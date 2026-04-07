MODA

Estilista baiano Gefferson Vila Nova leva nova coleção à Barra Grande, na Península de Maraú

Linha Rio Vermelho traduz o litoral de Salvador em peças masculinas com design contemporâneo

Gabriela Cruz

Publicado em 7 de abril de 2026 às 18:03

Look da nova coleção Crédito: Boccia

A nova coleção do estilista baiano Gefferson Vila Nova, intitulada Rio Vermelho, acaba de desembarcar na loja Leve Alma, em Barra Grande, na Península de Maraú. A chegada reforça a conexão entre moda autoral e o lifestyle praiano sofisticado que marca o destino turístico.

Inspirada no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, conhecido por sua atmosfera boêmia e relação íntima com o mar, a coleção propõe uma leitura estética e sensorial do litoral. O estilista traduz elementos naturais em peças que exploram luz, cor e textura, criando uma narrativa que transita entre o ambiente costeiro e a energia urbana.

Gefferson Vila Nova 1 de 21

A cartela cromática acompanha esse percurso: começa em tons suaves, como branco e azul céu, passa pelo verde alga e culmina no preto profundo, evocando a transição do dia ensolarado para a noite vibrante do bairro. Essa dualidade entre o natural e o cosmopolita estrutura toda a proposta criativa.

Voltada ao público masculino, Rio Vermelho apresenta um mix completo de peças, entre camisas, calças, shorts, t-shirts, jaquetas e bolsas, que equilibram funcionalidade e elegância. As modelagens precisas e a estética depurada reforçam o DNA da marca, reconhecida pela alfaiataria contemporânea.

Criada por Gefferson Vila Nova, a marca homônima consolidou-se como um dos nomes relevantes da moda autoral brasileira, com presença em plataformas como a Casa de Criadores e a São Paulo Fashion Week. Seu trabalho se destaca por transformar referências culturais e territoriais em coleções com identidade própria, projetando a criatividade de Salvador para além do país.