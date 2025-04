RONALDO JACOBINA

Osba faz dois concertos com ingressos a partir de R$ 10; veja

Este conteúdo é um oferecimento da hub.nexxo - Soluções Empresariais

A Orquestra Sinfônica da Bahia fará duas apresentações neste sábado (12) e domingo (13) no Cine Teatro Solar Boa Vista, no Engenho Velho de Brotas. Os concertos fazem parte da primeira etapa de apresentações chamadas #Shostavibes, em celebração à obra do russo Dmitri Shostakovich (1906-1975). Os ingressos para as apresentações, que acontecerão às 11h, estão disponíveis a partir de R$ 10 (meia-entrada), na Sympla. >