, há jeitos e jeitos de fazer isso, e no caso da atualidade não é conveniente que você escolha o jeito mais hostil.

AQUÁRIO: As críticas e hostilidades, paradoxalmente provêm do seu círculo mais próximo, e diante dessa situação é bom sua alma continuar em frente, como se nada estivesse acontecendo, sendo indiferente ao que não seja útil.