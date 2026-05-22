OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sexta (22/5); veja previsões para seu signo

Data estelar: Sol e Urano em conjunção; Lua Vazia.

Oscar Quiroga

Publicado em 22 de maio de 2026 às 05:00

O indivíduo único e original que tanto prezamos ser e ao qual nos apegamos com paixão porque, afinal, se nós não nos ocupamos de nós mesmos, quem mais se ocuparia, na prática só adquire valor através de todos e de cada um dos relacionamentos em que nos envolvemos, em toda a gama de contatos, dos pautados por compromissos assumidos àqueles que acontecem através de troca de olhares ou também de insultos no trânsito.

O reino humano não é um agregado de indivíduos isolados e sem conexão entre si, pois, se a esse estado de coisas chegamos foi por meio de narrativas filosóficas e ideológicas equivocadas, pelas quais pagamos um preço alto de sofrimento existencial, que não se resolve com terapias psicológicas, que também tratam o indivíduo isolado. O indivíduo que somos há de ser um fator benéfico em todos os relacionamentos.

ÁRIES: É insuficiente receber ou fazer promessas neste momento, porque ainda que sejam as palavras certas, não há margem para que sejam vazias, senão o cenário futuro imediato e a longo prazo vai se complicar bastante.

TOURO: Em paralelo ao que você faça de evidente e aberto sua alma também há de desempenhar um jogo discreto, com estratégias que ninguém conheça, nem mesmo as pessoas que normalmente seriam suas confidentes. O silêncio é força.

GÊMEOS: Pense grande, mas tenha em mente que para as ideias grandiosas se realizarem é imprescindível que haja entendimento entre as pessoas envolvidas, para atuarem em sintonia, senão o processo será decepcionante.

CÂNCER: Para colocar tudo em ordem será necessário fazer alguns sacrifícios, que não hão de ser desempenhados em nome de outras pessoas, mas para que sua alma se sinta mais à vontade nesta parte do caminho. É por aí.

LEÃO: Do jeito que as coisas andam, você não pode pretender que todo mundo esteja ao seu lado e seja favorável. As pessoas boas e as adversárias estão temporariamente misturadas e é assim que as coisas são.

VIRGEM: Faça das tripas coração, evite conversar com o medo como se fosse uma profecia de que tudo daria errado. O medo também é a medida do tamanho daquilo que sua alma precisa administrar, tendo capacidade para tanto.

LIBRA: A perspectiva de colocar tudo em ordem fica disponível neste momento, mas requer que haja um jogo combinado com as pessoas envolvidas e aí o cenário fica imprevisível, porque não dá para saber se elas se sintonizarão.

ESCORPIÃO: Os ingredientes do destino estão esparsos, mas estão todos por aí, disponíveis. Sua alma tem a missão, nesta parte do caminho, de encontrar esses ingredientes e de fazer com que fiquem conectados entre si.

SAGITÁRIO: A diplomacia e estratégias adequadas para esta parte do caminho consiste em ouvir tudo com atenção, para que as pessoas se sintam valorizadas, mesmo que no íntimo sua única intenção seja fazer tudo do seu jeito.

CAPRICÓRNIO: Arrume suas coisas, esse exercício não parece grande coisa, mas senta a base firme para tudo o mais de grandioso que você queira experimentar no futuro. Com essa base firme você terá mais segurança e conforto.

AQUÁRIO: Passe em revista seus quereres para verificar se são todos legítimos, isto é, se ao serem realizados todas as pessoas envolvidas seriam beneficiadas, ou se por essas coisas do destino seria um capricho egoísta.