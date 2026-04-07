RONALDO JACOBINA

Prédio abandonado no Centro Histórico será reformado pelo mesmo grupo que recuperou o do Fasano

A iniciativa é do Grupo Prima juntamente com outros investidores locais

Ronaldo Jacobina

Publicado em 7 de abril de 2026 às 05:00

Palácio dos Esportes na Praça Castro Alves Crédito: Nara Gentil/Correio

O Grupo Prima reafirma sua robustez operacional e capacidade de atuação simultânea em diversas frentes. Com novos investimentos previstos para a cidade, o grupo liderado pelo catalão Rubén Escartin, possui processos de licenciamento em tramitação para dois novos empreendimentos em Salvador, que serão anunciados em breve. Um deles é um Residencial que ocupará o prédio do extinto Palácio dos Esportes, na Praça Castro Alves, no Centro Histórico. Para cumprir a lei que obriga que ali seja ocupado por um equipamento turístico, o empreendimento terá também serviço de apart-hotel. O outro é no bairro de Ondina, na orla da cidade, Juntos, estes projetos somam R$ 352 milhões em VGV, com foco na requalificação urbana e valorização de localizações estratégicas.

Rubén Escartin Crédito: Fábio H. Mendes/Divulgação

Retrofit

E por falar no Palácio dos Esportes, o Grupo Prima - que fez o retrofit do Hotel Fasano Salvador, de sua propriedade -, iniciou em 2025 o seu processo de expansão territorial no segmento de incorporação imobiliária com o lançamento do Brise Studios Design, no Centro Histórico do Rio de Janeiro, reforçando assim sua expertise em recuperação de prédios em ruínas e, consequentemente, na revitalização de antigos centros urbanos.

Marco Lessa Crédito: Divulgação

Indefinição

O Salon du Chocolat vai ganhar edição nacional em dezembro deste ano. A cidade que receberá a feira internacional, que tem sede em Paris, e edições em Tóquio, Nova York e Dubai, ainda não foi definida. A disputa está entre Belém, São Paulo e Salvador, sendo esta última uma das mais fortes candidatas. A capital da Bahia tem a seu favor, dentre outras coisas, o fato de ser a sede do Grupo M21, do baiano Marco Lessa, criador do Chocolat Festival — o maior evento de cacau e chocolate da América Latina — e pelo Brasil Origem Week, que acontece anualmente em Portugal. A escolha definitiva dependerá de acordos políticos e de patrocinadores, visto que o investimento pode chegar a 1,5 milhão de euros, o correspondente a cerca de R$8 milhões. Em Paris, o evento movimenta cerca de € 10 milhões (R$54 milhões).

Jonatan Albuquerque Crédito: Divulgação

Inferninho bom

Um dos 500 melhores bares do mundo, segundo a Top 500 Bars, eleito duas vezes como a Melhor Carta de Drinks do Brasil, pela revista Prazeres da Mesa, o Purgatório Bar vai mergulhar em uma nova experiência sensorial que traduz a Bahia em linguagem líquida, com ambição global e identidade local. A partir desta quinta-feira (9), a casa apresenta sua nova carta de drinks que ganhou o nome de “Confia na Bahia”. A proposta, segundo o criador Jonatan Albuquerque, é transformar referências culturais, ingredientes e memórias do território nordestino em experiências sofisticadas. Tudo com técnica apurada e estética contemporânea, capazes de, segundo ele, de “dialogar com os grandes centros da coquetelaria mundial”.

Isa Silva Crédito: Divulgação

Axé CR

Depois de firmar parcerias com as gigantes Havaianas, Magalu, Tok&Stok, C&A. a estilista Isa Silva cria a primeira collab com a CR Joalheira. A tradicional pulseira do Senhor do Bonfim, criada há 21 anos pelo joalheiro Carlos Rodeiro, ganha uma edição especial assinada pela designer baiana, criadora da marca “Acredite no Seu Axé” que substitui a clássica frase da fitinha. A escolha da artista para a parceria seguiu um critério claro: ser baiana, admiradora da CR Joalheria e profundamente conectada com a simbologia do axé, da fé e da identidade cultural da Bahia. A joia é a grande aposta da coleção de Outono da CR Joalheria e já está à venda na loja do Shopping Barra.

Urias Lima Crédito: Acervo pessoal

No forno

Conhecido por sua trajetória no teatro baiano, o ator Urias Lima vai lançar seu primeiro romance, “O menino do fim do mundo”, no dia 22 de abril, às 17h30, na Casa das Histórias. Publicada pela Editora Labrador, o livro, que já se encontra em pré-venda online, acompanha a história de Serafim, um menino cercado por mistérios desde o nascimento, em meio ao choque entre universos religiosos distintos. A narrativa reflete sobre espiritualidade, intolerância e as tensões sociais que atravessam uma comunidade marcada por divisões profundas.

Chico Baldini Crédito: Roberto Abreu/Divulgação

Universo onírico

O artista visual Chico Baldini inaugura, nesta sexta-feira (10), às 18h, na Galeria do Ativa Atelier Livre, no Rio Vermelho, a exposição “pássaro peixe coração sereia”. Ao todo 155 cadernos com desenhos coloridos e em preto e branco, feitos nos últimos 20 anos, compõem a mostra em cartaz até 2 de maio. “Os desenhos são uma maneira de fazer um diário, manter minha mente afiada, de conectar com o inconsciente e minha criança interior”, diz o artista, cujas pinturas já ilustraram livros, revistas, estampas de roupas, móveis e uma vaca do projeto Cow Parade. Com trabalhos já expostos no Brasil, Canadá, Estados Unidos, França e Alemanha, o gaúcho radicado na capital baiana, tem portfólio publicado no livro Illustration Now 4, da editora Taschen.

Alexandre Leão e Marcelo Praddo Crédito: Divulgação

Bate coração