Hotéis em Salvador com programações diferentonas para você ou sua família

Museus, recreação infantil, shows e até aulas de yoga ou capoeira são oferecidos por esses hotéis

Vanessa Brunt

Publicado em 10 de abril de 2024 às 05:00

Com uma seleção diversificada de indicações, que abrange desde hotéis luxuosos até aconchegantes opções familiares, a capital baiana fornece uma gama de programações criativas para atender a todos os gostos e necessidades. Seja desfrutando de momentos românticos a dois, vivenciando aventuras em família ou buscando momentos de autodescoberta, há um hotel em Salvador pronto para receber você e sua família com todo o calor e hospitalidade que a Bahia tem a oferecer.

Veja as opções com museus e passeios de barco ou as que incluem recreações e muito mais. Confira:

01. Catussaba Resort Hotel | @catussaba

Hotel Catussaba Crédito: divulgação

Piscinas interligadas para adultos e crianças, seis quadras de tênis (incluindo duas poliesportivas), campo de futebol gramado, sauna, sala de ginástica, parque infantil, espaço ecológico e uma capela. Essas são apenas algumas das opções desse resort, que ainda garante entretenimento com uma programação diurna e repleta de atividades para todas as idades. O espaço vai desde recreação infantil até música para os adultos.

Localizado na poética praia de Itapuã, mencionada em diversas obras artísticas, inclusive na Música Popular Brasileira, o Catussaba é o resort de Salvador que oferece a experiência exclusiva de estar literalmente com os pés na areia.

A escolha é ideal para famílias que buscam combinar lazer, conforto e diversão em um único destino. O resort se estende por uma área de 40.000 metros quadrados, totalmente integrada com a natureza, oferecendo uma vista paradisíaca e uma variedade de comodidades.

Além disso, os hóspedes podem desfrutar de uma culinária refinada que abrange desde os sabores autênticos da culinária baiana até pratos regionais e uma variedade de iguarias internacionais que percorrem os cinco continentes.

Os diversos bares, restaurantes, lounge bar e Pub garantem opções gastronômicas para todos os gostos, com música, e o serviço de quarto está disponível 24 horas para atender às necessidades dos hóspedes a qualquer momento do dia.

O resort também oferece pacotes românticos feitos sob medida para casais em comemoração de momentos e datas especiais.

Endereço: Alamedas Da Praia, S/N Itapua, Salvador, Bahia 41600-496 Brasil

Valores: Diárias a partir de R$371.00

Telefone: (71) 3374-8000

Instagram: @catussaba

Nomads Hostel Multicultural & Coworking Crédito: divulgação

02. Nomads Hostel Multicultural & Coworking | @nomadshostel_salvador

O Hostel oferece uma variedade de atividades que proporcionam uma imersão completa na cultura baiana. Desde aulas de Capoeira, Yoga, Boxe e Treinos Funcionais até atividades ao ar livre como Canoa Havaiana, Surf e Stand Up Paddle.

Para os viajantes que trabalham remotamente, o hostel disponibiliza salas de Coworking e salas de Reunião, garantindo um ambiente propício para conciliar trabalho e lazer durante a estadia.

É uma opção para aqueles que desejam vivenciar uma viagem autêntica, com baixo custo e a oportunidade de fazer novas amizades.

Localizado em um casarão a uma curta distância do Porto da Barra, da Praia do Farol da Barra e do Farol da Barra, este hostel oferece acomodações compartilhadas para adultos em um ambiente acolhedor e descontraído.

Os hóspedes podem desfrutar de um terraço ao ar livre, jardim, bar, cozinha compartilhada e acesso Wi-Fi gratuito. Alguns quartos possuem varandas térreas e estão equipados com ar-condicionado, proporcionando conforto durante toda a estadia.

A localização privilegiada do hostel, a apenas 5,2 km do Pelourinho e do Elevador Lacerda, facilita o acesso aos principais pontos turísticos da cidade.

Endereço: Rua Doutor Joao Ponde nº 240, Salvador, Bahia 40140-810 Brasil

Valores: Diárias a partir de R$193,00

Telefone: (71) 98320-6390

Instagram: @nomadshostel_salvador

Casa Di Vina Hotel Crédito: divulgação

03. Casa Di Vina Hotel | @casadivinabahia

Os apreciadores da arte e da música encontrarão um verdadeiro deleite nesta opção, já que o Casa de Vina Boutique Hotel é lar de uma das preciosidades da cultura brasileira: a Casa de Vinícius de Moraes.

