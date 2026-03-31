Musical Broadway Nights chega à Salvador

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Ronaldo Jacobina
Publicado em 31 de março de 2026 às 05:00
Salvador recebe, nos próximos dias 30 e 31 de maio, no Teatro Jorge Amado, o espetáculo Broadway Nights Musical, uma superprodução que celebra os maiores sucessos da Broadway e do cinema, reunindo oito cantores, ballet, orquestra e mais de 40 trocas de figurinos. A montagem que reúne um repertório de canções famosas de musicais como Grease, O Fantasma da Ópera, dentre outros, tem direção de Bruno Rizzo, que assina tributos como Queen Experience In Concert, e Elvis Experience, dentre outros sucessos de público. O espetáculo oferece uma experiência imersiva com projeções e figurinos elaborados, simulando uma noite no coração de Nova York. Os ingressos estão à venda no Sympla.
Tributo
Depois de conquistar milhares de pessoas nos festivais por onde passou, o documentário As Travessias de Letieres Leite, dirigido por Iris Oliveira e Day Sena, chega à capital baiana para uma sessão especial no Panorama Internacional Coisa de Cinema, nesta quarta-feira (1), às 18h, no Cibe Glauber Rocha. O filme, produzido pela Janela do Mundo, é um tributo e reverência ao maestro, com trilha sonora construída a partir de diferentes gravações de sua obra. Com produção musical de Alê Siqueira, parceiro de longa data do mestre e discípulo de seus ensinamentos, o filme conta com depoimentos de Maria Bethânia, Lenine, Russo Passapusso, Gilberto Gil, dentre outros.
Ladeira acima
Rita Barros e Regina Weckerle receberam centenas de convidados, nas últimas quarta (25) e quinta-feira (26), para apresentar a nova coleção Outono/Inverno da Casa Su Misura, que trouxe ainda como outra novidade, a chegada do espaço Bioma Care, comandado por Geovania Pereira Souza. Além dos looks e dos novos serviços, a loja da Ladeira da Barra inaugurou uma exposição de produtos da Tidelli Home, desenvolvidos pelo Instituto Tidelli, com curadoria de Marcio Sobral.
Revitalização
Depois de passar por uma grande revitalização que deixou o espaço mais moderno e pronto para operar em um novo padrão, a loja RedeMix do Itaigara será reinaugurada no próximo dia 9 de abril. A unidade espera aumentar em 30% no fluxo de clientes, e crescer cerca de 20% no faturamento.
A la baiana
Baiana de coração há muitos e muitos anos, a comunicadora Astrid Fontenelle vai se tornar oficialmente Cidadã Baiana. A jornalista vai receber o título no próximo dia 8 de maio, às 10h, no Plenário da Assembleia Legislativa da Bahia, no Centro Administrativo. A inciativa é da deputada estadual Claudia Oliveira. “Tem felicidades que chegam na gente como um prêmio, um troféu. Ser reconhecida como cidadã baiana é mais do que isso. É como se eu recebesse um SIM de quem eu AMO há tempos!!”, festeja Astrid.
No forno
O artista plástico Caetano Dias vai estrear no mercado editorial com o livro Água Brusca. A obra, que sairá pela WMF Martins Fontes, é fruto de 15 anos de investigação, e transita entre literatura, ensaio crítico e livro de arte. Na publicação, que deverá chegar às livrarias em breve, Caetano Dias parte das ruínas simbólicas de Canudos para construir uma narrativa que não busca a reconstituição histórica, mas a elaboração de uma memória viva. A publicação insere-se no percurso internacional do artista que tem presença em importantes contextos globais como o setor Art Nova da Art Basel Miami Beach (EUA), e da Fundação Calouste Gulbenkian (Portugal), dentre outros.
Vai e vem
O chef Jota Moraes troca a boemia do Carmo pela do Rio Vermelho. O bairro, que guarda muitas lembranças da adolescência dele, será o novo endereço de sua cozinha regional contemporânea. O Jota Gastronomia abrirá as portas nesta quinta-feira (2/4), no mesmo endereço onde funcionou o Silva Cozinha, do chef Ricardo Silva, que fez o caminho inverso e está aportando na Rua Chile, no Centro Histórico. O espaço vai expor parte do acervo de Nino Nogueira, com obras de Carlos Bastos, Daniela Steel, Calasans Neto, dentre outras feras das artes visuais brasileiras.
Branquinha
O Cuco Bistrô, no Pelourinho, vai receber a temporada 2026 do Cachaça Classics Cocktails, o maior concurso de coquetelaria com cachaça do mundo. O evento, que já passou por São Paulo, Belo Horizonte, Lisboa e Porto, é na capital baiana, onde tem como organizador local o especialista e fomentador da cachaça baiana, Raimundo Freire, que o evento encontra legitimidade cultural. “Aqui, a cachaça não precisa se explicar. Salvador tem uma força que não se traduz, se sente. Trazer o Cachaça Classics para o Pelourinho é reconhecer que a origem não é passado, é potência viva”, afirma Fábio Freitas, mentor do concurso.
Cartas
A jornalista Adriana Oliveira vai estrear na literatura pela editora P55. Em Cartas de Uma Repórter, que ela lança no próximo dia 11 de abril, às 16h, no Vitória Boulevard, a autora transforma experiências pessoais e profissionais em relatos sensíveis e contundentes. Com prefácio de Carlinhos Brown, As Cartas... revelam bastidores da profissão, desafios da rotina jornalística e encontros que deixaram marcas profundas no trabalho e na vida. Durante a tarde de autógrafos, a autora participará de um bate-papo com o escritor e jornalista Ricardo Ishmael.