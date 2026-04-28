RONALDO JACOBINA

Ex-integrante do grupo Dominó residente na Bahia ganha processo na Justiça contra locutor de rádio

Italo Coutinho, que atualmente é o proprietário da marca Dominó, será indenizado em 20 salários mínimos

Ronaldo Jacobina

Publicado em 28 de abril de 2026 às 05:00

Italo Coutinho Crédito: Divulgação

O cantor Ítalo Coutinho, que integrou o grupo Dominó entre 1980 e 1990, ganhou um processo que movia desde 2023 contra o locutor paulista Kaká Siqueira por crime de difamação. De acordo com o processo, o locutor da rádio Capital (SP) afirmou em seu programa que o apresentador Gugu Liberato (1959-2019), criador da banda Dominó, se relacionou intimamente com os meninos do grupo, afirmando ainda que quem não cedia era demitido. Siqueira, que foi desligado da emissora logo após esta fala, foi condenado pela justiça paulista a pagar ao ex-Dominó, uma indenização por danos morais no valor de 20 salários-mínimos, além de pena de um ano de detenção em regime aberto, substituída por prestação de serviços comunitários, e multa de mais de R$ 6 mil. O processo ainda cabe recurso.

Sem limites

Radicado na Bahia há mais de três décadas, onde comanda a empresa M&I Eventos Musicais, em parceria com o marido Marcelo Coutinho, Ítalo diz que fez questão de seguir adiante com o assunto porque existem limites que não podem ser ultrapassados. Atual proprietário da marca Dominó – grupo musical juvenil que revelou nomes como do ator e apresentador Rodrigo Faro –, ele garante que nenhum dos jovens foi desrespeitado pelo apresentador. “Eu nunca tive qualquer tipo de relação íntima com o Gugu. Minha história com a marca é pautada no respeito, na competência profissional e em parcerias sólidas. O Gugu foi um ícone, alguém que respeitamos, e usar a memória dele para criar esse tipo de ficção é uma falta de respeito não só comigo, mas com a família dele e com a história do grupo”, desabafa o cantor.

Tivoli Ecoresort Praia do Forte Crédito: Divulgação

Dois é mais

A rede Tivoli Hotels & Resorts ganhou os dois principais reconhecimentos da hotelaria nacional do prêmio O Melhor do Turismo Brasileiro 2026, promovido pelo jornal Estadão. O Tivoli Ecoresort Praia do Forte venceu como Melhor Resort do Brasil enquanto o Tivoli Mofarrej São Paulo foi eleito o Melhor Hotel de Grande Rede do país, consolidando o desempenho da marca em diferentes segmentos da hospitalidade. A premiação avaliou 25 categorias com base em critérios como desempenho operacional, qualidade de serviço, reputação e consistência da experiência entregue ao hóspede.

Kauane Crédito: Divulgação

Chanson d´amour

A cantora Kauane é a próxima atração do projeto Soirée Musicale, promovido pelo Chez Bernard, que acontece nesta quarta-feira (29), às 20h. Nesta, que será a segunda edição do evento, a artista fará uma performance intimista, com repertório que transita entre o jazz, a canção francesa e hits internacionais. A proposta une música ao ritual gastronômico da casa, criando uma convivência harmoniosa entre cozinha e palco. As reservas já estão abertas e as vagas são limitadas.

El dia de los muertos Crédito: Sinisia Simões/Divulgação

El muertos

O Dia dos Mortos, celebrado no México, é o tema do livro

El Dia de Los Muertos que a fotógrafa baiana Sinísia Coni lança no dia 12 de maio, das 17h às 21h, no Palacete Tirachapéu. A obra, editada pela P55, é apresentada em três línguas, português, inglês e espanhol, e reúne 87 imagens em suas mais de 200 páginas, explorando elementos centrais da celebração na Cidade do México e Oaxaca, duas principais cidades mexicanas onde a data é mais celebrada.

Ricardo Silva Crédito: Gabriel Brawne/Divulgação

Recomeço

Depois de um hiato de três meses, o Silva Cozinha está de volta. A partir do próximo dia 4 de maio, o restaurante do chef Ricardo Silva reabre em novo endereço. O espaço passa a funcionar em soft opening, na Rua Chile, nº 7, no Centro Histórico. O novo Silva foi instalado no mesmo lugar onde funcionou a Casa Verão Hidden e reabre com novo cardápio, carta de vinhos ampliada e uma super adega com centenas de rótulos das mais diversas procedências. À frente do salão, a sócia e mulher do chef Luciana Mastique.

Ricardo Vallari Crédito: Felipe Buccos/Agencia California

Jornada dupla

Perto dali, o chef Ricardo Vallari desembarca com sua expertise na cozinha do Casarão 17, no Centro Histórico de Salvador, onde planeja lançar um olhar mais contemporâneo ao cardápio da casa, respeitando sua tradição. De acordo com o cozinheiro, a ideia é fazer releituras de clássicos da culinária regional, sem abrir mãos de ingredientes locais que aparecem em preparos que equilibram tradição e criatividade. A ida para o Pelourinho não afasta o chef do seu Proa Gastrobar, que comanda desde 2023, na Pituba.

Anna Fernandes Crédito: Divulgação

Casa nova

O restaurante Alfredo’Ro passou por uma repaginada, ganhando uma nova ambientação, assinada pelo escritório GAM, sob comando da arquiteta Anna Fernandes, que reorganizou o espaço em dois ambientes principais, que podem funcionar de formas independente ou integrada. As mudanças também chegaram ao cardápio que foi reformulado e ganhou novas opções, assim como o bar, que também foi atualizado e deve lançar em maio uma nova carta de drinques.

George Mascarenhas e Déborah Moreira Crédito: Sora Maia/Divulgação

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