Neste refúgio repleto de fotografias, manuscritos e paixões, os hóspedes têm o privilégio de mergulhar na história de um dos maiores artistas brasileiros durante sua estadia. Com sua arquitetura original preservada e um acervo cedido pela por Gessy Gasse (que foi esposa de Moraes), o espaço abriga hoje um pequeno Memorial que encanta os admiradores da Bossa Nova. Além do museu, o hotel ainda proporciona passeios de barco e café da manhã.

O local ainda dispõe da cozinha do restaurante Casa Di Vina, onde a chef faz uso criativo de ingredientes locais e harmoniza frutos do mar com uma vasta seleção de vinhos.

A principal acomodação do hotel é a Suíte Vinícius de Moraes, onde o poeta costumava repousar. Decorada com fotos e objetos originais da época, a suíte também oferece uma banheira e uma mini biblioteca com as principais obras do poeta, muitas delas escritas ali mesmo.

Os hóspedes também podem desfrutar de um buffet de frutas frescas, pães artesanais e quitutes nordestinos, seja na varanda da casa do poeta ou nos gramados do jardim,

Para garantir uma estadia completa, o hotel oferece diversas comodidades, como piscina, áreas verdes e espaços relaxantes para adultos, além de áreas de recreação para crianças.

Endereço: Rua Flamengo 44 Farol de Itapuã - Casa de Vinicius de Moraes,, Salvador, Bahia 41635-480 Brasil

Valores: Diárias a partir de R$436,00

Telefone: (71) 2886-1289

Instagram: @casadivinabahia

Bahiacafé Hotel Crédito: divulgação

04. Bahiacafé Hotel | @bahiacafehotel

Situado na histórica Praça da Sé, este hotel é o destino ideal para quem busca mergulhar na rica história e cultura de Salvador, desfrutando de relaxamento e conforto.

Após um dia de exploração pelas ruas de paralelepípedos e igrejas centenárias, os visitantes podem retornar ao hotel para desfrutar de um merecido descanso em uma atmosfera serena, onde podem se desconectar do mundo exterior e se reconectar consigo mesmos.

Isso porque este hotel oferece um completo serviço de spa, proporcionando uma experiência de rejuvenescimento e bem-estar. O spa oferece uma variedade de tratamentos relaxantes, incluindo massagens musculares profundas, massagens com pedras quentes e esfoliação corporal.

Equipado com banho turco/hammam, o spa também oferece tratamentos terapêuticos, como os ayurvédicos, para atender às necessidades individuais de cada hóspede.

Além disso, o ambiente dispõe de diversas comodidades adicionais, como um bar lounge, sauna seca e serviço de café da manhã. Traslados e outras facilidades também podem ser incluídos no pacote de estadia, garantindo uma experiência completa para os visitantes.

Endereço: Praca da Se, 22, Centro, Salvador, BA, 40021-020

Valores: Diárias a partir de R$495,00

Telefone: (71) 3105-1266

Instagram: @bahiacafehotel

Hotel Casa do Amarelindo Crédito: divulgação

05. Hotel Casa do Amarelindo | @casadoamarelindo

O Hotel Casa do Amarelindo tem como objetivo proporcionar uma experiência de "lar longe de casa", como eles afirmam.

Estrategicamente localizado no coração do Pelourinho, próximo a pontos turísticos como a Catedral Basílica (0,2 km) e a Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia (0,7 km), o hotel é uma opção ideal para aqueles que buscam imersão cultural e histórica durante sua estadia em Salvador.

A área ao redor oferece uma ampla variedade de opções gastronômicas, permitindo aos hóspedes explorar a rica culinária local, além de estar próximo ao MAM (Museu de Arte Moderna da Bahia).

O Hotel proporciona uma série de comodidades, incluindo uma piscina no terraço, bem como serviços como café da manhã, recepção 24 horas, concierge e serviço de quarto.

As suítes oferecem uma vista deslumbrante de Salvador, combinando elementos modernos com a autenticidade da arquitetura do casarão, preservando sua história e encanto originais.

Endereço: Rua das Portas do Carmo, 06 Pelourinho, Salvador, Bahia 40026-290 Brasil

Valores: A consultar

Telefone: (71) 3266-8550