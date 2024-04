OSCAR QUIROGA

Horóscopo de terça (9/4); veja previsões para seu signo

Até bater as 8h22, a Lua Nova é Vazia, e despertar nessa condição astrológica não é a melhor das pedidas, talvez a angústia te visite e se instale na sala sem dar sinal de ir embora, ainda que lhe deixes claro que não é bem-vinda. Angústia é visita chata!

Trata a tudo e a todos, mas principalmente trata a tua própria alma e sua angústia, com a cordialidade de quem compreende e se solidariza, mas tem mais o que fazer do que ficar se atormentando.

ÁRIES: Pesa sobre sua alma o que aconteceu no passado e não deu tempo nem oportunidade de consertar ou esclarecer. A oportunidade, neste momento, é você deixar ir embora tudo que amarra e torna denso seu andar. Melhor assim.

GÊMEOS: Manter o foco é difícil, parece até impossível em certos momentos, mas não seria o caso de sua alma ser tomada de ansiedade antes de isso acontecer, porque se pode manter o foco sem, no entanto, perder a leveza.

CÂNCER: O amadurecimento raramente se dá pelo prazer, é mais comum que nossa humanidade amadureça como resultado dos golpes doloridos que a vida e as pessoas desferem de vez em quando. Não importa como, o jeito é amadurecer.

LEÃO: Vale mais a pena ser realista do que otimista, porque ainda que seja menos confortável ou divertido, o realismo faz com que sua alma seja capaz de tomar decisões que, de outra maneira, seriam evitadas o tempo inteiro.

VIRGEM: As atitudes que certas pessoas tomam causam divisão, e tudo que é necessário agora é maior entendimento, para promover a colaboração mutua e todos os comportamentos que brindem com união e solidariedade. Só isso.

LIBRA: Há assuntos que você pode terceirizar, mas há outros que você precisa administrar de perto, e dar suporte com seu esforço e trabalho, porque ninguém mais, a não ser você, tem verdadeira ideia de como deve ser feito.

ESCORPIÃO: Nem todas as pessoas são suscetíveis à sedução, muitas delas andam tão focadas no que precisam fazer que não prestam muita atenção ao que tenta seduzi-las, porque não têm tempo a perder nem por nenhuma distração.

SAGITÁRIO: O senso de familiaridade garante que haja certa identidade entre as pessoas, mesmo que a nota dominante entre elas seja a das emoções desencontradas e muitas vezes adversas. Nada une mais do que as paixões.