RONALDO JACOBINA

Alice Caymmi lança álbum com a obra do avô

A neta de Dorival Caymmi diz que obra do compositor é eterna, mas não estava sendo eternizada

Ronaldo Jacobina

Publicado em 17 de março de 2026 às 05:00

Alice Caymmi Crédito: Luqdias/Divulgação

Depois de percorrer várias cidades do Brasil cantando o repertório da tia Nana Caymmi, morta em maio do ano passado, a cantora Alice Caymmi agora se debruça sobre a obra do avô, o cantor e compositor Dorival Caymmi. Na última sexta-feira (13), a artista lançou nas plataformas digitais, o single “Modinha para Gabriela”, releitura do tema de abertura da novela Gabriela (1975), marco da teledramaturgia brasileira. A faixa é um abre-alas do álbum “Caymmi”, inteiramente dedicado ao repertório do avô, que será lançado em abril.

Capa do single Crédito: Divulgação

Nova roupagem

Longe de uma abordagem reverente ou nostálgica, Alice propõe uma leitura contemporânea da canção, incorporando balanço reggae, elementos de música eletrônica e um arranjo que dialoga com a ideia de ancestralidade, em permanente transformação. O resultado preserva o espírito da composição original, mas em sintonia com novas escutas e linguagens sonoras. “A obra do meu avô é eterna, mas não estava sendo eternizada. Os puristas acham que as músicas de Caymmi são intocáveis. Não é verdade. Eu trouxe um olhar jovem, atual, que dialoga com o público jovem. O meu avô sempre foi conectado com o que acontecia ao redor dele”, defende a interprete.

Max Rogers Crédito: João Botelho/Divulgação

Petisco

Presente em cerca de 50 cidades brasileiras, o concurso Comida di Buteco vai acontecer entre os dias 10 de abril e 10 de maio em Salvador e Lauro de Freitas. Mais de 60 estabelecimentos colocarão suas criações de petiscos à prova, tendo Verduras como tema. Nesta, que será a 17ª edição na Bahia, os petiscos serão comercializados pelo valor fixo de R$ 40. Para Max Rogers, coordenador regional nordeste do projeto, “o concurso traz uma provocação sobre a presença das verduras nos pratos, que tradicionalmente apareciam apenas como decoração e agora desempenham um papel de protagonista das receitas”

Nadia Taquary Crédito: Lucas Assis/Divulgação

Arte

A artista baiana Nádia Taquary está entre as 11 mulheres com origem no Brasil, Argentina, Guatemala e Peru que integram a mostra "Tecendo histórias - arte têxtil latino-americana", inaugurada no último sábado (14), na galeria do Sesc Tijuca, no Rio de Janeiro. Promovida pelo Instituto Artistas Latinas, a exposição apresenta obras que utilizam técnicas ancestrais de bordado, tecelagem e costura em diálogo com questões estéticas e conceituais contemporâneas. A obra da baiana faz parte do eixo “Espiritual e Sagrado”, que articula temas como ancestralidade, sagrado feminino e memórias do corpo.

Juliana Martins Crédito: Divulgação

Business

Fundada pela empresária Juliana Martins, a marca baiana de dermocosméticos Juliage, vai integrar a Missão Comercial à Expocosmética 2026, que acontece de 11 a 13 de abril, na cidade do Porto, em Portugal. A iniciativa é promovida pela Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), em parceria com o Sebrae e o Sindcosmetic, reunindo empresas do setor interessadas em ampliar conexões e oportunidades no mercado internacional de beleza e cuidados pessoais.

Alysa Liu e Jorge Dorsinville Crédito: Divulgação

Fashion

Jorge Dorsinville acabou de assinar a direção de movimento da nova capa da revista Teen Vogue, estrelada pela patinadora artística Alysa Liu, bicampeã olímpica nos Jogos de Inverno de Milão-Cortina 2026. O artista foi escolhido pela equipe da publicação e pelo time da atleta para construir a narrativa corporal do ensaio, definindo gestos, ritmo e expressividade diante das câmeras. Com trajetória internacional que conecta dança, moda e performance, Jorge Dorsinville vem consolidando seu nome em produções de grande alcance para marcas como Lancôme, Revlon, dentre outras.

Diogo Lopes Filho, Jarbas Oliver, Luisa Proserpio e Evelin Buchegger Crédito: Tati Freitas/Divulgação

Infantil

Com texto inédito de Gil Vicente Tavares e direção artística de Marcelo Praddo, o musical infantil “Maria Vai com as Outras” tem estreia marcada para o dia 28 de março de 2026, no CIMA – Centro de Interpretação da Mata Atlântica, no Bonfim, com sessões às 11h e às 15h e entrada gratuita. No elenco nomes conhecidos do teatro baiano como Luisa Proserpio, Diogo Lopes Filho, Evelin Buchegger e Jarbas Oliver. A direção musical é assinada por Manuela Rodrigues e Luciano Salvador Bahia.

Tiganá Santana Crédito: Guilherme Sai/Divulgação

Trio dos bons

O baiano Tiganá Santana se uniu a outros dois músicos de peso da cena brasileira, José Miguel Wisnik e João Camarero e juntos preparam um show especial para celebrar o 20º aniversário do Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo. A performance acontece no próximo sábado (21), às 12h, com a participação da atriz e cantora Zahy Tentehar. o show vai celebrar a riqueza da língua portuguesa do Brasil por meio de das canções destes artistas.

Carlos Prazeres Crédito: Divulgação

Erudito