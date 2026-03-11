Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cineasta baiana integra equipe de série com protagonismo negro da Universal TV

Produção acompanha a rotina de profissionais de enfermagem no sistema público de saúde

  • G

  • Gabriela Araújo

Publicado em 11 de março de 2026 às 08:25

Ceci Alves é formada em Jornalismo, pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), e possui especializações internacionais em cinema e montagem
Ceci Alves é formada em Jornalismo, pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), e possui especializações internacionais em cinema e montagem Crédito: Divulgação

A equipe de roteiro da série In(Vulneráveis), da Universal TV, teve a presença da roteirista e cineasta baiana Ceci Alves. Ambientada em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no Rio de Janeiro, a trama, que estreou no dia 1º de março, tem quatro episódios e acompanha a rotina de profissionais de enfermagem no sistema público de saúde.

Criada por Renata Di Carmo, a produção conta com elenco majoritariamente negro e nomes como Zezé Motta. Alguns atores da série foram selecionados por meio do reality “No Jogo”, exibido pelo canal E! Entertainment, em 2025.

In(Vulneráveis)

Criada por Renata Di Carmo, a produção conta com elenco majoritariamente negro por Divulgação/Universal TV
Criada por Renata Di Carmo, a produção conta com elenco majoritariamente negro por Divulgação/Universal TV
Criada por Renata Di Carmo, a produção conta com elenco majoritariamente negro por Divulgação/Universal TV
Criada por Renata Di Carmo, a produção conta com elenco majoritariamente negro por Divulgação/Universal TV
Ceci Alves é formada em Jornalismo, pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), e possui especializações internacionais em cinema e montagem por Divulgação
Ceci Alves é formada em Jornalismo, pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), e possui especializações internacionais em cinema e montagem por Divulgação
1 de 6
Criada por Renata Di Carmo, a produção conta com elenco majoritariamente negro por Divulgação/Universal TV

Ceci Alves é formada em Jornalismo, pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), e possui especializações internacionais em Cinema e Montagem, mestrado na França e é doutoranda em Artes Cênicas. Ao CORREIO, ela destacou a importância de produções como (In)Vulneráveis para inspirar novas gerações de atores, roteiristas e cineastas negros.

“A partir do momento que você tem uma série com essa representatividade, isso é importante para que a gente consiga falar de nós, contar nossas histórias e demonstrar um Brasil que, durante muito tempo, foi invisibilizado, apagado, suas histórias abafadas, suas lutas tidas como menores. Então, eu acho que a principal importância de uma série como In(Vulneráveis) é a possibilidade de ver que representatividade, sim, importa”, pontuou.

Colaboração em remake de Dona Beja

Imagine ser fã de uma novela desde a infância, a ponto de não perder nenhuma das suas várias reprises exibidas ao longo das décadas. Agora, pense em, anos depois, poder compor o time de profissionais que deram vida a um remake da produção. Foi o que aconteceu com Ceci.

Em seu primeiro trabalho com novelas, a baiana foi roteirista assistente da nova versão de Dona Beja, que estreou em fevereiro, na HBO. A produção original foi escrita por Wilson Aguiar e levada à televisão em 1986, pela Rede Manchete. A trama é baseada na história real de Ana Jacinta de São José, conhecida como Dona Beja, e tem como destaque a força feminina diante do patriarcado. Esse elemento sempre chamou a atenção de Ceci.

“Era uma época que existia uma fetichização do corpo feminino mais proeminente. Eu já via nessa personagem um empoderamento. Era uma personagem forte, o feminino que não baixava a cabeça. Então, eu sempre tive muita empatia e proximidade com essa personagem. Fazer a minha primeira novela e ser uma releitura dessa personagem foi uma honra muito extrema”, destacou.

Na versão mais recente da obra, que conta com direção geral de Hugo de Sousa e texto de Daniel Berlinsky e António Barreira, ao abordar o universo feminino e outras questões sociais, a novela também expressa essa perspectiva nos bastidores, com uma equipe de roteiristas composta exclusivamente por mulheres. Além da baiana, também participaram da sala de roteiro, Maria Clara Mattos, Cecília Giannetti e Clara Anastácia.

O elenco é composto por Grazi Massafera, David Junior, André Luiz Miranda, Pedro Fasanaro, Bianca Bin, Deborah Evelyn, Indira Nascimento, Bukassa Kabengele, Otavio Muller, Isabela Garcia, Erika Januza, Tuca Andrada, Kelzy Ecard, Werner Schunemann, Thalma de Freitas, Gabriel Godoy, Ricardo Burgos, Catharina Caiado, Lucas Wickhaus, Luciano Quirino, João Villa, Rita Pereira, Simone Mazzer, Isabelle Nassar, Nikolas Antunes, Eduardo Pelizzari, Arilson Lucas, Paulo Mendes e Miguel Rômulo, entre outros.

Mais recentes

Imagem - Modelo baiana de Pirajá, Iasmin Reis estampa campanha da Dolce & Gabbana na Times Square

Modelo baiana de Pirajá, Iasmin Reis estampa campanha da Dolce & Gabbana na Times Square
Imagem - Dos blocos afro ao tapete vermelho, Meninos Rei reafirmam ancestralidade no Baile da Vogue 2026

Dos blocos afro ao tapete vermelho, Meninos Rei reafirmam ancestralidade no Baile da Vogue 2026
Imagem - Beleza Black 2026 abre inscrições para seletivas de bairros em Salvador

Beleza Black 2026 abre inscrições para seletivas de bairros em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Pagodeiro Juliano Garcia morre aos 30 anos e deixa filho de 3 anos
01

Pagodeiro Juliano Garcia morre aos 30 anos e deixa filho de 3 anos

Imagem - Venda irregular de canetas emagrecedoras é alvo de megaoperação policial na Bahia
02

Venda irregular de canetas emagrecedoras é alvo de megaoperação policial na Bahia

Imagem - Prefeitura abre processo seletivo com 242 vagas imediatas a partir do nível fundamental
03

Prefeitura abre processo seletivo com 242 vagas imediatas a partir do nível fundamental

Imagem - FOTOS: Veja o projeto e onde será instalada a estação Campo Grande do metrô
04

FOTOS: Veja o projeto e onde será instalada a estação Campo Grande do metrô