OSCAR QUIROGA

Horóscopo de terça (25/6); veja previsões para seu signo

Na melhor das hipóteses, a boa educação nos prepara para sermos cordiais, gentis e honestos no trato com as pessoas, mas o âmago dela é a construção e consolidação do egoísmo para que, ao longo da existência, nos apropriemos do que considerarmos do nosso merecimento.