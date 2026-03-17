Alice Caymmi lança álbum com a obra do avô

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Ronaldo Jacobina
Publicado em 17 de março de 2026 às 05:00
Depois de percorrer várias cidades do Brasil cantando o repertório da tia Nana Caymmi, morta em maio do ano passado, a cantora Alice Caymmi agora se debruça sobre a obra do avô, o cantor e compositor Dorival Caymmi. Na última sexta-feira (13), a artista lançou nas plataformas digitais, o single “Modinha para Gabriela”, releitura do tema de abertura da novela Gabriela (1975), marco da teledramaturgia brasileira. A faixa é um abre-alas do álbum “Caymmi”, inteiramente dedicado ao repertório do avô, que será lançado em abril.
Nova roupagem
Longe de uma abordagem reverente ou nostálgica, Alice propõe uma leitura contemporânea da canção, incorporando balanço reggae, elementos de música eletrônica e um arranjo que dialoga com a ideia de ancestralidade, em permanente transformação. O resultado preserva o espírito da composição original, mas em sintonia com novas escutas e linguagens sonoras. “A obra do meu avô é eterna, mas não estava sendo eternizada. Os puristas acham que as músicas de Caymmi são intocáveis. Não é verdade. Eu trouxe um olhar jovem, atual, que dialoga com o público jovem. O meu avô sempre foi conectado com o que acontecia ao redor dele”, defende a interprete.
Petisco
Presente em cerca de 50 cidades brasileiras, o concurso Comida di Buteco vai acontecer entre os dias 10 de abril e 10 de maio em Salvador e Lauro de Freitas. Mais de 60 estabelecimentos colocarão suas criações de petiscos à prova, tendo Verduras como tema. Nesta, que será a 17ª edição na Bahia, os petiscos serão comercializados pelo valor fixo de R$ 40. Para Max Rogers, coordenador regional nordeste do projeto, “o concurso traz uma provocação sobre a presença das verduras nos pratos, que tradicionalmente apareciam apenas como decoração e agora desempenham um papel de protagonista das receitas”
Arte
A artista baiana Nádia Taquary está entre as 11 mulheres com origem no Brasil, Argentina, Guatemala e Peru que integram a mostra "Tecendo histórias - arte têxtil latino-americana", inaugurada no último sábado (14), na galeria do Sesc Tijuca, no Rio de Janeiro. Promovida pelo Instituto Artistas Latinas, a exposição apresenta obras que utilizam técnicas ancestrais de bordado, tecelagem e costura em diálogo com questões estéticas e conceituais contemporâneas. A obra da baiana faz parte do eixo “Espiritual e Sagrado”, que articula temas como ancestralidade, sagrado feminino e memórias do corpo.
Business
Fundada pela empresária Juliana Martins, a marca baiana de dermocosméticos Juliage, vai integrar a Missão Comercial à Expocosmética 2026, que acontece de 11 a 13 de abril, na cidade do Porto, em Portugal. A iniciativa é promovida pela Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), em parceria com o Sebrae e o Sindcosmetic, reunindo empresas do setor interessadas em ampliar conexões e oportunidades no mercado internacional de beleza e cuidados pessoais.
Fashion
Jorge Dorsinville acabou de assinar a direção de movimento da nova capa da revista Teen Vogue, estrelada pela patinadora artística Alysa Liu, bicampeã olímpica nos Jogos de Inverno de Milão-Cortina 2026. O artista foi escolhido pela equipe da publicação e pelo time da atleta para construir a narrativa corporal do ensaio, definindo gestos, ritmo e expressividade diante das câmeras. Com trajetória internacional que conecta dança, moda e performance, Jorge Dorsinville vem consolidando seu nome em produções de grande alcance para marcas como Lancôme, Revlon, dentre outras.
Infantil
Com texto inédito de Gil Vicente Tavares e direção artística de Marcelo Praddo, o musical infantil “Maria Vai com as Outras” tem estreia marcada para o dia 28 de março de 2026, no CIMA – Centro de Interpretação da Mata Atlântica, no Bonfim, com sessões às 11h e às 15h e entrada gratuita. No elenco nomes conhecidos do teatro baiano como Luisa Proserpio, Diogo Lopes Filho, Evelin Buchegger e Jarbas Oliver. A direção musical é assinada por Manuela Rodrigues e Luciano Salvador Bahia.
Trio dos bons
O baiano Tiganá Santana se uniu a outros dois músicos de peso da cena brasileira, José Miguel Wisnik e João Camarero e juntos preparam um show especial para celebrar o 20º aniversário do Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo. A performance acontece no próximo sábado (21), às 12h, com a participação da atriz e cantora Zahy Tentehar. o show vai celebrar a riqueza da língua portuguesa do Brasil por meio de das canções destes artistas.
Erudito
O maestro Carlos Prazeres vai levar a música clássica para o sertão neste fim de semana. As cidades de Euclides da Cunha e Conceição do Coité, recebem, nesta sexta (20) e sábado (21), o projeto OSBA na Estrada, que leva a Orquestra Sinfônica da Bahia para além das fronteiras da capital. Nas duas cidades, o público poderá conferir o concerto Cecilianas, que dá continuidade à tradição da Orquestra de projetos que unem música sinfônica e literatura. Desta vez, a proposta traz o lirismo da poeta carioca Cecília Meireles (1901-1964) e a música barroca do compositor inglês Henry Purcell (1659-1695). Os concertos têm a regência do maestro e solo da soprano Raquel Paulin, uma das principais vozes da ópera brasileira. A entrada é gratuita.