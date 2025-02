ARTIGO

Redes Sociais como palco de liderança

Líderes que encaram a vulnerabilidade como parte da construção de relevância encontram nas redes um campo fértil para exercitar liderança moderna

Em 1984, distopia publicada em 1949, George Orwell descreveu as “teletelas”, dispositivos capazes de monitorar e compartilhar detalhes das vidas humanas. Embora acertasse na previsão do surgimento de tecnologias que conectam pessoas e moldam redes de valores e opiniões, Orwell errou ao imaginar que apenas um líder totalitário, o “Grande Irmão”, controlaria tais tecnologias. A realidade hoje é muito mais complexa: todos somos observadores e observados, especialmente em redes sociais onde likes e dislikes ditam dinâmicas sociais e organizacionais. >

Alguns líderes enxergaram as redes sociais como ferramentas poderosas para influenciar, inspirar e inovar. Jacinda Ardern, ex-primeira-ministra da Nova Zelândia, ficou mundialmente conhecida na gestão da pandemia, ao usar as redes sociais para comunicar decisões políticas de forma clara e acessível, criando uma conexão direta e empática com a população. Tim Cook, CEO da Apple, usa as mídias sociais para reforçar valores corporativos como privacidade e sustentabilidade. Cook se posiciona de maneira consistente em questões sociais, ampliando a influência da Apple e conectando-se com diferentes públicos ao redor do mundo.>