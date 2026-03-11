ENTRETENIMENTO

Cineasta baiana integra equipe de série com protagonismo negro da Universal TV

Produção acompanha a rotina de profissionais de enfermagem no sistema público de saúde

Publicado em 11 de março de 2026 às 08:25

Ceci Alves é formada em Jornalismo, pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), e possui especializações internacionais em cinema e montagem Crédito: Divulgação

A equipe de roteiro da série In(Vulneráveis), da Universal TV, teve a presença da roteirista e cineasta baiana Ceci Alves. Ambientada em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no Rio de Janeiro, a trama, que estreou no dia 1º de março, tem quatro episódios e acompanha a rotina de profissionais de enfermagem no sistema público de saúde.

Criada por Renata Di Carmo, a produção conta com elenco majoritariamente negro e nomes como Zezé Motta. Alguns atores da série foram selecionados por meio do reality “No Jogo”, exibido pelo canal E! Entertainment, em 2025.

Ceci Alves é formada em Jornalismo, pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), e possui especializações internacionais em Cinema e Montagem, mestrado na França e é doutoranda em Artes Cênicas. Ao CORREIO, ela destacou a importância de produções como (In)Vulneráveis para inspirar novas gerações de atores, roteiristas e cineastas negros.

“A partir do momento que você tem uma série com essa representatividade, isso é importante para que a gente consiga falar de nós, contar nossas histórias e demonstrar um Brasil que, durante muito tempo, foi invisibilizado, apagado, suas histórias abafadas, suas lutas tidas como menores. Então, eu acho que a principal importância de uma série como In(Vulneráveis) é a possibilidade de ver que representatividade, sim, importa”, pontuou.

Colaboração em remake de Dona Beja

Imagine ser fã de uma novela desde a infância, a ponto de não perder nenhuma das suas várias reprises exibidas ao longo das décadas. Agora, pense em, anos depois, poder compor o time de profissionais que deram vida a um remake da produção. Foi o que aconteceu com Ceci.

Em seu primeiro trabalho com novelas, a baiana foi roteirista assistente da nova versão de Dona Beja, que estreou em fevereiro, na HBO. A produção original foi escrita por Wilson Aguiar e levada à televisão em 1986, pela Rede Manchete. A trama é baseada na história real de Ana Jacinta de São José, conhecida como Dona Beja, e tem como destaque a força feminina diante do patriarcado. Esse elemento sempre chamou a atenção de Ceci.

“Era uma época que existia uma fetichização do corpo feminino mais proeminente. Eu já via nessa personagem um empoderamento. Era uma personagem forte, o feminino que não baixava a cabeça. Então, eu sempre tive muita empatia e proximidade com essa personagem. Fazer a minha primeira novela e ser uma releitura dessa personagem foi uma honra muito extrema”, destacou.

Na versão mais recente da obra, que conta com direção geral de Hugo de Sousa e texto de Daniel Berlinsky e António Barreira, ao abordar o universo feminino e outras questões sociais, a novela também expressa essa perspectiva nos bastidores, com uma equipe de roteiristas composta exclusivamente por mulheres. Além da baiana, também participaram da sala de roteiro, Maria Clara Mattos, Cecília Giannetti e Clara Anastácia.