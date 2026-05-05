OSCAR QUIROGA

Horóscopo de terça (5/4); veja previsões para seu signo

Data estelar: Mercúrio e Plutão em quadratura.

Oscar Quiroga

Publicado em 5 de maio de 2026 às 05:00

A miséria não é natural, não consta no funcionamento desse organismo colossal em que tudo e todos nos movimentamos e somos, a miséria é um invento humano, o produto da distorção do entendimento do que seja superior e inferior.

O Universo é um colossal organismo cuja função é a distribuição de Vida, e cada entidade, seja essa uma galáxia, uma estrela, um reino da natureza ou um expoente desse reino, recebe a Vida de acordo com sua capacidade e a redistribui dentro do seu alcance

Nossa humanidade, porém, inventou a acumulação da Vida baseada na ignorância produzida pelo medo de que a Vida venha a faltar, mas ao contrário, esperando que a acumulação produzisse prosperidade, essa resultou na disseminação da miséria.

ÁRIES: Ainda que em certos momentos pareça que a luta é inglória, pelo mero fato de sua alma estar envolvida nela denota ser necessária, apesar do desgosto que provoca. Procure seguir em frente apesar de todos os pesares.

TOURO: Parece estar tudo bem, mas é nessa hora que sua alma precisa ficar atenta para não enfiar os pés pelas mãos confiando justamente em que está tudo bem. Seu momento continua sendo delicado e merece toda sua atenção.

GÊMEOS: As picuinhas que as pessoas valorizam continuam sendo picuinhas mesmo assim, mas em vez de você demonstrar abertamente seu desprezo por essas, melhor seguir a corrente e fingir que também as valoriza. Diplomacia.

CÂNCER: Aquilo que você fica sabendo faz com que sua alma enxergue de forma diferente as pessoas que supostamente eram conhecidas. O mundo está mudando com muita rapidez, e não devemos esquecer que o mundo é feito de pessoas.

LEÃO: Para você fazer o que pretende e obter os resultados desejados será necessário cortar um pouco da própria carne, mas a essa altura do campeonato isso não vai doer tanto, já que o objetivo é se libertar da opressão.

VIRGEM: Evite gastar tempo se preocupando com a eventual falta de recursos concretos para fazer o que pretende, porque enquanto continuarem faltando você pode treinar os talentos subjetivos que fazem tudo acontecer.

LIBRA: Confiar ou não confiar nas pessoas não viria ao caso de imediato, porque nesta hora as coisas adquiriram um impulso que não dá para deter. Melhor é seguir o curso e aproveitar os acontecimentos para deixar tudo organizado.

ESCORPIÃO: O turbilhão emocional que acontece quando sua alma é contrariada há de ser superado com a maior rapidez possível, porque pondo em prática as sugestões desagradáveis, você verá que são muito eficientes.

SAGITÁRIO: É contraproducente se irritar quando as coisas não saem como desejado, porque se você mantiver o ânimo bem-humorado, perceberá que as aparentes contrariedades eram sinal de que era melhor fazer tudo diferente.

CAPRICÓRNIO: Às vezes, para fazer a coisa certa é preciso nadar contra a corrente, se opondo à visão normal sobre a situação e fazendo o que intuitivamente sua alma percebe ser o melhor. Ninguém vai aplaudir a atitude.

AQUÁRIO: Certo nível de desconforto é aceitável, tendo em vista a necessidade de aceitar as aventuras que parecem acenar a você do futuro, porque se você estivesse em total conforto, nem pensaria em aventura alguma.