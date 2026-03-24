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Dois veteranos do teatro baiano dividirão o palco em musical inédito

Artistas interpretam casal de ex-namorados que se reencontra em aplicativo de relacionamento

  • Foto do(a) author(a) Ronaldo Jacobina

  • Ronaldo Jacobina

Publicado em 24 de março de 2026 às 05:00

Carlos Betão e Rita Assemany  Crédito: Fabio Bouzas e Paulo Overbeck/ Divulgação 

Rita Assemany volta aos palcos baianos com um espetáculo inédito no próximo mês de maio. Desta vez, a atriz, que está brilhando na série Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente, em cartaz na HBO Max, dividirá a cena com outro veterano do teatro, o ator Carlos Betão. Em Uísque Com Guaraná, musical que tem roteiro de Claudia Barral e direção da própria Assemany, os dois interpretarão Sônia (coincidentemente, ou não, é o mesmo nome dela na série mencionada acima) e Miguel que se reencontram 40 anos depois do fim de um romance arrebatador num piano. Em cena, Rita Assemany e Carlos Betão estarão acompanhados de Estevam Dantas, no piano e no acordeon. As apresentações estão marcadas 29 e 30 de maio, às 20h, no Palacete Tirachapéu.

Vilson Caetano Crédito: Divulgação 

Sincretismo

O antropólogo e professor titular da UFBA, Vilson Caetano de Sousa Junior, lança o livro Santos, Devotos & Orixás na Baía de Todos-os-Santos, editado pela Brasil com Artes, na quarta (25), às 19h30, na Casa da Ponte, no Largo do Pelourinho. A obra propõe uma reflexão sobre as relações entre religiosidade, cultura e identidade na Baía de Todos-os-Santos, abordando a convivência entre santos católicos, devotos e orixás no contexto baiano. A ilustração original é do artista visual Rodrigo Siqueira e projeto gráfico do publicitário Ranu Magalhães, o livro reúne pesquisa acadêmica, memória cultural e registro das manifestações religiosas que marcam a identidade da Bahia.

Chef franco-guaianense Dorys Mirta Crédito: Divulgação 

Queijos & Vinhos

A Aliança Francesa e o Restaurante Chez Bernard se juntaram para celebrar o Mês da Francofonia 2026, em uma noite dedicada à gastronomia francesa. No dia 30 de março, às 19h, o restaurante francês recebe uma edição exclusiva do Ateliê de Queijos e Vinhos, proporcionando uma imersão sensorial nos sabores da França. A experiência será conduzida pelo chef Igor Almeida, que assina o menu harmonizado por um time de especialistas: Alexandre Brault, distribuidora de vinhos Mistral; Helder Carozo (queijos) e o chef Dorys Mirta (foie gras). Serão apenas 20 vagas a um custo por pessoa de R$ 150. As inscrições podem ser feitas até 25 de março através do link. www.afbahia.com.br

Daniel e Vivian Barral  Crédito: Divulgação 

Arte & Design

Daniel e Vivian Barral estão preparando o novo showroom da CS Home para uma apresentação especial que celebra a nova fase da marca. O evento, para convidados, está marcado para o dia 31 de março, das 15h às 21h. A ambientação do espaço, que tem projeto arquitetônico de Adriane Lins, ganha ainda mais personalidade com obras de arte de Angela Leal, da Tria Galeria de Arte, que compõem os ambientes e reforçam o diálogo entre design e expressão artística.

Elenco do espetáculo Eu, Zuzu Angel, agora milito Crédito: Foto Ícaro Soares Intervenção gráfica Mariano Santos/Divulgação 

História

A história da estilista Zuzu Angel (1921-1976), que fez da moda a sua voz, linguagem e protesto contra o regime militar que deu sumiço a um dos seus filhos, chega aos palcos baianos através do espetáculo Eu, Zuzu Angel, Agora Milito, que estreia no dia 15 de abril, no Teatro Martins Gonçalves. Com direção e dramaturgia de Sophia Colleti, que também atua na peça ao lado de Vivianne Laert e Mano Leone, o espetáculo transita entre ficção, poesia e história do Brasil para tratar de temas como maternidade, amor, política, luta, luto e memória. Os ingressos já estão à venda no Sympla. Vale lembrar que Zuzu, que viveu entre o Rio de Janeiro e Nova York, morou em Salvador onde, por sinal, nasceu Stuart, seu primogênito desaparecido na ditadura.

Chris Peleteiro e Renata Andrade Crédito: Divulgação 

Liderança feminina

O W2W Salvador reúne, no próximo dia 31, no Fasano, cerca de 50 mulheres, entre empresárias, líderes e empreendedoras baianas. O evento, que conta com a parceria da Prima Empreendimentos, marca a abertura da temporada 2026 de encontros do grupo e deve render troca de experiências e fortalecimento da liderança feminina. À frente do encontro estarão Renata Andrade e Chris Peleteiro, gestoras do W2W na capital baiana.

Roberto Pires Crédito: Divulgação 

Pedradas na língua

O jornalista baiano Roberto Pires estreia na literatura com Hã?!… Pedradas na Língua e no Estilo – O Almanaque da Alegria, obra que transita entre a observação crítica e o humor ao abordar os caminhos da língua portuguesa na contemporaneidade. Inspirado nos antigos almanaques, o livro reúne, ao longo de pouco mais de 100 páginas, notas gramaticais, textos autorais e reflexões que dialogam com o uso cotidiano da linguagem — especialmente em tempos digitais. Com direção de arte de Elaine Quirino, a publicação percorre diferentes formatos, como crônicas, poemas e até incursões teatrais, guiada por uma escrita leve, ainda que atenta às distorções do idioma.

Pedro Dornas Crédito: Divulgação 

Networking

Conhecido por sua atuação estratégica em networking e na gestão de comunidades empresariais, como o Lide Futuro Bahia e a filial baiana da Câmara Americana de Comércio para o Brasil (Amcham-Bahia), o executivo Pedro Dornas está lançando a Vera, sua nova agência autoral voltada ao desenvolvimento de negócios e à construção de relações de valor no longo prazo. A Vera, segundo ele, atuará ao lado de empresas e líderes em momentos decisivos, como processos de crescimento, reposicionamento e expansão, oferecendo uma abordagem que conecta visão estratégica à construção de redes sólidas e produtivas, se posicionando como uma plataforma de pensamento e ação, com foco em profundidade, clareza e impacto real nos negócios.

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