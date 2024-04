OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sexta (19/4); veja previsões para seu signo

Data estelar: Sol ingressa em Touro.

Publicado em 19 de abril de 2024 às 05:00

Ainda que uma boa parte de nossa humanidade, a que detém também uma boa parte do poder econômico e político, lute ferozmente para que o mundo volte a como era antes de começar a mudar, não se trata mais de se o mundo vai se transformar em outro diferente de tudo que foi experimentado até aqui, mas de qual vai ser o custo social da transformação.

Multiplica o apego que tu sentes ao fruto do que desejas realizar pela cifra inconcebível dos interesses de poder econômico e político do mundo, e terás uma aproximada ideia da ferocidade da reação negativa diante do inevitável futuro, no qual a estrutura do mundo será outra diferente.

Teu envolvimento nessa luta real que se processa em gerúndio é através da maneira, cordial ou feroz, com que lides com teus apegos e promovas, ou não, as necessárias transformações.

ÁRIES: Os combinados tendem a mudar bastante, porque nenhuma das pessoas envolvidas está muito certa do que pretende fazer e como se envolver no processo. Não se importe com isso, ao contrário, aproveite para mudar você também.

TOURO: Em certo momento, sua alma pode se sentir diminuída, incapaz de dar conta de tudo que é necessário administrar. Deixe esse sentimento de lado o mais rapidamente possível, porque não tem nada sábio a agregar. Só isso.

GÊMEOS: Ainda que as condições sejam adversas aos seus propósitos, considere que essa seja uma situação passageira, e que seus planos acabarão prevalecendo sobre todos os obstáculos e limitações que se apresentarem.

CÂNCER: Apesar de também criar contratempos, a normalidade é fundamental para a construção do destino, e ela é pautada pela qualidade dos relacionamentos em que sua alma se envolve. A normalidade muda com os relacionamentos.

LEÃO: É mais importante fazer e ver o que acontece do que ficar discutindo sobre o que seria melhor fazer. As discussões tendem a envolver sua alma numa distração excitante que acaba distanciando as reais chances de realização.

VIRGEM: Procure se desapegar do fruto das ações que empreender, e você conhecerá o verdadeiro significado da liberdade, porque enquanto sua alma continuar totalmente apegada ao fruto dos desejos, desconhecerá a liberdade.

LIBRA: Mesmo que o cenário seja bem diferente daquele em que sua alma se sentiria confortada e segura, ainda assim vale a pena seguir em frente, porque há tanta coisa envolvida, que voltar atrás não seria uma opção.

ESCORPIÃO: Para você conseguir se relacionar com o grupo de pessoas que vem junto com a pessoa em especial que lhe interessa, será necessário você abrir mão de um tanto de certezas e de noções consolidadas de realidade.

SAGITÁRIO: Talvez seja bastante difícil você explicar o motivo de suas escolhas, porque essas refletem potencialidades futuras e não dão resultados imediatos. Não importa, continue confiando na qualidade de suas escolhas.

CAPRICÓRNIO: A imaginação vai aonde os recursos materiais não seriam suficientes para levar seu corpo junto, porém, isso não há de ser motivo de frustração, mas de incentivo para continuar apostando em seu destino com fé.

AQUÁRIO: Nada há de ser feito com pressa, principalmente no que diz respeito a você se desamarrar de tudo que representa o passado, e se lançar a um futuro que é conhecido na imaginação, mas desconhecido na prática.