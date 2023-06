Confira os vencedores do concurso Beleza Black 2023

A 26ª edição do Beleza Black foi realizada no último domingo (4). O concurso, que busca valorizar a beleza e a cultura negras, foi realizado no Teatro Jorge Amado, na Pituba, em Salvador. A iniciativa é promovida pela agência One Models Bahia e surgiu como parte de um grupo de ações afirmativas para a comunidade negra no mercado fashion e publicitário da capital baiana.



Cerca de 120 candidatos passaram por um período de três meses de ensaios, treinamentos e workshops - que incluíram didática de passarela, postura, andamento e o funcionamento do mercado de moda e publicidade. No domingo, seis nomes foram escolhidos como vencedores do concurso, que, este ano, teve, como jurados, o estilista Junior Rocha, a jornalista Tarsilla Alvarindo, o influenciador digital Uran Rodrigues, a empresária e influenciadora Najara Black e o gestor de Marketing e projetos do Jornal Correio, Nelsinho Pereira.