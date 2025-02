ARTIGO

Teatro no Shopping? Aqui Tem!

Em outras capitais essa prática já existe, impulsionada por leis municipais que exigem a inclusão de salas de teatro dentro de shoppings

Irreverente, vanguardista, ousado. Esses são apenas alguns dos adjetivos do Teatro de Bolso Villas Boulevard, um espaço que, apesar de pequeno em tamanho, já nasceu grande no propósito de impactar a cena cultural baiana. Um verdadeiro respiro para quem vive e aprecia arte. >

O Teatro de Bolso Villas Boulevard inaugura na cidade de Lauro de Freitas uma nova forma de fazer teatro, agora dentro de um shopping. Uma ideia ousada e carregada de significado. Por que não democratizar o acesso à cultura e levar a magia do palco para locais que, até então, eram apenas centros comerciais? Embora essa iniciativa seja uma novidade no universo cênico baiano, em outras capitais essa prática já existe há algum tempo, muitas vezes impulsionada por leis municipais que exigem que shoppings centers incluam salas de teatro em suas instalações. >

Aqui na Bahia, como dizem os baianos: "antes tarde do que nunca". Se essa proposta não vingou por iniciativa do poder público, com certeza florescerá pelas mãos dos artistas. A cultura sempre encontrou maneiras de se reinventar e se manter viva, independentemente das adversidades. O teatro é resistência, é encontro, é a voz daqueles que insistem em contar histórias, provocar reflexões e emocionar plateias.>