OSCAR QUIROGA

Horóscopo de terça; veja previsões para seu signo

Data estelar: Sol ingressa em Leão.

Não está fácil para ninguém, e ainda por cima há pessoas decididamente utilizando poder e influência para complicar mais a situação. Mesmo sendo universal o conceito de que uma boa civilização só pode resultar de todos, na prática, tratarmos nossos semelhantes do jeito que pretendemos ser tratados (com exceção dos masoquistas), sujeitos perversos e ignorantes espirituais se dedicam a promover o contrário. >

A existência humana não é tão somente uma experiência individual, acima dessa condição nós, e tudo que fazemos, o todo do reino humano e da civilização é o mais importante. E vai dormir com esse barulho!>

ÁRIES: Para você realizar seus desejos você vai precisar negociar bastante com a realidade, porque nem tudo é possível de imediato, e o que pode ser feito também requer o sacrifício de outras questões. Tudo complexo.>

TOURO: Que sua alma se conforte e fique tranquila, porque nessas condições você terá mais clareza sobre o que fazer ou deixar de fazer, para que, no futuro que começa agora, você ande pelo caminho sem transtornos.>

GÊMEOS: O ritmo dinâmico que a vida assume nesta parte do caminho se sintoniza bem com sua capacidade de navegar em águas contraditórias. Aproveite para tentar negociar melhor as questões que preocupam e causam ansiedade.>