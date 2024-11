OSCAR QUIROGA

Horóscopo de terça (5/11); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua Vazia das 7h22 até 12h18

Oscar Quiroga

Publicado em 5 de novembro de 2024 às 05:00

Os sentimentos se impõem como verdades, mas em muitos casos não são válidos para conhecer o que anda acontecendo além de nós, pois há momentos em que os sentimentos se impõem, mas estamos encerrados em nós mesmos, e de puro egoístas que somos, nos convencemos de que traduzem a realidade, só que na verdade mesmo, não traduzem nada, nós impomos nossas sensações à realidade, e a realidade que se vire com isso.

Os sentimentos são verdadeiros, mas a tradução que fazemos desses é, em inúmeros casos, fantasiosas, e porque nos apegamos com egoísmo ao que entendemos, nos autorizamos a impor nossos sentimentos às pessoas, exigindo que elas nos respeitem.

Os sentimentos podem ser verdadeiros, mas se a interpretação desses é equivocada, como saímos dessa arapuca?

ÁRIES: Projetar sua mente ao futuro é imprescindível, tendo o cuidado de não se enredar em fantasias que, sabidamente, seria impossível realizar. Projete sua mente ao futuro seguindo um roteiro minimamente realizável.

TOURO: As comoções emocionais provocam grande desgaste e nem sempre conduzem a resultados aproveitáveis. Porém, há horas em que essas comoções não podem ser detidas com nenhuma força, e é melhor aguardar que passem.

GÊMEOS: As pessoas andam enlouquecendo com muita mais frequência do que o normal, e isso ocorre assim porque o mundo está mais enlouquecido do que em qualquer outro momento que nossa memória consiga registrar. É assim.

CÂNCER: As coisas simples, normalmente feitas no automático, de repente ficam difíceis e complicadas. Esse é o claro sinal para desacelerar, para mudar a rotina se necessário, antes de cair na arapuca das complicações.

LEÃO: O pontapé inicial não precisa ser hoje, ainda é melhor amadurecer as ideias antes de as colocar em prática, em primeiro lugar para evitar precipitações desnecessárias, e em segundo lugar, para conseguir acertar no alvo.

VIRGEM: Dá um tanto de ansiedade chegar perto do que se deseja, mas aí acontecer algo que cria distância novamente. Dá ansiedade e cansaço que isso seja assim, porém, a vida se renova de forma constante. Você também pode.

LIBRA: Muitas coisas são ditas por aí, mas que não têm nenhum respaldo da realidade, porém, como as pessoas as dizem cheias de energia e personalidade, parecem verdadeiras. Investigue melhor as informações que recebe.

ESCORPIÃO: Dinheiro é sempre uma preocupação, quando falta, porque as contas reclamam, e quando sobra, porque é necessário investir e preservar o seu valor. Procure tomar distância hoje de qualquer tipo de preocupação com dinheiro.

SAGITÁRIO: As iniciativas que você teria vontade de tomar precisam de maior amadurecimento, portanto, seria melhor você se conter e considerar que o tempo é seu aliado, em vez de o tratar como um inimigo que estraga a festa.

CAPRICÓRNIO: Tomar distância e descansar de tudo e de todos, faça a si esse favor no dia de hoje, porque mesmo que você não consiga desmarcar seus compromissos, pode muito bem adotar uma postura distante, para não se contaminar.

AQUÁRIO: Quando as pessoas andam nervosas, contagiam o ambiente como alguém que boceja e provoca bocejos nas pessoas, num efeito dominó. Procure tomar distância e se resguardar num lugar seguro, evitando contaminação.