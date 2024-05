MARROM

Margareth Menezes vai fazer sua primeira turnê internacional depois que assumiu o Ministério da Cultura

Maga vai se apresentar em cinco países da Europa a partir de 27 de julho

Osmar Marrom Martins

Publicado em 2 de maio de 2024 às 05:00

A cantora e ministra da cultura Margareth Menezes Crédito: divulgação

A cantora Margareth Menezes vai fazer sua primeira turnê internacional depois que assumiu o cargo de Ministra da Cultura no atual governo do presidente Lula. Ela vai se apresentar, a partir de 27 de julho, em cinco países da Europa a exemplo da Eslovênia, Portugal, Inglaterra, Holanda e Alemanha.

Muito conhecida do público internacional, Maga foi uma das primeiras artistas baianas de sua geração a realizar turnês por muitos países. No início dos anos 90, o seu canto arrebatador conquistou o cantor David Byrne, do Talking Heads, que lhe permitiu romper novas fronteiras ao abrir seus shows nos EUA, o que a tornou conhecida nos quatro cantos do mundo.

É O Tchan faz TBT na Arena Parque Santiago

No dia 9 de junho, o grupo É o Tchan vai realizar a primeira edição da festa TBT do Tchan na Arena Parque Santiago. A banda, que fez sucesso nos anos 1990 e 2000, conquistando todo o Brasil, subirá ao palco com um repertório especial. A banda liderada pelos cantores Compadre Washington e Beto Jamaica promete sacudir tudo.

Larissa Luz e Alcione Crédito: divulgação

Alcione e Larissa Luz vão se apresentar em evento em New York

As cantoras Alcione e Larissa Luz, e a DJ Malfeitona, são as atrações confirmadas num evento denominado de Brazilian Day, que acontece dia 22 de agosto no Central Park, em New York, em associação com o 28º Festival de Cinema Brasileiro Infinito. A noite terá exibição do documentário Gerson King Combo, sobre o lendário cantor e compositor Gerson Cortez, conhecido como o “James Brown brasileiro” por sua personalidade magnética e legado para o povo negro brasileiro. Alcione está sendo anunciada como a Rainha do Samba enquanto Larissa como uma artista afro-punk.

Gilda Matoso lança novo livro Diários da Assessora de Encrenca

As andanças com Gilberto Gil inspiraram a empresária, produtora e assessora de imprensa Gilda Matoso a escrever Diários da Assessora de Encrenca - Os Bastidores das Turnês com Gilberto Gil e Outros Artistas (Minotauro/Grupo Almedina, 2024). Com prefácio de Preta Gil, a obra conta histórias curiosas em forma de diário, em primeira pessoa. Alguns textos foram escritos durante os longos trajetos de ônibus ou entre as escala dos voos. Gilda fala dos hotéis onde se hospedou, dá suas impressões sobre as cidades visitadas e registra a alegria que os shows provocam nas plateias no exterior.

TUM-TUM-TUM*

1 O selo institucional de Gilberto Gil é o primeiro da Série Personalidades, criada pelos Correios para celebrar expoentes brasileiros da música, das artes cênicas e dos esportes. A emissão, composta por fotografia do acervo do próprio cantor registrada pelas lentes de Karyme França, já está disponível na loja online e também pode ser encomendada nas agências dos Correios.

2 Dia 20 de maio, o multi-instrumentista Alfredo Moura (que formatou o ritmo conhecido como axé music) viaja para João Pessoa. Ele vai dar uma palestra na UFPB, assistir ao ensaio geral e prestigiar a estreia do seu primeiro concerto para trombone e orquestra, que acontece no dia 23 de maio. Alfredinho fez parte da antológica formação da Banda Acordes Verdes com Luiz Caldas, Carlos Marques, Carlinhos Brown, o saudoso Tony Mola, Silvinha Torres e Paulinho Caldas.