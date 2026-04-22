VANESSA BRUNT

Seis podcasts que vão da cultura ao jurídico na Bahia

Para saber seus direitos, investir melhor e ampliar repertório cultural

Vanessa Brunt

Publicado em 22 de abril de 2026 às 15:58

Ouvir virou verbo estratégico. Não é sobre passar tempo. É sobre decidir quem você se torna enquanto escuta. Em um cenário onde 42,9% dos brasileiros conectados consomem podcasts semanalmente, segundo o DataReportal, o áudio deixa de ser pano de fundo e assume função silenciosa de formação. Ele entra sem esforço e permanece com força.

O crescimento não fala sobre volume. Fala sobre direção. Antes, informação era acúmulo. Hoje, é filtro. O podcast não interrompe. Ele acompanha. E nesse espaço aparentemente neutro, ele molda percepção. Na Bahia, isso ganha outra camada. Voz nunca foi detalhe. Sempre foi estrutura. O que muda agora é a escala da escuta.

A seguir, seis podcasts que não apenas informam. Formam:

1. A nova fase do BahiaCast | @bahiacast

O maior podcast da Bahia traz em seu nome o reconhecimento e, em seus quadros fixos, a expansão para o olhar também nacional.

Convidados como Ivete Sangalo são costumeiros nas mesas do BahiaCast. O projeto pioneiro abriu espaço e inspirou o surgimento de diversos outros podcasts no estado.

Em um cenário onde o Brasil se consolida como um dos maiores mercados do formato, o projeto se posiciona como mais do que um canal. Ele opera como plataforma contínua de influência, com forte conexão com o público e valorização direta da cultura e das histórias da Bahia.

Em seu novo momento, o BahiaCast apresenta renovação de cenário, identidade visual mais moderna e programação ampliada, com quadros como BahiaCast FC, 100filtro e Almanaque Preto.

Ao investir em conteúdo mais dinâmico, com cortes frequentes e foco em engajamento, se alinha ao movimento que transformou videocasts em ativos centrais de retenção dentro de plataformas como o YouTube. Não se trata apenas de audiência. Trata-se de tempo médio de permanência. O ativo mais disputado hoje.

No fim, o BahiaCast não disputa espaço. Ele ocupa território. Com presença ativa no YouTube, Instagram e novas plataformas, além da participação de grandes nomes da música, cultura e entretenimento baiano, o projeto amplia sua expansão digital e consolida seu objetivo. Tornar-se uma das principais plataformas de conteúdo e entretenimento da Bahia. Quem consegue manter atenção não segue tendências. Define o ritmo delas.

2. CS Jurídico Cast, da Couto Silva - Advocacia | @coutosilvaadvocacia

O Brasil convive com um paradoxo evidente. Alto volume de judicialização e baixo entendimento jurídico. Dados do Conselho Nacional de Justiça reforçam esse cenário, onde acesso não significa compreensão. O CS Jurídico Cast surge nesse intervalo, como extensão de uma banca jurídica especializada que atua de forma estratégica na defesa de direitos e na construção de soluções eficazes. Não para simplificar o Direito, mas para reorganizá-lo de forma inteligível, com base técnica, ética e análise individualizada.

A proposta dialoga com movimentos como o Legal Design, ao integrar uma atuação que vai além do contencioso tradicional, com orientação preventiva, consultiva e acompanhamento próximo.

A condução da Dra. Yanna Raíssa Couto, CEO do escritório, advogada com anos de experiência, autora de obras jurídicas de alcance nacional, palestrante e reconhecida com selo ouro de referência nacional em Advocacia e Justiça, sustenta essa lógica. Sua presença ativa no digital amplia o acesso à informação e posiciona o escritório também como autoridade educacional.

No fim, o podcast não apenas informa. Ele materializa o compromisso com a democratização do conhecimento jurídico, promovendo debates qualificados com profissionais de diferentes áreas e criando um ambiente de reflexão acessível, porém tecnicamente fundamentado. Desconhecer a lei nunca foi neutro. Sempre foi uma forma de exposição.

3. Altamente Rentável, da incorporadora Carozzo | @altamenterentavel e @carozzo_oficial

Existe uma mudança silenciosa acontecendo no mercado imobiliário. Novo formato de wellness, novas maneiras de investir. É sobre pensar melhor. O Altamente Rentável nasce exatamente nesse ponto de inflexão, para quem foca em investimentos no ramo ou deseja estar ciente das tendências.

