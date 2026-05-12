RONALDO JACOBINA

Salvador volta a sediar o Salon du Chocolat depois de ter realizado uma única edição baiana em 2012

Evento, que acontece em Paris, Tóquio, Dubai e Nova York, volta a ter uma edição brasileira

Ronaldo Jacobina

Publicado em 12 de maio de 2026 às 05:00

Marco Lessa Crédito: Divulgação

Salvador ganhou a disputa que travava com Belém (PA) e São Paulo (SP) para sediar a segunda edição do Salon Du Chocolat na América Latina. O evento, que teve sua primeira e única edição no Brasil, em 2012, no extinto Centro de Convenções da Bahia, e que foi trazido para o Brasil pela AMMA Chocolate - através de Diego Badaró e Luiza Olivetto, em parceria com Licia Fabio - passa a ser realizado pelo Grupo M21, do empresário baiano Marco Lessa, criador do Chocolat Festival e do Brasil Origem Week. O anúncio oficial será feito por Lessa, nesta sexta-feira (15), durante almoço no Amado. Lessa assume a missão de trazer de volta ao país a franquia do evento cujo investimento previsto é de cerca de R$ 8 milhões. Em Paris, o salão movimenta cerca de 10 milhões de euros, indicando o potencial econômico associado ao modelo. Agora, além de Paris Tóquio, Dubai e Nova York, o Salon du Chocolat volta a ser realizado no segundo maior estado produtor de cacau do país.

Valéria Pergentino e Kin Guerra Crédito: Divulgação

Letras

O centro da cidade vai ganhar um espaço para reunir leitores, autores e editoras independentes de todo o país. Nesta quinta-feira (14), será inaugurada a livraria Terra Libris, no térreo do Cine Glauber Rocha, na Praça Castro Alves. O espaço, cujo nome em latim significa Terra dos Livros, será comandada por Valéria Pergentino e Kin Guerra, sócios-editores da baianíssima Solisluna Editora, fundada há 33 anos por ela e pelo parceiro Enéas Guerra.

Chef Andrea Ribeiro Crédito: Divulgação

Elismar Anselmo Crédito: Divulgação

Nivaldo Francisco de Souza Crédito: Divulgação

Mistura Contorno faz 10 anos

O restaurante Mistura Contorno está completando 10 anos e vai celebrar a data no próximo dia 21, quando a chef Andréa Ribeiro comandará um jantar ao lado dos chefs convidados Nivaldo Francisco de Souza (Fogo & Mar, em Santa Catarina), atual vencedor do Campeonato Continental de Paella no Uruguai e ganhador do Prêmio Dólmã como chef representante da Região Sul; e Elismar Anselmo, do Pescatore, em Aracaju, pesquisador das tradições da gastronomia do cerrado. A proposta da anfitriã é oferecer uma experiência gastronômica e sensorial em homenagem às marisqueiras da Baía de Todos-os-Santos, aos pescadores e à cultura do mar da Bahia e suas tradições, reunindo pratos inéditos, ingredientes regionais, técnicas contemporâneas e histórias afetivas ligadas ao território.

Luciana Brito Crédito: Divulgação

Memória

A historiadora Luciana Brito lança, nesta quinta-feira (14), às 10h, no Centro de Artes, Humanidades e Letras (CAHL) da Universidade Federal do Recôncavo (UFRB), em Cachoeira, o livro “Reparação: memória e reconhecimento”, organizado por ela, em parceria com o Instituto Ibirapitanga. A obra é resultado dos debates realizados durante o seminário homônimo ocorrido no Rio de Janeiro, em 2023, e reúne reflexões de ativistas, intelectuais, escritoras e escritores, quilombolas, artistas, representantes de religiões de matriz africana, trabalhadoras e mães vítimas da violência do Estado.

Rafa Costa e Silva Crédito: Divulgação

Chefs estrelados celebram duas décadas do Amado

Rafa Costa e Silva, Alex Atala, Mara Salles e Roberta Sudbrack são alguns dos chefs já confirmados nos próximos jantares magnos que Edinho Engel e Flavio Bandeira estão preparando para o ano de comemorações dos 20 anos do restaurante Amado, iniciadas no mês passado com Filipe Rizzato, ex-PalácioTangará. A segunda edição já está marcada para o dia 15 de julho, quando a cozinha do Amado receberá o chef Rafa Costa e Silva, dono do Lasai, no Rio de Janeiro, e único brasileiro no ranking dos 50 melhores do mundo.

Ricardo Buruá Crédito: Divulgação

Temporada de Forró

O músico Ricardo Buruá vai realizar uma edição especial do Forró Não Para, nesta quarta-feira (13), às 18h, na Casa Preta, no Largo Dois de Julho. Desta vez, o artista forrozeiro vai lançar a música Dança Nordestina e receberá como convidados a Escola Ecoar, e o Trio Querubim. Os ingressos estão à venda no link bit.ly/FORRONAOPARA

João Corte-Real, diretor do Tivoli Ecoresort Crédito: Divulgação

Festa para um quarentão

O Tivoli Ecoresort Praia do Forte já definiu a programação de aniversário de seus 41 anos que acontece entre os dias 20 e 23 de agosto. Este ano, o diretor-geral João Corte-Real preparou uma celebração que contará com shows de Carlinhos Brown e da banda Cheiro de Amor. Na sexta-feira (22), a proposta é recriar a atmosfera dos grandes circuitos carnavalescos da Bahia com a apresentação da banda Cheiro de Amor. Já no sábado (23), Carlinhos Brown assume o palco com um repertório que atravessa diferentes momentos de sua trajetória, em um show concebido especialmente para a ocasião.

Estilistas do Mãos da Moda Crédito: Divulgação

Moda à moda baiana

A Nordestesse vai lançar, no próximo final de semana (23 e 24), no Museu de Arte Contemporânea (MAC), as coleções baianas desenvolvidas pela primeira edição do projeto Mãos da Moda, iniciativa realizada em parceria com o Riachuelo Lab, plataforma de curadoria de talentos em moda, arte e cultura da rede Riachuelo. Seis marcas locais apresentarão coleções criadas em colaboração com artesãos especializados em técnicas como renda de bilro, bordado, macramê, ponto crivo e crivo rústico. São elas: Areia Teroy13, Inttuí, Luciana Bortowski, Dua e Adriana Meira. As apresentações integram o Festival Mãos da Moda #1, que também contará com a Feira de Moda Artesanal da Bahia, realizada, das 10h às 20h.

Pierluigi Russo Crédito: Divulgação

Curso de Pizza Napoletana

O chef pizzaiolo Pierluigi Russo, da Pizzeria Bento, no Rio de Janeiro – classificada na 50 Top Pizza da America Latina - vai ministrar um curso completo de pizza, no PI.SSA, do Porto da Barra, nos próximos dias 20 e 21 de maio. O italiano, radicado no Brasil há quase 18 anos, vai ensinar as bases técnicas para fazer uma verdadeira pizza napolitana conforme regras definidas pela Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN). As vagas para as duas turmas (de quarta e quinta-feira) são limitadas Os interessados devem correr para garantir um lugar em das duas turmas (quarta e quinta-feira) que terão vagas limitadas. As reservas estão abertas pelo WhatsApp 71 3264 6464.

Licia Fabio está à frente da edição baiana do projeto Crédito: Divulgação

Gastronomia