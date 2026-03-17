MODA

Ex-moradora de Pirajá, modelo baiana conquista passarelas de Nova York, Paris e Milão

Em entrevista exclusiva ao CORREIO, jovem falou sobre nova fase da carreira após desfilar para grifes como Dolce & Gabbana, Armani e Ralph Lauren



G Estúdio Correio

Gabriela Araújo

Publicado em 17 de março de 2026 às 14:18

Iasmin Reis para Dolce & Gabbana Crédito: Reprodução/Instagram

A rotina de uma modelo durante as grandes temporadas de moda pode parecer glamourosa, mas, na prática, também é marcada por correria, agendas apertadas e muita disciplina. Para a modelo baiana Iasmin Reis, que vem ganhando destaque ao desfilar para grandes marcas internacionais, os bastidores das passarelas são tão intensos quanto fascinantes.

Ex-moradora do bairro de Pirajá, em Salvador, Iasmin foi descoberta aos 13 anos pela agência de modelos baiana Home Model. Hoje, aos 18, tem construído uma trajetória que já a levou a estrelar campanhas em diferentes partes do mundo, como Rússia, Milão, França, Grécia e Istambul.

Iasmin Reis 1 de 39

Recentemente, a modelo, representada pela agência Evol, em São Paulo, cruzou as passarelas de Nova York, Paris e Milão durante o lançamento das coleções de inverno de grandes marcas da moda internacional, como Dolce & Gabbana, Armani, Ralph Lauren, Carolina Herrera, 7 For All Mankind, Etro, Emporio Armani, Roberto Cavalli, Blumarine e Alaïa.

Durante as temporadas de desfiles, a rotina da baiana exige organização e disposição para lidar com imprevistos. Em entrevista exclusiva ao CORREIO, Iasmin revelou que o ritmo de trabalho costuma começar cedo e seguir sem muitas pausas ao longo do dia.

"Às vezes, começamos com um fitting [prova de roupa] no início do dia. Logo depois, surge um casting [processo de seleção de modelos] de última hora. Depois, mais um fitting e, enquanto isso, você precisa correr contra o tempo para chegar no desfile que já estava marcado desde o dia anterior. No meio dessa loucura, você ainda tenta encontrar tempo para comer bem, beber água, falar com a família e não surtar", brincou.

Participar de diferentes semanas de moda e dividir os bastidores com profissionais de várias partes do mundo também mudou a forma como Iasmin passou a enxergar a própria carreira. Para ela, o contato com a dimensão global da indústria fashion trouxe aprendizado e confiança.

"Fez com que eu enxergasse minha carreira de uma forma mais ampla. Você percebe o tamanho da indústria e aprende um pouco todos os dias. Eu, por exemplo, comecei sem saber nada e, conforme fui trabalhando, especialmente durante as fashion weeks [semanas de moda], fui me apaixonando cada vez mais e me aprofundando em cada aspecto dessa indústria. Isso sem falar em como os desfiles também aumentam muito a nossa confiança", explicou.



A modelo acredita que o momento atual representa um passo importante na consolidação do seu nome no circuito internacional. "Acredito que essa temporada pode abrir portas ainda maiores para mim, como novas oportunidades de trabalhar com outras marcas, participar de campanhas e editoriais internacionais. Um exemplo foi o sucesso da temporada de setembro de 2025, quando, logo depois, tive a oportunidade de participar das campanhas da Alaïa e da Dolce & Gabbana, ambas fotografadas pelo Steven Meisel", avaliou.

Trajetória de peso

Com um currículo que só cresce a cada temporada, Iasmin Reis acumula passagens por importantes passarelas e projetos da moda. Em abril deste ano, viveu mais um ponto alto da carreira ao desfilar para a maison Chanel, durante a apresentação da coleção Cruise 2026, realizada no hotel Villa d’Este, às margens do Lago de Como, na Itália.

A modelo também reúne trabalhos para publicações como Vogue e Elle Brasil, além de campanhas para marcas como Farm, Hering, Animale, Arezzo, Dendezeiro e Ateliê Mão de Mãe, além de ter passado pela passarela da São Paulo Fashion Week, em 2024. No mesmo ano, integrou o casting da edição de 10 anos do Afro Fashion Day, maior evento de moda negra do Brasil, realizado pelo CORREIO.