Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Entre garimpos e misturas: moda aposta em combinações criativas e cheias de personalidade

Do brechó ao boho repaginado, a vez é de looks que unem contrastes, estilo e autenticidade

  • Foto do(a) author(a) Paula Magalhães

  • Paula Magalhães

Publicado em 5 de abril de 2026 às 16:00

A roupa de dormir, quase etérea, ganha força pelo uso de uma sobreposição mais pesada
A roupa de dormir, quase etérea, ganha força pelo uso de uma sobreposição mais pesada Crédito: Divulgação

Combo bem pensado 

O leve encontra o estruturado. A delicadeza conversa com o urbano. Uma produção de moda com autenticidade pede um visu a partir de uma boa mistura. Como essa proposta pela Loungerie (loungerie.com.br), quando uma roupa de dormir, quase etérea, ganha força pelo uso de uma sobreposição mais pesada. A meia e o sapato também quebram a feminilidade e prova que o vestir pode ser baseado em camadas de personalidade. Cool!

Alô, brechozeiras! 

Que tal fazer um look bafônico misturando peças vintage com outras bem moderninhas? A turma que não dispensa um bom brechó se joga nesses mixs criativos. No Enjoei ( enjoei.com.br) é possível entrar nessa onda começando com essa blusa bem antiguinha e amiga do bolso que você arremata por R$ 18 e veste P.

Que tal fazer um look bafônico misturando peças  vintage com outras bem moderninhas?
Que tal fazer um look bafônico misturando peças  vintage com outras bem moderninhas? Crédito: Divulgação

Achadinho fashion 

Sabe aqueles óculos com pegada fashionista e esportiva para você chamar de seu? O vixe amou esse modelito garimpado na Asteric (asteric.com.br), que combina com a vibe 2000 e com os lookinhos trabalhados nesse mood. Leva o seu para casa por R$ 149

Entre o artesanal e o urbano, o estilo boho ressurge com uma roupagem mais elegante
Entre o artesanal e o urbano, o estilo boho ressurge com uma roupagem mais elegante Crédito: Divulgação

Novo boho

Entre o artesanal e o urbano, o estilo boho ressurge com uma roupagem mais elegante. Quem ama uma peça de franja e está atrás de uma para renovar o visu, vale dar uma espiadinha na lojinha virtual da Birô (biroshop.com.br). Preço: R$ 129,99

Garimpo certeiro 

Modelo de chapéu fedora, que se destaca pelo tom de marrom bem elegante
Modelo de chapéu fedora, que se destaca pelo tom de marrom bem elegante Crédito: Divulgação

Boys descolados que estão atrás de uma peça de efeito, para dar bossa a um look mais básico, vale reparar nesse modelo de chapéu fedora, que se destaca pelo tom de marrom bem elegante. Dica de stylist: combine com uma produção mais fresca em linho que rola sentimento. Onde achar? Chapelaria Vintage ((chapelariavintage.com.br). Custa R$ 79,9

Tags:

Moda

Mais recentes

Imagem - Com opção híbrida, Renegade é atualizado e chega à linha 2027; veja o que mudou

Com opção híbrida, Renegade é atualizado e chega à linha 2027; veja o que mudou
Imagem - Como (e por que) consegui que meu filho nascesse em Salvador

Como (e por que) consegui que meu filho nascesse em Salvador
Imagem - Entre o que acaba e o que floresce

Entre o que acaba e o que floresce