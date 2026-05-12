OSCAR QUIROGA

Horóscopo de terça (12/5); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua Vazia das 7h03 até 21h05 Hbr

Oscar Quiroga

Publicado em 12 de maio de 2026 às 05:00

Nem todas as angústias que sentes são resultado de experiências íntimas e individuais, a grande parte dessas não é tua, é resultado do somatório de desesperos de nossa humanidade.

Como ninguém te ensinou que tua presença individual está conectada intimamente ao reino da natureza a que pertences, imaginas equivocadamente que tudo que sentes e pensas seja produto de tua história individual, mas aí começa o problema.

Tua presença, gostes disso ou não, é parte de um reino da natureza e a esse está conectada telepaticamente e, por isso, o que sentes e pensas não é apenas produto de tua individualidade. Da próxima vez que sintas angústia, em vez de argumentar, a abençoa para que a próxima pessoa que a sentir a receba com mais leveza, mais fácil de ser digerida.

ÁRIES: Você não precisa se expor o tempo inteiro, agora é um momento em que seria sábio você agir com mais discrição e não arrumar encrenca com ninguém, a não ser no caso de ter de se defender dos abusos alheios. Aí sim!

TOURO: Você não precisa tratar a todas as pessoas do mesmo jeito, pois, cada uma delas representa um caminho diferente e requer que você se posicione de acordo às pretensões em jogo. Não há nada de ambíguo nisso. Necessidade.

GÊMEOS: Seria melhor que o medo não existisse, mas infelizmente esse é um companheiro fiel do caminho, está sempre por aí, à espreita de um momento de vulnerabilidade, para atacar com seus argumentos insofismáveis.

CÂNCER: É preciso mudar o ponto de vista e perceber a realidade de outro ângulo diferente, e para facilitar o processo sua alma está fazendo contato com pessoas que brindam com essa oportunidade. Vida social necessária.

LEÃO: Faça seu jogo aberto, porém, não ponha todas suas cartas sobre a mesa, reserve as mais importantes como trunfos que você utilizará, caso isso venha a ser necessário. Poupe seu fôlego e aproveite a maré boa que acontece.

VIRGEM: A maior parte das pessoas com que você socializará nestes dias não é agradável nem tampouco agrega nada de positivo aos seus planos. Porém, no meio delas haverá também gente interessante que vale a pena conhecer.

LIBRA: Este é um bom momento para você conhecer melhor as pessoas com que você se relaciona, verificando o nível de coerência que elas têm entre o que prometem e o que fazem. A incoerência exagerada diria muito sobre elas.

ESCORPIÃO: Nem sempre é melhor forçar para que suas propostas e intenções prevaleçam. Agora, por exemplo, sua alma está sujeita a um tipo de circunstâncias que propiciam que você siga pela linha proposta por outras pessoas.

SAGITÁRIO: Nesta parte do caminho sua alma fica responsável por encontrar um equilíbrio sábio entre a percepção das complicações que acontecem e a vontade de se livrar dessas o mais rapidamente possível. Equilíbrio possível.

CAPRICÓRNIO: A melhor parte de tudo são as pessoas, e também a pior parte de tudo que acontece são as pessoas. O fator humano será sempre ambíguo, porque provedor de facilidades e dificuldades ao mesmo tempo. Pessoas.

AQUÁRIO: Geralmente, a rotina não brinda com muito prazer ou divertimento, mas se você atravessar a densa névoa de tédio que a rotina costuma trazer, perceberá que há, por trás dessa, regozijos disponíveis para desfrutar.