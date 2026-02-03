MODA

Dos blocos afro ao tapete vermelho, Meninos Rei reafirmam ancestralidade no Baile da Vogue 2026

Marca baiana revisita as raízes do Carnaval de Salvador e celebra a estética negra como linguagem de moda

Gabriela Cruz

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 18:02

Meninos Rei Crédito: divulgação

A Meninos Rei vai participar mais uma vez do Baile da Vogue 2026, dessa vez com uma proposta inspirada nos blocos afro do Carnaval de Salvador. Inserida no tema Carnavália Fashionista, a criação "parte da valorização das matrizes culturais negras que estruturam a estética, a música e a dimensão política da festa", explica Júnior Rocha, fundador da marca baiana ao lado do irmão, Céu Rocha.

A referência central do trabalho são os blocos afro, reconhecidos como elementos fundamentais na construção da identidade do Carnaval baiano. "A partir deles, a marca desenvolvemos uma narrativa que conecta moda, ancestralidade e território, ampliando o debate sobre representatividade e memória cultural no contexto da moda nacional", destaca Céu.

O estilista Júnior Rocha desenvolveu seu look a partir da estética do Ilê Aiyê, além de prestar homenagem a Dete Lima, primeira estilista de um bloco afro e responsável por consolidar uma linguagem visual própria para essas agremiações ao longo de mais de cinco décadas. "A criação dialoga com essa herança histórica, traduzindo-a para o cenário contemporâneo", afirma.

Já Céu Rocha construiu ua proposta a partir do Olodum e da trajetória de Neguinho do Samba, criador do samba-reggae. O ritmo, que projetou o bloco internacionalmente, surge como elemento central da narrativa, associando música, identidade e afirmação cultural.