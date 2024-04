RODRIGO DANIEL SILVA

Deputada do PT viaja e CCJ da Alba fica sem sessões

O último registro de sessão no colegiado ocorreu no dia 5 de março

No portal da Alba, o último registro de sessão no colegiado ocorreu no dia 5 de março. A CCJ é a comissão mais importante do Legislativo, por onde obrigatoriamente passa todo os projetos da Casa para se analisar se a proposta segue ou não o que determina as constituições.