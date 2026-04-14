RONALDO JACOBINA

Salvador recebe exposição que reúne acervo de Ziraldo

Mostra, que já passou por várias cidades brasileiras, tem curadoria da filha e sobrinha do artista que morreu em 2024

Ronaldo Jacobina

Publicado em 14 de abril de 2026 às 05:00

Ziraldo morreu em 2024 Crédito: Divulgação

A exposição Mundo Zira – Ziraldo Interativo, chega a Salvador no dia 23 de maio, para ocupar o Museu de Arte da Bahia (MAB). A mostra, que já passou por Brasília, Rio, Belo Horizonte, São Paulo e Natal, convida o público a mergulhar no universo criativo do artista Ziraldo (1932-2024), numa experiência que atravessa gerações ao transformar personagens e histórias em vivências sensoriais e interativas. A iniciativa é do Centro Cultural Banco do Brasil Salvador (CCBB), com apoio do Instituto Ziraldo e curadoria de Adriana Lins e Daniela Thomas, sobrinha e filha do artista, respectivamente. Em cartaz até 13 de setembro, a mostra amplia o diálogo com clássicos como Flicts e O Menino Quadradinho, convidando o visitante a sair do papel e entrar, de forma afetiva e lúdica, no imaginário de um dos maiores nomes da cultura brasileira.

Chef brasiliense Helvécio Maciel Crédito: Divulgação

Dendê

Gastronomia, música e outras manifestações culturais integram a terceira edição do Praia do Forte com Dendê – Arte e Cultura, festival que acontece no vilarejo entre os dias 05 e 13 de junho. Com curadoria do chef Isaías Neri, o evento reunirá cerca de 20 restaurantes locais e promoverá o concurso gastronômico “Terra e Mar”, destacando iniciativas como a Mercearia do Dendê, voltada a produtores e artesãos, além do “Jantar Exclusivo – Mesa para Cem”, assinado pelo chef brasiliense Helvécio Maciel, especializado em cozinha de brasa. A programação inclui ainda workshops, cozinha experimental e apresentações musicais.

Armando Avena Crédito: Divulgação

Atualidade

A Modernidade Caiu na Rede - A arte, a cultura e a economia no mundo da inteligência artificial é nome do novo livro que o economista e escritor Armando Avena apresentará, em primeira mão, nesta quinta-feira (16), às 18h, no stand da Editora Caramurê, durante a Bienal do Livro, no Centro de Convenções Salvador. A obra, que reúne uma série de textos lítero-sociais, tem como tema o domínio das redes sociais e da inteligência artificial. O lançamento oficial será dia 23/04, no Amado, do Shopping Salvador, a partir das 17 horas.

Chef Igor Almeida Crédito: Totti/Divulgação

Chef Aurélien Roche Crédito: Divulgação

Quatro mãos

O chef Igor Almeida, do Chez Bernard, vai receber na quinta-feira (23/04), às 19h30, o chef francês Aurélien Roche (Jabu). Juntos, eles irão preparar um jantar a quatro mãos que promete unir o clássico do Chez Bernard ao olhar autêntico e as influências contemporâneas trazidas pelo chef francês radicado na Bahia. Para elevar a experiência, o menu contará com uma harmonização exclusiva, assinada pela sommelière Laura Wortmann, da Mistral. As reservas já podem ser feitas pelo 71 99911-1130.

Alex Atala Crédito: Marcus Steinmayer/ Divulgação

Celebração

Um encontro inédito entre os premiados chefs Alex Atala, Fabrício Lemos e Lisiane Arouca, vai abrir as comemorações dos 10 anos do restaurante Origem. Para o evento, exclusivo para convidados, o trio está preparando um menu especial que tem o café como protagonista. Esta é também mais uma ação da Plataforma Gastronômica Rituais Cafés Especiais por 3 Corações, que já passou por várias regiões, conectando ingredientes, culturas e narrativas locais. Para o chef baiano, a comemoração com Atala é especial. “Por nosso respeito a sua trajetória e pela importância do seu trabalho para a valorização de ingredientes brasileiros na culinária de alta performance”, comemora.

Espaço Cocuruto Crédito: Divulgação

Rio Bahia

O Espaço de Memórias Cocuruto, no Morro da Urca, no Rio de Janeiro, está passando por reforma e vai ganhar um auditório. Coube à Audium, empresa baiana referência nacional em acústica, assinar o projeto nesta área. Criado em 2010 em comemoração ao centenário do Bondinho, o museu guarda informações sobre a história do primeiro teleférico do Brasil, inaugurado em 1912. O Complexo do Pão de Açúcar é reconhecido pela Unesco como Patrimônio Mundial. “É um privilégio fazer parte desta história”, afirma a arquiteta Débora Barretto, CEO da Audium.

Marco Lobo, Antonio Villeroy e Luciano Calazans Crédito: Divulgação

Música & Gastronomia

Em turnê pelo Brasil, com o show Cenas Extraordinárias, Antonio Villeroy se uniu a Marco Lobo (percussão) e Luciano Calazans (baixo) para dois shows especiais na Bahia. No dia 17 de abril, o trio se apresenta no Amado, do Salvador Shopping; e no dia 18, na Praia do Forte. O cantor e compositor tem canções gravadas por mais de 130 artistas em diversos idiomas. Radicado em Portugal desde 2022, aqui no Brasil ele tem canções interpretadas por medalhões da MPB como Ana Carolina, Gal Costa, Maria Bethânia e Seu Jorge, dentre outros.

Chico Senna Crédito: Divulgação

Tá indo

Em cartaz no Museu da Misericórdia, no Centro Histórico, a Mostra 477, que reúne 62 obras de artistas plásticos baianos ou “estrangeiros” residentes, de diferentes expressões artísticas, vai encerrar no próximo sábado (18), com um bate-papo com o historiador Chico Senna, que assinou a apresentação da exposição cuja curadoria coube a Ângela Petitinga e Chico Mazzoni.

Raquel Oliveira Crédito: Divulgação

July Lopes Crédito: Divulgação

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