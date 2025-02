RODRIGO DANIEL SILVA

PT tenta emplacar Josias no TCE, mas Jerônimo quer Afonso Florence

Publicado em 11 de fevereiro de 2025 às 16:00

Josias Gomes e Afonso Florence Crédito: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados | Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados

O Partido dos Trabalhadores atua para emplacar o deputado federal Josias Gomes no Tribunal de Contas do Estado (TCE) na vaga que foi aberta com a morte do conselheiro Pedro Lino. >

Lino morreu em setembro do ano passado aos 73 anos de idade. Apesar do desejo dos petistas, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) tem dito, nos bastidores, que quer tornar o secretário da Casa Civil, Afonso Florence (PT), o novo conselheiro do TCE.>

A informação foi divulgada inicialmente pelo Politica Livre e confirmada pela coluna. O desejo do chefe do Executivo estadual desagrada os petistas, que querem manter o comando da Casa Civil com Afonso Florence e emplacar Josias Gomes para o TCE a fim de fazer de Elisângela Araújo (PT) a nova deputada federal. Ela atualmente é suplente.>

Se Florence for para o TCE, o PT conseguirá apenas efetivar Josias Gomes como deputado federal, já que hoje ele é suplente. Mas o chefe do Palácio de Ondina tem demonstrado a intenção de trocar o comando da Casa Civil, já que Afonso Florence estaria tendo um desempenho aquém do esperado.>