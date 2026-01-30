OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sexta (30/1); veja previsões para seu signo

Data estelar: Mercúrio e Vênus em quincunce com Júpiter.

Oscar Quiroga

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 05:00

É dito que o poder emana do povo, mas não necessariamente através do voto, já que esse pode ser manipulado através da propaganda e da desinformação. Há somente uma fonte de onde emana todo poder, espiritual e mundano, e essa é a dos princípios universais.

Se há um poder que emana do povo, não é através do voto, senão da capacidade de as pessoas colocarem em prática e de se organizarem através de princípios universais, como o respeito mútuo, a solidariedade, a capacidade de se estabelecerem pactos de convivência harmoniosa.

Portanto, se por essas coisas da vida tu és uma dessas almas tocada pela situação do mundo, procura transcender rapidamente a inútil indignação e te dedica, com persistência, a preservar a prática dos princípios universais em todos teus relacionamentos

ÁRIES: Para que as coisas cheguem ao ponto que você deseja, será necessário fazer muita política, porque esse ramo do saber é imprescindível quando há pessoas em conflito, ao passo que elas devem se entender.

TOURO: Talvez seja necessário repetir várias vezes o que você acha que teria de ser entendido logo da primeira vez. Procure manter a boa vontade diante dos desentendimentos, porque conversando direito tudo será muito melhor.

GÊMEOS: Quando parecer que suas ideias seriam impossíveis de realizar, dado o investimento necessário, procure refazer as contas direito, porque apesar de difíceis, essas ideias encontrariam uma forma sensata de acontecer.

CÂNCER: Dá uma certa vertigem se lançar à aventura da vida neste momento, porém, a essa altura do campeonato não há mais a opção de continuar esperando, os acontecimentos se precipitaram e requerem sua atuação concreta.

LEÃO: Difícil fazer com que os combinados se transformem em atitudes concretas, e isso cria decepções profundas com as pessoas em que você tinha depositado confiança e muitas expectativas. Não importa, continue em frente.

VIRGEM: As pessoas certas estão disponíveis, mas são todas conflitantes entre si, e isso requererá de sua parte algumas manobras políticas para que elas se acomodem da melhor maneira possível, convivendo em harmonia. Será?

LIBRA: Aparentemente, está tudo certo e na trilha adequada, mas como o mundo anda muito louco, não seria de estranhar que surgissem contratempos de última hora. Adote a indiferença para lidar com isso, nada tirará você do caminho.

ESCORPIÃO: Essa história equivocada de que só existe o momento presente faz com que você deixe de pensar no amanhã, e por deixar de pensar no amanhã, deixa também de se conter no aqui e agora para evitar complicações.

SAGITÁRIO: Ao menor sinal de distúrbio, como resultado do que você falar, procure voltar atrás e refletir sobre suas palavras, porque talvez poderiam ter sido ditas de outra maneira, ou silenciadas mesmo, por serem impróprias.

CAPRICÓRNIO: Seu conforto e segurança dependem de recursos materiais só em parte, porque há outra enorme parte dessa busca que, decididamente, se apoia na construção de laços de ternura, de emoções recíprocas que são gratuitas.

AQUÁRIO: Para você conseguir fazer tudo que tem em mente e tudo que se apresenta com ânimo renovado, o tempo de cada dia teria de ser muito mais amplo do que é e do que vai continuar sendo. Selecione direito o que fazer.