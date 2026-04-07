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Estilista baiano Gefferson Vila Nova leva nova coleção à Barra Grande, na Península de Maraú

Linha Rio Vermelho traduz o litoral de Salvador em peças masculinas com design contemporâneo

  • Foto do(a) author(a) Gabriela Cruz

  • Gabriela Cruz

Publicado em 7 de abril de 2026 às 18:03

Look da nova coleção
Look da nova coleção Crédito: Boccia

A nova coleção do estilista baiano Gefferson Vila Nova, intitulada Rio Vermelho, acaba de desembarcar na loja Leve Alma, em Barra Grande, na Península de Maraú. A chegada reforça a conexão entre moda autoral e o lifestyle praiano sofisticado que marca o destino turístico.

Inspirada no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, conhecido por sua atmosfera boêmia e relação íntima com o mar, a coleção propõe uma leitura estética e sensorial do litoral. O estilista traduz elementos naturais em peças que exploram luz, cor e textura, criando uma narrativa que transita entre o ambiente costeiro e a energia urbana.

Gefferson Vila Nova

Vitrine da loja com peças de Gefferson Vila Nova por Divulgação
Look da nova coleção de Gefferson Vila Nova por Boccia
Look da nova coleção de Gefferson Vila Nova por Boccia
Look da nova coleção de Gefferson Vila Nova por Boccia
Look da nova coleção de Gefferson Vila Nova por Boccia
Look da nova coleção de Gefferson Vila Nova por Boccia
Look da nova coleção de Gefferson Vila Nova por Boccia
Look da nova coleção de Gefferson Vila Nova por Boccia
Look da nova coleção de Gefferson Vila Nova por Boccia
Look da nova coleção de Gefferson Vila Nova por Boccia
Look da nova coleção de Gefferson Vila Nova por Boccia
Look da nova coleção de Gefferson Vila Nova por Boccia
Look da nova coleção de Gefferson Vila Nova por Boccia
Look da nova coleção de Gefferson Vila Nova por Boccia
Look da nova coleção de Gefferson Vila Nova por Boccia
Look da nova coleção de Gefferson Vila Nova por Boccia
Look da nova coleção de Gefferson Vila Nova por Boccia
Look da nova coleção de Gefferson Vila Nova por Boccia
Look da nova coleção de Gefferson Vila Nova por Boccia
Look da nova coleção de Gefferson Vila Nova por Boccia
Vitrine da loja com peças de Gefferson Vila Nova por Divulgação
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Vitrine da loja com peças de Gefferson Vila Nova por Divulgação

A cartela cromática acompanha esse percurso: começa em tons suaves, como branco e azul céu, passa pelo verde alga e culmina no preto profundo, evocando a transição do dia ensolarado para a noite vibrante do bairro. Essa dualidade entre o natural e o cosmopolita estrutura toda a proposta criativa.

Voltada ao público masculino, Rio Vermelho apresenta um mix completo de peças, entre camisas, calças, shorts, t-shirts, jaquetas e bolsas, que equilibram funcionalidade e elegância. As modelagens precisas e a estética depurada reforçam o DNA da marca, reconhecida pela alfaiataria contemporânea.

Criada por Gefferson Vila Nova, a marca homônima consolidou-se como um dos nomes relevantes da moda autoral brasileira, com presença em plataformas como a Casa de Criadores e a São Paulo Fashion Week. Seu trabalho se destaca por transformar referências culturais e territoriais em coleções com identidade própria, projetando a criatividade de Salvador para além do país.

Além da disponibilidade na Leve Alma, em Barra Grande, a coleção Rio Vermelho também pode ser adquirida pelo site oficial da marca (geffersonvilanova.com.br) e diretamente no ateliê do estilista, em Salvador, mediante agendamento prévio, reforçando o caráter exclusivo e personalizado da experiência proposta pela marca.

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