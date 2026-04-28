OSCAR QUIROGA

Horóscopo de terça (28/4); veja previsões para seu signo

Data estelar: Vênus e Plutão em trígono.

Oscar Quiroga

Publicado em 27 de abril de 2026 às 20:37

É bola cantada que o humano pensa coisas que jamais faria, porque teme as consequências, e é disso que se agarram as pessoas que afirmam que o ser humano é uma entidade selvagem, que sem as rédeas da punição destruiria seus semelhantes sem pudor.

Ora! As regras existem para constranger o povo, porque aqueles que se apropriaram das instituições e que têm dinheiro suficiente para driblar as punições andam ébrios de poder, legislando em causa própria.

Que o humano pense coisas que jamais faria não significa que seja selvagem, mas que as ideações podem não ser próprias, e sim produto telepático, pensamentos que passam por nós sem que sejamos os produtores desses, apenas os receptores da selvageria que anda sendo idealizada por aqueles que carecem de amor pelo reino da natureza a que pertencem.

ÁRIES: Nem tudo que as pessoas fazem, supostamente tentando beneficiar você, acaba tendo esse resultado. Às vezes as pessoas se precipitam e acabam enfiando os pés pelas mãos. Nada que não possa ser consertado depois.

TOURO: Apesar dos perigos e dos temores tudo tende a ser superado, portanto, o único e verdadeiro problema que você precisa pacificar é seu ânimo, para não ficar exagerando no tom quando tudo tende a se solucionar.

GÊMEOS: Seus ideais hão de ser a luz que orienta seus passos, mas não podem se converter em dogmas inamovíveis, porque no meio do caminho você precisa tratar com pessoas que têm visões diferentes das suas. Lugar para todos.

CÂNCER: Essas coisas que você pensa, mas não realiza, precisam de mais amadurecimento, e se você decidir que as quer realizar, então se organize e planeje direito, porque atuando de forma precipitada nada será bom para ninguém.

LEÃO: O entendimento entre as partes é o objetivo supremo, todo e qualquer desvio desse há de ser evitado, ou se acontecer, consertado com a maior rapidez possível. Afinal de contas, o entendimento é bom para todos.

VIRGEM: Dizem que querer é poder, mas só querer não é suficiente para poder. Os quereres podem ser poderosos na sua motivação, mas se o corpo não responde positivamente se ajustando às atividades necessárias, nada feito.

LIBRA: Há males que vêm por bem, reza o ditado, e não poderia estar mais certo. O assunto é suportar os males enquanto duram, porque impedem a visão de tudo que de melhor viria após. Procure manter a visão ampla e cordial.

ESCORPIÃO: A vontade de tomar algumas atitudes mais determinantes não há de ser traduzida com que agora seria o momento ideal para essas. Você pode ser firme, mas não pretender que isso seja uma determinação absoluta do futuro.

SAGITÁRIO: Algumas facilidades sempre acontecem, porque a vida é generosa. Acontece apenas que essas acontecem no meio de outras, que são difíceis e, por isso, sem o uso do discernimento, podem passar em brancas nuvens.

CAPRICÓRNIO: Para acertar tudo e deixar funcionando do jeito que você quer e acha melhor, não há como o objetivo acontecer de uma só tacada. Hoje você pode fazer avanços substanciais, mas não tente tudo. Uma coisa de cada vez.

AQUÁRIO: No fim, você fará o que você quer, e se ainda não dá para fazer o que você quer, provavelmente é porque o fim não chegou. Pense assim e continue em frente com seus intuitos, porque se são legítimos, nada deterá você.