RONALDO JACOBINA

Exclusivo! Escola de samba Vai-Vai terá os 3 Obás de Xangô como enredo em 2027

Filme do cineasta baiano Sergio Machado inspirou os carnavalescos Alexandre Louzada e Victor Santos

Ronaldo Jacobina

Publicado em 5 de maio de 2026 às 05:00

Jorge Amadom Carybé e Dorival Caymmi Crédito: Divulgação

A amizade entre os artistas baianos Caribé, Dorival Caymmi e Jorge Amado será celebrada no próximo Carnaval de São Paulo, em 2027. Os 3 Obás de Xangô, título do documentário dirigido pelo cineasta Sergio Machado, será o enredo que a escola de samba Vai-Vai levará para o Sambódromo do Anhembi, na Zona Norte da capital paulista. A missão foi entregue ao carnavalesco Alexandre Louzada, que retorna à casa onde conquistou os títulos de 2011 e 2015, com o desafio de reposicionar a tradicional escola, que este ano ficou no 12º lugar. Louzada terá como parceiro na empreitada, o carnavalesco Victor Santos, de 26 anos. Dona de 15 títulos do Carnaval paulistano, a Vai-Vai, que este ano ficou na 12ª posição, aposta na parceria entre o jovem e o veterano, que já passou por escolas como Beija-Flor, Mangueira, Vila Isabel e Mocidade. O anúncio oficial será feito nesta quarta-feira (06) durante uma cerimônia que contará com show de Danilo Caymmi.

José Enrique Barreiro Crédito: Petko Angelov/Divulgação

Poeta do rio

O poeta José Enrique Barreiro sobe ao palco do Teatro Cambará, um dos espaços da Casa Rosa, no Rio Vermelho, nesta sexta-feira (08), às 20h, para apresentação única do monólogo O rio tem sede de sal, escrito e interpretado por ele. A peça segue a linha das stand-up comedies, entretanto não é uma comédia. Como diz o seu criador, “trata-se de uma stand-up poetry”. Escrito entre junho e agosto de 2025 e apresentado pela primeira vez em Lisboa, no mesmo ano, o espetáculo viaja por épocas e lugares distintos em visita a grandes poetas: Dante Alighieri, Cecília Meireles, Garcia Lorca e Carlos Drummond de Andrade, dentre outros. De cada visita, Barreiro recolhe versos, poemas e ensinamentos que vão formando o tecido da peça.

Fachada Crédito: Perspectiva/Divulgação

Recepção Crédito: Perspectiva/Divulgação

Hospital com foco cirúrgico

A partir desta quinta-feira (7) Salvador passa a integrar o mapa de expansão de um dos modelos hospitalares mais inovadores do país. O Blanc Hospital inaugura, no bairro do Itaigara, sua unidade na capital baiana, trazendo um conceito assistencial de alto padrão voltado exclusivamente para cirurgias. Com uma infraestrutura robusta, incluindo 12 salas cirúrgicas, Unidade de Terapia Intensiva (UTI) altamente equipada, banco de sangue e um centro de imagem integrado, que reúne exames de tomografia, ultrassonografia e Raio-X, o Blanc Hospital atenderá procedimentos de baixa, média e alta complexidade, abrangendo 17 especialidades médicas, tanto para pacientes particulares quanto por meio dos principais planos de saúde.

João Vicente Tavares Crédito: Divulgação

Escola da Noite

O dramaturgo e encenador Gil Vicente Tavares, está em Portugal para dirigir os ensaios da próxima produção d'A Escola da Noite.O espetáculo “Pareciam homens ao longe”, que reúne dois textos emblemáticos de sua carreira e uma peça inédita, tem estreia marcada para esta quinta-feira (07), no Teatro da Cerca de São Bernardo, em Coimbra. Nesta sua primeira encenação em solo português, o baiano Gil Vicente Tavares apresenta as peças “Os Javalis” (1998) e “Os Amantes II” (2002), que representam diferentes fases de sua carreira, além do texto inédito, “Praça de Guerra”.



Regina Miranda Crédito: Marco Peixoto/Divulgação

Arte afro-diaspórica

A artista mineira Regina Miranda inaugura sua primeira exposição individual na Bahia, neste sábado (09), às 17h, na Ativa Atelier Livre, no Rio Vermelho. Na mostra, autora reúne obras que têm como ponto de partida sua herança cultural afro diaspórica e toma como referência fotografias de álbum de família. Intitulada Estudos para não desaparecer, a exposição revela uma série de mais de 40 pinturas em guache sobre tela ou papel e tem curadoria dos artistas visuais Lanussi Pasquali e João Gravador.

Kiko Silva e moradoras da Ilha de Itaparica Crédito: Divulgação

Onde o Mar Abraça a Bahia

O fotógrafo Kiko Silva acaba de lançar um novo título da série editorial Bahia, dedicada a revelar diferentes territórios e identidades do estado por meio da fotografia autoral. Desta vez, o artista apresenta Ilha de Itaparica — Onde o Mar Abraça a Bahia, um mergulho visual na paisagem, na cultura e na atmosfera singular da ilha e de seus arredores. Entre o mar, a arquitetura, os modos de vida, a fé, as festas populares e a presença cotidiana de seus habitantes, o livro constrói um retrato sensível de um dos lugares mais simbólicos da Bahia. A série Bahia já percorreu diferentes regiões do estado em títulos dedicados ao litoral baiano, à Baía de Todos-os-Santos, à Chapada Diamantina e ao Rio São Francisco.

Cena do filme Tempo Meio Azul Piscina Crédito: Divulgação

Cinema baiano em alta

O primeiro longa-metragem da diretora e roteirista Sofia Federico, “Tempo Meio Azul Piscina”, recebeu quatro prêmios no 20º Guadalajara Construye (2026), um espaço para filmes de ficção em processo de finalização do Festival Internacional de Cinema de Guadalajara (41º FICG), no México. Selecionado entre 65 projetos, o longa integrou o grupo de seis obras escolhidas – das quais quatro são estreias. O filme é uma produção da Benditas Projetos Criativos, Araçá Filmes e Mar Digital. O lançamento está previsto para o final deste ano.

Peças da collab Crédito: Divulgação

Parceria criativa

A Thereza Priore vai lançar, nesta quinta-feira (7), uma coleção de peças de casa em colaboração com o Estúdio Cores Cerâmica. A apresentação acontecerá ao longo de todo o dia, na Casa Priore, na Graça. Pratos, xícaras e peças utilitárias ganham protagonismo na coleção, que vai além da função para propor novas experiências no cotidiano. Especializada em moda feminina, a Thereza Priore agora lança seu olhar para o ambiente da casa expandindo sua linguagem criativa.

Mural de Tarcio V Crédito: Ton/ Divulgação

Arte Livre