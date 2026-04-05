VIXE

Entre garimpos e misturas: moda aposta em combinações criativas e cheias de personalidade

Do brechó ao boho repaginado, a vez é de looks que unem contrastes, estilo e autenticidade

Paula Magalhães

Publicado em 5 de abril de 2026 às 16:00

A roupa de dormir, quase etérea, ganha força pelo uso de uma sobreposição mais pesada Crédito: Divulgação

Combo bem pensado

O leve encontra o estruturado. A delicadeza conversa com o urbano. Uma produção de moda com autenticidade pede um visu a partir de uma boa mistura. Como essa proposta pela Loungerie (loungerie.com.br), quando uma roupa de dormir, quase etérea, ganha força pelo uso de uma sobreposição mais pesada. A meia e o sapato também quebram a feminilidade e prova que o vestir pode ser baseado em camadas de personalidade. Cool!

Alô, brechozeiras!

Que tal fazer um look bafônico misturando peças vintage com outras bem moderninhas? A turma que não dispensa um bom brechó se joga nesses mixs criativos. No Enjoei ( enjoei.com.br) é possível entrar nessa onda começando com essa blusa bem antiguinha e amiga do bolso que você arremata por R$ 18 e veste P.

Que tal fazer um look bafônico misturando peças vintage com outras bem moderninhas? Crédito: Divulgação

Achadinho fashion

Sabe aqueles óculos com pegada fashionista e esportiva para você chamar de seu? O vixe amou esse modelito garimpado na Asteric (asteric.com.br), que combina com a vibe 2000 e com os lookinhos trabalhados nesse mood. Leva o seu para casa por R$ 149

Entre o artesanal e o urbano, o estilo boho ressurge com uma roupagem mais elegante Crédito: Divulgação

Novo boho

Entre o artesanal e o urbano, o estilo boho ressurge com uma roupagem mais elegante. Quem ama uma peça de franja e está atrás de uma para renovar o visu, vale dar uma espiadinha na lojinha virtual da Birô (biroshop.com.br). Preço: R$ 129,99

Garimpo certeiro

Modelo de chapéu fedora, que se destaca pelo tom de marrom bem elegante Crédito: Divulgação