Francisco Carozzo e Leandro Carozzo comandam o projeto com uma máxima: levar conhecimento real sobre o mercado imobiliário de um jeito direto e acessível para todo mundo. De conversas espontâneas a uma plataforma que educa, provoca e forma visão, o AR cresceu porque sempre manteve um propósito claro: mostrar o mercado como ele é, sem atalhos e sem complicar o que pode ser explicado com clareza.

Com uma proposta que ultrapassa o universo dos imóveis, o podcast constrói diálogos sobre posicionamento, mentalidade, tomada de decisão e estruturação de carreira. A presença de quadros recorrentes, como o Papo de Ícone, reforça a lógica de aprendizado por referência, trazendo profissionais que operam em alto nível para compartilhar processos, não apenas resultados.

O conteúdo não se ancora em fórmulas rápidas. Ele trabalha repertório. Em um setor historicamente guiado por prática e repetição, o Altamente Rentável introduz uma camada mais analítica, aproximando o mercado imobiliário de discussões que já são comuns em ambientes empresariais mais maduros.

A distribuição em formato de videocast, com presença ativa no YouTube e cortes estratégicos nas redes, acompanha o comportamento atual de consumo, onde o conteúdo precisa ser ao mesmo tempo profundo e adaptável a diferentes níveis de atenção.

No fim, o Altamente Rentável não ensina apenas a investir ou vender imóveis. Ele reposiciona a forma de pensar o negócio. E isso, no médio prazo, não altera só resultados. Altera o perfil de quem permanece no mercado.

4. Respira Podcast | @respirapodcast

O Respira Podcast opera na contramão de um mercado viciado em estímulo rápido. Em vez de acelerar, ele sustenta. Em vez de simplificar, aprofunda. Isso não é estética. É posicionamento estratégico diante de um público saturado de superficialidade.

Estudos da American Psychological Association indicam que conteúdos mais reflexivos, com ritmo desacelerado, aumentam a retenção cognitiva e a capacidade de processamento emocional. Menos interrupção. Mais assimilação. O Respira não tenta prender pela urgência. Prende pela continuidade do pensamento.

No fim, ele não entrega respostas imediatas. Ele cria pausas que permanecem. No cenário atual, quem consegue fazer alguém pensar depois que o conteúdo termina já venceu.

5. Direito ao Ponto - OAB Bahia | @radio.alba

O Direito ao Ponto parte de uma premissa diferente da maioria dos conteúdos jurídicos disponíveis. Não se propõe a traduzir o Direito para torná-lo acessível. Se propõe a organizar o pensamento jurídico para torná-lo aplicável. Em um ambiente onde a informação circula com velocidade, mas nem sempre com precisão, a curadoria institucional passa a ser ativo estratégico.

Produzido no âmbito da OAB Bahia, o podcast opera como extensão de uma estrutura que não apenas acompanha o Direito, mas participa diretamente da sua construção cotidiana. A presença de conselheiros, advogados experientes e especialistas garante não só legitimidade, mas consistência técnica. Não há simplificação excessiva. Há direcionamento. Isso altera a forma como o conteúdo é absorvido e, principalmente, utilizado.

No fim, o Direito ao Ponto não ocupa o espaço de mídia. Ocupa o espaço de referência. Em um cenário onde opinião se confunde com análise, quem sustenta critério não amplia apenas audiência. Amplia influência.

6. Podcast Pense Direito - Faculdade Baiana de Direito | @faculdadebaianadedireito

O Pense Direito se posiciona em um território onde conteúdo não é consumo imediato, mas construção de repertório. Vinculado à Faculdade Baiana de Direito, o podcast reflete uma lógica acadêmica que não se limita à teoria. Ele articula pensamento crítico com prática jurídica, criando um ambiente onde o aprofundamento não é exceção. É premissa.

A presença de professores, juristas e advogados com atuação consolidada reforça uma abordagem que valoriza densidade argumentativa e rigor conceitual. Em um contexto onde a superficialidade se tornou padrão competitivo, optar pela complexidade passa a ser um diferencial. Não como barreira, mas como filtro. Quem permanece, permanece por interesse real.