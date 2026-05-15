MODA

Do futebol à passarela: marca baiana transforma memória das Copas em coleção artesanal

Estilista Jackson Machado, da Criollo, aposta no crochê e nas cores da seleção para traduzir a identidade brasileira na coleção “Manto Sagrado”

Gabriela Cruz

Publicado em 15 de maio de 2026 às 06:37

Os looks são assinados pelo estilista Jackson Machado Crédito: @falcao.ft

A marca baiana Criollo lançou a coleção “Manto Sagrado”, inspirada na memória afetiva das Copas do Mundo e nas décadas de ouro do futebol brasileiro. Criada pelo estilista Jackson Machado, a linha aposta no crochê artesanal e nas cores da bandeira nacional para traduzir "um Brasil contemporâneo, urbano e conectado às raízes culturais", define. As peças já está disponíveis no site oficial da marca e no Instagram.

Inspirada na paixão nacional pelo futebol e na atmosfera das Copas do Mundo, a coleção “Manto Sagrado” propõe uma releitura contemporânea das décadas de ouro do futebol brasileiro por meio do crochê, técnica artesanal que se tornou uma das marcas registradas da grife.

Coleção Manto Sagrado - Criollo 1 de 21

A coleção nasce do encontro entre memória afetiva, identidade cultural e moda autoral. Em “Manto Sagrado”, as tradicionais cores da bandeira brasileira ganham novos significados e aparecem reinterpretadas em peças que evocam pertencimento, emoção e conexão com as raízes brasileiras. O verde, o amarelo e o azul deixam de ocupar apenas o campo simbólico e passam a dialogar com o cotidiano urbano, os corpos, a luz e o clima tropical.

Com direção criativa construída a partir do olhar do Rio de Janeiro e da estética do DDD 021 (o código de discagem carioca), a coleção aproxima o universo esportivo da experiência sensorial da cidade. Entre sol, movimento e presença, as cores nacionais surgem de maneira mais orgânica e íntima, revelando um Brasil construído no encontro entre território, comportamento e estilo.

Segundo a proposta da coleção, vestir “Manto Sagrado” vai além da moda. As peças funcionam como uma extensão da memória coletiva do futebol brasileiro, traduzindo em textura e forma a emoção que atravessa gerações. O trabalho artesanal em crochê reforça o compromisso da Criollo com técnicas manuais e com a valorização da cultura brasileira.

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