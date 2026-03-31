RONALDO JACOBINA

Musical Broadway Nights chega à Salvador

Espetáculo reúne oito cantores, dançarinos, orquestra e dezenas de trocas de figurino

Ronaldo Jacobina

Publicado em 31 de março de 2026 às 05:00

Cena do musical Crédito: Divulgação

Salvador recebe, nos próximos dias 30 e 31 de maio, no Teatro Jorge Amado, o espetáculo Broadway Nights Musical, uma superprodução que celebra os maiores sucessos da Broadway e do cinema, reunindo oito cantores, ballet, orquestra e mais de 40 trocas de figurinos. A montagem que reúne um repertório de canções famosas de musicais como Grease, O Fantasma da Ópera, dentre outros, tem direção de Bruno Rizzo, que assina tributos como Queen Experience In Concert, e Elvis Experience, dentre outros sucessos de público. O espetáculo oferece uma experiência imersiva com projeções e figurinos elaborados, simulando uma noite no coração de Nova York. Os ingressos estão à venda no Sympla.

Cartaz do filme Crédito: Divulgação

Tributo

Depois de conquistar milhares de pessoas nos festivais por onde passou, o documentário As Travessias de Letieres Leite, dirigido por Iris Oliveira e Day Sena, chega à capital baiana para uma sessão especial no Panorama Internacional Coisa de Cinema, nesta quarta-feira (1), às 18h, no Cibe Glauber Rocha. O filme, produzido pela Janela do Mundo, é um tributo e reverência ao maestro, com trilha sonora construída a partir de diferentes gravações de sua obra. Com produção musical de Alê Siqueira, parceiro de longa data do mestre e discípulo de seus ensinamentos, o filme conta com depoimentos de Maria Bethânia, Lenine, Russo Passapusso, Gilberto Gil, dentre outros.

Marcio Sobral, Rita Barros e Regina Weckerle Crédito: Divulgação

Ladeira acima

Rita Barros e Regina Weckerle receberam centenas de convidados, nas últimas quarta (25) e quinta-feira (26), para apresentar a nova coleção Outono/Inverno da Casa Su Misura, que trouxe ainda como outra novidade, a chegada do espaço Bioma Care, comandado por Geovania Pereira Souza. Além dos looks e dos novos serviços, a loja da Ladeira da Barra inaugurou uma exposição de produtos da Tidelli Home, desenvolvidos pelo Instituto Tidelli, com curadoria de Marcio Sobral.

RedeMix reúne 20 lojas Crédito: Divulgação

Revitalização

Depois de passar por uma grande revitalização que deixou o espaço mais moderno e pronto para operar em um novo padrão, a loja RedeMix do Itaigara será reinaugurada no próximo dia 9 de abril. A unidade espera aumentar em 30% no fluxo de clientes, e crescer cerca de 20% no faturamento.

Astrid Fontenelle Crédito: Divulgação

A la baiana

Baiana de coração há muitos e muitos anos, a comunicadora Astrid Fontenelle vai se tornar oficialmente Cidadã Baiana. A jornalista vai receber o título no próximo dia 8 de maio, às 10h, no Plenário da Assembleia Legislativa da Bahia, no Centro Administrativo. A inciativa é da deputada estadual Claudia Oliveira. “Tem felicidades que chegam na gente como um prêmio, um troféu. Ser reconhecida como cidadã baiana é mais do que isso. É como se eu recebesse um SIM de quem eu AMO há tempos!!”, festeja Astrid.

Caetano Dias Crédito: Divulgação

No forno

O artista plástico Caetano Dias vai estrear no mercado editorial com o livro Água Brusca. A obra, que sairá pela WMF Martins Fontes, é fruto de 15 anos de investigação, e transita entre literatura, ensaio crítico e livro de arte. Na publicação, que deverá chegar às livrarias em breve, Caetano Dias parte das ruínas simbólicas de Canudos para construir uma narrativa que não busca a reconstituição histórica, mas a elaboração de uma memória viva. A publicação insere-se no percurso internacional do artista que tem presença em importantes contextos globais como o setor Art Nova da Art Basel Miami Beach (EUA), e da Fundação Calouste Gulbenkian (Portugal), dentre outros.

Chef Jota Moraes Crédito: Marcia Reimão/Divulgação

Vai e vem

O chef Jota Moraes troca a boemia do Carmo pela do Rio Vermelho. O bairro, que guarda muitas lembranças da adolescência dele, será o novo endereço de sua cozinha regional contemporânea. O Jota Gastronomia abrirá as portas nesta quinta-feira (2/4), no mesmo endereço onde funcionou o Silva Cozinha, do chef Ricardo Silva, que fez o caminho inverso e está aportando na Rua Chile, no Centro Histórico. O espaço vai expor parte do acervo de Nino Nogueira, com obras de Carlos Bastos, Daniela Steel, Calasans Neto, dentre outras feras das artes visuais brasileiras.

Raimundo Freire Crédito: Divulgação

Branquinha

O Cuco Bistrô, no Pelourinho, vai receber a temporada 2026 do Cachaça Classics Cocktails, o maior concurso de coquetelaria com cachaça do mundo. O evento, que já passou por São Paulo, Belo Horizonte, Lisboa e Porto, é na capital baiana, onde tem como organizador local o especialista e fomentador da cachaça baiana, Raimundo Freire, que o evento encontra legitimidade cultural. “Aqui, a cachaça não precisa se explicar. Salvador tem uma força que não se traduz, se sente. Trazer o Cachaça Classics para o Pelourinho é reconhecer que a origem não é passado, é potência viva”, afirma Fábio Freitas, mentor do concurso.

Cartas

Adriana Oliveira Crédito: Rui Rezende/Divulgação