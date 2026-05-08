OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sexta (8/5); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua míngua em Aquário.

Oscar Quiroga

Publicado em 8 de maio de 2026 às 05:00

O indivíduo egoísta é a ruína da civilização, porque dissemina miséria material e espiritual através de todos os relacionamentos em que se envolve, produzindo discórdia e competição onde deveria haver união solidária e cooperação, para que a prosperidade não fosse resultado de acumulação indevida, mas de um constante fluxo de recursos.

O indivíduo altruísta é o fundamento da civilização próspera, o entendimento natural de que a vida mais abundante, da qual se fala como se fosse uma mitologia, só ocorre através de laços de coletividade e nunca por meio de indivíduos egoístas que, no fragor da competição, destroem a beleza, a verdade e a bondade.

Os indivíduos egoístas sempre perdem, mas a ignorância é teimosa e os leva a achar que dessa vez seria diferente, porque vencerão

ÁRIES: Defenda seus interesses, mesmo que para isso você tenha de aguentar críticas das pessoas que são convencidas de que tudo que você faz se baseia em egoísmo. Há um momento em que o egoísmo é imprescindível. Em frente.

TOURO: Para que a situação atual não se torne cansativa, procure manter em alta o bom humor e achar graça nas ramificações que surgem, demandando atenção, porque se você perder o humor, aí tudo vai ficar denso e pesado. Melhor não.

GÊMEOS: Os sacrifícios não deveriam ser vistos como algo sofrido, mas como necessárias atitudes em relação aos acontecimentos em curso, abrindo mão de prerrogativas merecidas para investir no bem-estar de todas as pessoas.

CÂNCER: Responda com generosidade a essas atitudes mesquinhas que as pessoas apresentam, porém, evite se demorar nessa situação, porque é provável que essas pessoas não percebam a virtude e ainda queiram explorar você.

LEÃO: A confiança é uma moeda rara nos relacionamentos humanos, mas sem essa virtude o mundo fica distorcido. É preciso você se movimentar agora em busca dessa relação de confiança, porque há pessoas que a merecem. É por aí.

VIRGEM: Fazendo a sua parte você motivará as pessoas a fazerem a parte delas também, mas isso só na melhor das hipóteses, porque sempre haverá por aí personagens que encostam no trabalho alheio e só agregam problemas.

LIBRA: Tudo que anda sendo necessário fazer envolve riscos bastante importantes e, do jeito que andam as coisas, isso cria receios em sua alma. Não há como garantir que tudo dê certo, mas há sinais auspiciosos também.

ESCORPIÃO: Conhecer bem as pessoas não é necessariamente se decepcionar com elas, porque pode muito bem acontecer o contrário, você descobrir que aquela pessoa pela qual você não dava nada se mostra muito virtuosa e cooperativa.

SAGITÁRIO: Saiba que o surgimento de inúmeros assuntos ao mesmo tempo para você tomar conta não é produto de uma conspiração com o objetivo de irritar sua alma, é a resposta sincera ao seu pedido de vida mais abundante.

CAPRICÓRNIO: Para que seus planos sejam verdadeiramente bem-sucedidos, é imprescindível que o resultado seja benéfico também às pessoas com que você se relaciona, porque só assim haverá garantia de que o sucesso seja consolidado.

AQUÁRIO: A organização das tarefas cotidianas não é algo que mereça fogos de artifício e muita celebração, mas o resultado de ter tudo em ordem é uma serenidade no coração que festa alguma lhe ofereceria. Serenidade.