OSCAR QUIROGA

Horóscopo de segunda (8/6); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua quarto minguante em Peixes.

Oscar Quiroga

Publicado em 8 de junho de 2026 às 05:00

Potencialmente, todos, sem exceção, podemos nos transformar em presenças abençoadas, colossais e vibrantes manifestações do rio de Vida abundante que nos faculta abençoar tudo e todos dentro do alcance de nossa influência, porém, não nos apaixona tal perspectiva.

Ao contrário, nos apaixona sermos malditos como os vampiros, que achamos charmosos e sedutores, confiando que valeria a pena experimentarmos as abominações que os acompanham em troca de obtermos poderes.

Assim de ignorante anda nossa humanidade, se recusando a perceber que, evitando se envolver na luta para se tornar abençoada, acabamos lutando entre nós, nos amaldiçoando mutuamente, sem que isso nos brinde com os poderes sobrenaturais que desejamos, deslizando suavemente como bêbados alegres na direção do empobrecimento espiritual.

ÁRIES: Dizem que tudo termina bem e que se as coisas não estão bem é porque ainda não chegaram ao fim. Parece um exagero de otimismo, mas de certa maneira é um estado mental que agrega pontos positivos ao processo. Aproveite.

TOURO: A realidade costuma ser dura, porque não cabem nela todas as boas ideias que entusiasmam, porém, se não fosse assim, imagine você se tudo que imaginamos passasse para a prática de imediato, sem filtro. Uma loucura!

GÊMEOS: Considere com atenção os aspectos práticos do que está em andamento, porque no momento do entusiasmo é bem capaz de se deixarem pontas soltas que, depois, com certeza se mostrarão e atrapalharão bastante.

CÂNCER: Para você abrir passagem no meio dessas contrariedades que certas pessoas insistem em impor, procure não se deter para discutir nem tentar esclarecer ninguém, porque muito provavelmente o tiro sairia pela culatra.

LEÃO: O entusiasmo e a decepção andam de mãos dadas nesta parte do caminho, por isso, tudo indica que você possa se livrar de assuntos pesados fazendo alguns sacrifícios que provocam resistência e rejeição em sua alma.

VIRGEM: Procure ler nas entrelinhas de tudo que as pessoas prometem para se antecipar àquelas que não vão entregar nada do que prometem neste momento, isso evitará que você dependa demais delas. Assuma sua autonomia.

LIBRA: Mesmo que você tenha de aguentar certas pessoas em nome de realizar suas pretensões, o desgaste sofrido por isso não será forte o suficiente para eclipsar as conquistas. Certa dose de sacrifício se torna necessária.

ESCORPIÃO: Esses planos que entusiasmam sua alma precisam ser passados pelo crivo fino da praticidade, e se falharem nesse teste, melhor você os descartar sumariamente, sem remorsos, porque seriam uma perda de tempo desnecessária.

SAGITÁRIO: Há dilemas que não se pode resolver com uma tacada só, requerem tempo e investimento reflexivo para sua alma conseguir ter um relance do que seria melhor fazer. Tome seu tempo, evite precipitações inúteis.

CAPRICÓRNIO: As pessoas contam mentiras e você cai nelas, essa é uma situação recorrente que, neste momento, precisa ser monitorada, porque muito provavelmente o que pareceriam mentiras inocentes provocariam contratempos.

AQUÁRIO: Cuide para que o mau humor alheio não eclipse os bons momentos que se encontram disponíveis para sua alma desfrutar. Nem tudo está de acordo com sua vontade, mas ao mesmo tempo há coisas bacanas em andamento.